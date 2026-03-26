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Schweiz enthält sich Abstimmung Uno verurteilt Sklavenhandel als «schwerstes Verbrechen gegen die Menschlichkeit»

SDA

26.3.2026 - 05:30

Historische Abstimmung am Mittwoch in New York: Die Vereinten Nationen nehmen eine deutliche Einordnung zum Sklavenhandel vor. Die Schweiz enthielt sich bei der Abstimmung über eine entsprechende Resolution.
Historische Abstimmung am Mittwoch in New York: Die Vereinten Nationen nehmen eine deutliche Einordnung zum Sklavenhandel vor. Die Schweiz enthielt sich bei der Abstimmung über eine entsprechende Resolution.
Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire/Bianca Otero

Über mehrere Jahrhunderte wurden Millionen Menschen brutal verschleppt und fern ihrer Heimat als Sklaven ausgebeutet. Die UN nehmen nun eine deutliche Einordnung vor. Nicht alle Länder ziehen mit.

Keystone-SDA

26.03.2026, 05:30

26.03.2026, 05:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Vereinten Nationen haben den transatlantischen Sklavenhandel als «schwerstes Verbrechen gegen die Menschlichkeit» eingestuft.
  • 123 Staaten stimmten in der Uno-Generalversammlung am Mittwoch für eine von Ghana eingebrachte Resolution.
  • Israel, die USA und Argentinien stimmten gegen den Text.
  • Die Schweiz und 51 weitere Länder enthielten sich.
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Die Vereinten Nationen haben den transatlantischen Sklavenhandel als «schwerstes Verbrechen gegen die Menschlichkeit» eingestuft. 123 Staaten stimmten in der Uno-Generalversammlung für eine von Ghana eingebrachte Resolution.

Israel, die USA und Argentinien stimmten gegen den Text. Die Schweiz und 51 weitere Länder enthielten sich, wie aus dem von der Uno veröffentlichten Abstimmungsresultat hervorging. Die Resolution ist rechtlich nicht bindend. Sie fordert unter anderem auch die unentgeltliche «unverzügliche und ungehinderte Rückgabe» von Kulturgütern und Kunstobjekten an Herkunftsländer.

Der Handel mit versklavten Menschen aus Afrika und deren rassistisch begründete Versklavung sei «aufgrund des tiefgreifenden Bruchs in der Weltgeschichte, ihres Ausmasses, ihrer Dauer, ihres systemischen Charakters, ihrer Brutalität und ihrer bis heute fortwirkenden Folgen» als das «schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bewerten», hiess es im Resolutionstext.

Resolution trifft auf US-Widerstand

US-Vertreter Dan Negrea nannte die Resolution höchst problematisch und sagte, der Staatenbund sei nicht gegründet worden, um spezifische Interessen und Agenden voranzutreiben und «internationale Nischentage zu etablieren», wie es auf der Uno-Website hiess. Die Abstimmung fällt auf den Gedenktag für die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels.

Vor allem zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert wurden mehrere Millionen Menschen in Afrika versklavt und nach Nord- und Südamerika und in die Karibik gebracht. Etliche überlebten die Überfahrt nicht. Der Sklavenhandel wurde in Grossbritannien am 25. März 1807 verboten. In den USA wurde die Sklaverei 1865 in allen Bundesstaaten offiziell untersagt. Mit der Menschenrechtskonvention der Uno wurde die Sklaverei 1948 weltweit verboten.

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