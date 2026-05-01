Ein französischer Tourist hat von einem Automaten das Röhrli seines Getränks abgeleckt und das Getränk wieder hineingestellt. (Symbolbild) IMAGO/Maximilian Koch

Ein Video sorgt international für Empörung: In Singapur muss sich ein 18-Jähriger vor Gericht verantworten, weil er ein Trinkröhrli aus einem Automaten abgeleckt und zurückgelegt haben soll. Nun drohen ihm Haft und hohe Geldstrafen.

Redaktion blue News Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 18-jähriger französischer Tourist steht in Singapur vor Gericht, weil er ein Trinkröhrli aus einem Automaten abgeleckt und zurückgelegt haben soll.

Der Vorfall ereignete sich im März in einem Einkaufszentrum. Der Teenager soll ein dazugehöriges Video selbst auf Instagram veröffentlicht haben. Online reagierten viele Nutzer mit Ekel.

Der Betreiber ersetzte alle Strohhalme und erstattete Anzeige. Mehr anzeigen

Ein französischer Teenager ist in Singapur angeklagt worden, nachdem er angeblich ein Röhrli aus einem Orangensaft-Automaten abgeleckt und wieder in den Spender zurückgelegt hatte, wie CNN berichtet.

Der 18-jährige Didier Gaspard Owen Maximilien soll laut lokalen Medien ein Video der Aktion auf Instagram veröffentlicht haben. Der Clip verbreitete sich anschliessend rasant im Netz.

Das Unternehmen iJooz, dem der Automat gehört, gab an, nach dem Vorfall sämtliche 500 Strohhalme im Spender ersetzt zu haben.

Im Falle einer Verurteilung drohen Maximilien für beide Anklagepunkte mehr als zwei Jahre Haft sowie Geldstrafen in Höhe von mehreren Tausend Dollar.

Ekel-Kommentare nach Video-Post

Der mutmassliche Vorfall ereignete sich am 12. März in einem Einkaufszentrum in Singapur, wie jetzt bekannt wurde.

Maximilien hatte das Video als Instagram-Story mit der Bildunterschrift «City is not safe» («Die Stadt ist nicht sicher») gepostet, wie Medien berichten.

Im Internet reagierten viele User mit Ekel auf das Video, das auf Community-Seiten weiterverbreitet und von lokalen Medien aufgegriffen wurde.

iJooz erklärte gegenüber dem Newsportal Channel NewsAsia (CNA), man habe Anzeige erstattet sowie Reinigungs- und Kontrollmassnahmen bei den Automaten eingeleitet.

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