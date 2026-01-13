  1. Privatkunden
Video zeigt Schock-Moment Skifahrerin wird mit ihrem Hund von Lawine mitgerissen

Sven Ziegler

13.1.2026

Skifahrerin wird mit ihrem Hund von Lawine mitgerissen

Ein Skiausflug in den Bergen von Andorra hätte für die spanische Sportlerin Ares Masip beinahe dramatische Folgen gehabt. Beim Skifahren abseits der Piste löste sie Anfang Januar eine Lawine aus und wurde von den Schneemassen mitgerissen.

Sven Ziegler

13.01.2026, 13:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die spanische Sportlerin Ares Masip löste beim Skifahren in Andorra eine Lawine aus und wurde kurzzeitig mitgerissen.
  • Der Vorfall ereignete sich auf rund 2400 Metern Höhe, obwohl das offizielle Lawinenrisiko als niedrig eingestuft war.
  • Masip spricht von einer Fehleinschätzung und warnt davor, sich auf Routine und Vertrautheit zu verlassen.
Mehr anzeigen