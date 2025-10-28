Auch Fussgänger müssen sich in der Slowakei jetzt an Tempolimits halten. Keystone

In der Slowakei gilt ab 2026 eine ungewöhnliche Regel: Wer sich auf dem Trottoir zu schnell bewegt, kann künftig gebüsst werden. Das neue Gesetz soll Unfälle mit E-Rollern verhindern – sorgt aber schon jetzt für Spott im Netz.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Slowakei dürfen sich Fussgänger ab 2026 nur noch mit maximal sechs Kilometern pro Stunde fortbewegen.

Das Tempolimit gilt auch für Skater, Radfahrer und E-Scooter, die Gehwege benutzen dürfen.

Ziel ist mehr Sicherheit nach zunehmenden Kollisionen zwischen Fussgängern und Rollerfahrern. Mehr anzeigen

In der Slowakei müssen sich künftig auch Fussgänger an ein Tempolimit halten. Das sieht eine Novelle des Verkehrsgesetzes vor, die das Parlament in Bratislava am Dienstagnachmittag beschloss. Demnach darf man sich künftig auf Trottoirs im Ortsgebiet nicht schneller als mit sechs Kilometern pro Stunde fortbewegen. Das Gesetz tritt mit 1. Januar 2026 in Kraft.

«Das Hauptziel ist es, angesichts sich häufender Zusammenstösse mit Rollerfahrern die Sicherheit auf den Gehwegen zu erhöhen», begründete der Parlamentsabgeordnete und ehemalige Verkehrsminister Lubomir Vazny von der linksnationalen Partei Richtung – Slowakische Sozialdemokratie (Smer-SSD) den von ihm vorgelegten Gesetzesantrag. Die neue Geschwindigkeitsbegrenzung gilt für Fussgänger ebenso wie für Skater, Scooter- und E-Rollerfahrer sowie Radfahrer, die in der Slowakei auch die Gehwege benützen dürfen.

Plan sorgte für Kopfschütteln und Witze

Dass das Tempolimit ausdrücklich auch für Fussgänger gilt, sorgte vor dem Parlamentsbeschluss für manches Kopfschütteln und für Witze im Internet wie etwa die Scherzfrage: «Kann ich in eine Radarfalle tappen, wenn ich noch schnell meinen Autobus erwischen will?»

Befürworter verwiesen jedoch darauf, dass Autofahrer nicht rechtzeitig anhalten könnten, wenn jemand unerwartet schnell über einen Zebrastreifen laufe und dass auch Fussgänger an vielen Zusammenstössen mit Rollerfahrern mit schuld seien.