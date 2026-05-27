Ex-Vizekanzler fordert ausgerechnet jetzt Gespräche mit Putin Nach neuen schweren russischen Angriffen auf Kiew hat Ex-SPD-Aussenminister Sigmar Gabriel bei «Markus Lanz» eindringlich vor einer weiteren Eskalation gewarnt. 27.05.2026

Nach neuen schweren russischen Angriffen auf Kiew hat Ex-SPD-Aussenminister Sigmar Gabriel bei «Markus Lanz» eindringlich vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Gleichzeitig sprach er sich klar für diplomatische Gespräche mit Russland aus. Die nukleare Drohkulisse aus Moskau dürfe nicht unterschätzt werden.

Teleschau Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sigmar Gabriel fordert neue diplomatische Gespräche mit Russland.

Experten warnten bei «Markus Lanz» vor der nuklearen Drohkulisse Moskaus.

Gabriel hält Russlands Drohungen für Teil der militärischen Strategie. Mehr anzeigen

Rund 600 Langstreckendrohnen und 90 Raketen hatte Russland in der Nacht von Sonntag auf Montag auf die ukrainische Hauptstadt Kiew abgefeuert. Auch das ARD-Studio wurde getroffen. «Zum Glück waren keine Mitarbeitende mehr da», berichtete Journalistin Susanne Petersohn live bei Markus Lanz, während sie durch die Trümmer läuft. Sie selbst hatte zwischen den Raketenwellen in der U-Bahn-Station Zuflucht gefunden.

Zum ersten, vermutlich aber nicht zum letzten Mal: «Die Bedrohungslage ist unverändert hoch (...). Es könnte eine schwierige Nacht bevorstehen», meinte sie. Petersohn ist vorbereitet: Der Rucksack für den Notfall ist griffbereit, sie schläft sogar mit ihrem Pass, um sich immer ausweisen zu können. «Alles ist fertig für den Grossangriff», sagte sie und fügte hinzu: «Aber das sind wir immer.» Dass in der Nacht auf Montag sogar die mobile Mittelstreckenrakete Oreschnik zum Einsatz kam, davon zeigte sich Petersohn hingegen unbeeindruckt: «Wir haben alles schon erlebt, was will Russland uns noch antun?», wertete sie es als Signal an den Westen.

Krieg in der Ukraine Seit Ende Februar 2022 tobt der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. blue News informiert dich im Ukraine-Ticker zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Konflikt.

Politologe Peter Neumann sah das ähnlich: «Die Oreschnik-Rakete ist mehr eine psychologische Waffe», wusste er. Sie werde nicht als Mittel der Kriegsführung eingesetzt, sondern impliziere die nukleare Bedrohung und könnte mit einer Reichweite von bis zu 5.000 Kilometer auch nach Berlin oder London geschickt werden. Dass sie tatsächlich als Nuklearwaffe eingesetzt werde, konnte er nicht ausschließen. Bevor Russland zu dieser maximalen Eskalation greife, gebe es aber weitere Stufen wie Drohnenanschläge oder Sabotageakte.

Als Gerede abzutun seien die Drohungen jedenfalls nicht, war auch Ex-Vizekanzler und SPD-Aussenminister Sigmar Gabriel überzeugt. «Es ist ein Teil der militärischen Strategie und nicht ausgeschlossen, wenn Russland militärisch an der Wand steht», erklärte er. Da derzeit auch die wirtschaftliche Lage Russlands schlechter als vor drei Jahren sei, sollte man die Chance für Verhandlungen nutzen: «Die Europäer müssen versuchen, den Fuss in die Tür zu bekommen», betonte er.

Dass Wladimir Putin tatsächlich mit Altkanzler Schröder oder einem anderen europäischen Vermittler sprechen wollte, wie der russische Präsident nach der Militärparade in Moskau Anfang Mai meinte, bezweifelte Gabriel zwar. «Aber es gibt für uns kein Risiko», sprach er sich für eine gemeinschaftliche EU-Initiative in Abstimmung mit der Ukraine aus. Er selbst sei ebenfalls bereit, erste diplomatische Gespräche zu führen: «Na klar, jeder muss das machen, wenn er die Möglichkeit hat», versicherte er Markus Lanz auf dessen Nachfrage.

Journalistin Kristina Dunz kritisiert bei Lanz Ex-SPD-Aussenminister

Beim nächsten Thema, dem «Schauplatz Iran» finden ebensolche Gespräche aktuell statt. Die USA und der Iran hatten sich in den letzten 48 Stunden vor der Sendung darauf geeinigt, eine Übergabe des angereicherten Urans ans Drittland China zu erwägen. «Trump wäre das genug, den Nachbarn nicht», sprach Sigmar Gabriel von einem «Riesenschritt». Gerne hätte er noch weiter über die Friedensverhandlungen diskutiert, doch Markus Lanz hatte ein weiteres Thema auf dem Programm: die deutsche Innenpolitik.

«Ich hatte gehofft, wir kommen drum herum», entfuhr es dem früheren SPD-Aussenminister, als ihn der Moderator auf die Reaktion der Bundesregierung auf den Nahost-Konflikt ansprach. Die Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius, es handele sich «nicht um unseren Krieg», wollte er so nicht stehen lassen: «Es ist nicht unser Krieg, aber wir haben Interessen und Partner in der Region, nämlich die arabischen Staaten», meinte er. Diesen hätte man mit Defensivwaffen helfen können: «Im Interesse des Landes und angesichts der Abhängigkeit vom Golf hätte ich mir früheres Handeln gewünscht», fügte er hinzu."

Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel sprach sich am Dienstagabend bei "Markus Lanz" für diplomatische Gespräche mit Russland aus. ZDF

«Früheres Handeln, Herr Gabriel, wäre bis in Ihre Zeit zurückgegangen!» - griff die Politikexpertin des «Redaktionsnetzwerks Deutschland» Kristina Dunz das Stichwort auf. «Ein früheres Handeln wäre gewesen, einem Iran, der Israel auslöschen will, gegenüber viel härter aufzutreten als Sie es gemacht haben», kritisierte sie.

«Sagen Sie mir nicht, was wir zum Thema Israel sagen sollten», wollte sich das Gabriel nicht sagen lassen und erinnerte daran, dass er nach dem Atomwaffen-Deal im Jahr 2015 als erster westlicher Spitzenpolitiker den Iran besuchte. Dort zeigte ihn ein Foto der Revolutionsgarden mit einer Zielscheibe und den Worten «Schmeisst diesen Zionistenfreund aus dem Land.» Er hatte nämlich auf die Frage eines Journalisten gemeint: Solange Iran Israel mit der Auslöschung drohe, werde sich weder die Beziehung des Westens zum Land normalisieren, noch die Sanktionen aufgehoben. «Ich würde bestreiten, dass wir zu wenig gemacht haben», setzte er nach. Europa sei nicht aus dem unter US-Präsidenten Barack Obama verhandelten Abkommen ausgestiegen, das hätte Donald Trump getan - «gegen den energischen Widerstand aller Europäer.»