Trump fordert Biden zum Golfmatch heraus

Der Wahlkampfauftritt von Donald Trump in Florida am Dienstag lief nach dem üblichen Muster ab: Er selbst lobte sich über den grünen Klee, seine politischen Gegner, also US-Präsident Joe Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris bezeichnete er dagegen als unfähig, korrupt oder sogar gefährlich für das Land.

11.07.2024