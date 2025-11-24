Morgan Geyser ist seit Samstag auf der Flucht. Wikipedia

Die Polizei in Wisconsin sucht fieberhaft nach Morgan Geyser, einer der «Slender-Man»-Täterinnen von 2014. Die 23-Jährige entkam am Wochenende aus einer betreuten Einrichtung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Wisconsin ist die als «Slender-Man»-Täterin bekannte Morgan Geyser aus einer betreuten Wohneinrichtung geflohen.

Die 23-Jährige durchtrennte ihre elektronische Fussfessel und ist seit Samstagabend verschwunden.

Geyser war wegen eines grausamen Messerangriffs im Jahr 2014 zu 40 Jahren psychiatrischer Unterbringung verurteilt worden. Mehr anzeigen

In Madison im US-Bundesstaat Wisconsin herrscht seit dem Wochenende höchste Alarmbereitschaft: Morgan Geyser, eine der beiden Täterinnen des berüchtigten «Slender-Man»-Angriffs von 2014, ist am Samstagabend aus einer betreuten Wohneinrichtung im Vorort Sun Prairie geflohen. Die 23-Jährige konnte ihre elektronische Fussfessel durchtrennen und entkommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Geyser war als psychisch instabil eingestuft und zu 40 Jahren Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik verurteilt worden. Sie und ihre damalige Freundin Anissa Weier hatten im Alter von zwölf Jahren eine gleichaltrige Mitschülerin in einen Wald gelockt und 19-mal auf sie eingestochen – im Glauben, damit die fiktive Internetfigur «Slender Man» besänftigen zu müssen.

Das Opfer schleppte sich schwer verletzt bis zu einer Strasse, wo ein Velofahrer sie entdeckte und sofort den Notruf wählte.

Zuletzt am Samstag gesehen

Anissa Weier erhielt eine Strafe von 25 Jahren, wurde jedoch 2021 unter strengen Auflagen für weitere 25 Jahre auf Bewährung entlassen und 2023 schliesslich von der elektronischen Überwachung befreit. Morgan Geyser hingegen wurde zu 40 Jahren psychiatrischer Unterbringung verurteilt.

Nachdem Geyser vor einiger Zeit in eine betreute Wohnform verlegt worden war, stand sie weiterhin unter staatlicher Aufsicht und GPS-Überwachung. Laut Polizei wurde sie zuletzt am Samstagabend gegen 20 Uhr in Begleitung einer erwachsenen Bekannten gesehen. Seither fehlt von ihr jede Spur.