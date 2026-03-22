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Wie durch ein Wunder überlebt Snowmobil-Fahrer stürzt 270 Meter in die Tiefe 

Adrian Kammer

22.3.2026

Wie durch ein Wunder überlebt: Snowmobil-Fahrer stürzt 270 Meter in die Tiefe

Wie durch ein Wunder überlebt: Snowmobil-Fahrer stürzt 270 Meter in die Tiefe

Bei einem Snowmobli-Event in Kanada ist es zu einem spektakulären Unfall gekommen: Ein Fahrer stürzte über eine Klippe und kam erstaunlich glimpflich davon.

17.03.2026

Bei einem Snowmobli-Event in Kanada ist es zu einem spektakulären Unfall gekommen: Ein Fahrer stürzte über eine Klippe und kam erstaunlich glimpflich davon.

Adrian Kammer

22.03.2026, 19:30

Beim diesjährigen Big Iron Chute Out im kanadischen Revelstoke überlebte Fahrer Taylor Hoffmann mit viel Glück einen heftigen Sturz.

Das Event gilt als eines der härtesten Snowmobile-Formate Nordamerikas. Gefahren wird im Backcountry, fernab präparierter Pisten. Die Athleten wählen ihre eigene Linie durch tiefen Schnee und versuchen, möglichst steile Hänge zu bezwingen oder mit spektakulären Tricks zu überzeugen. 

Video vom Sturz geht viral

Aufnahmen zeigen, wie Hoffmann mit hoher Geschwindigkeit ansetzt, im steilen Gelände die Kontrolle verliert und abstürzt. Der Clip verbreitet sich rasant in den sozialen Medien.

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Côme Girardot stellt im spanischen Aldeaquemada einen neuen Weltrekord im «Death Diving» auf. Der 22-jährige Franzose klatscht von einer 44,3 Meter hohen Klippe ins Wasser.

10.10.2024

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