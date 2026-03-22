Wie durch ein Wunder überlebt: Snowmobil-Fahrer stürzt 270 Meter in die Tiefe Bei einem Snowmobli-Event in Kanada ist es zu einem spektakulären Unfall gekommen: Ein Fahrer stürzte über eine Klippe und kam erstaunlich glimpflich davon. 17.03.2026

Bei einem Snowmobli-Event in Kanada ist es zu einem spektakulären Unfall gekommen: Ein Fahrer stürzte über eine Klippe und kam erstaunlich glimpflich davon.

Beim diesjährigen Big Iron Chute Out im kanadischen Revelstoke überlebte Fahrer Taylor Hoffmann mit viel Glück einen heftigen Sturz.

Das Event gilt als eines der härtesten Snowmobile-Formate Nordamerikas. Gefahren wird im Backcountry, fernab präparierter Pisten. Die Athleten wählen ihre eigene Linie durch tiefen Schnee und versuchen, möglichst steile Hänge zu bezwingen oder mit spektakulären Tricks zu überzeugen.

Video vom Sturz geht viral

Aufnahmen zeigen, wie Hoffmann mit hoher Geschwindigkeit ansetzt, im steilen Gelände die Kontrolle verliert und abstürzt. Der Clip verbreitet sich rasant in den sozialen Medien.

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