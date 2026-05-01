An Röhrli gelecktSingapur greift hart durch – Teenie drohen bis zu zwei Jahre Haft nach Automaten-Vorfall
Carlotta Henggeler
1.5.2026
Ein Video sorgt international für Empörung: In Singapur muss sich ein 18-Jähriger vor Gericht verantworten, weil er ein Trinkröhrli aus einem Automaten abgeleckt und zurückgelegt haben soll. Nun drohen ihm Haft und hohe Geldstrafen.
Redaktion blue News
01.05.2026, 18:51
Carlotta Henggeler
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Ein 18-jähriger französischer Tourist steht in Singapur vor Gericht, weil er ein Trinkröhrli aus einem Automaten abgeleckt und zurückgelegt haben soll.
Der Vorfall ereignete sich im März in einem Einkaufszentrum. Der Teenager soll ein dazugehöriges Video selbst auf Instagram veröffentlicht haben. Online reagierten viele Nutzer mit Ekel.
Der Betreiber ersetzte alle Strohhalme und erstattete Anzeige.