Mehrere Tote, Flugchaos und Stromausfälle Wintersturm trifft USA hart – das sind die heftigsten Bilder

Nicole Agostini

26.1.2026

Während sich über den USA ein historischer Wintersturm ausbreitet, kämpfen Millionen mit Stromausfällen und eisiger Kälte – doch zwischen den Extremen gibt es auch bewegende Momente.

26.01.2026

Während sich über den USA ein historischer Wintersturm ausbreitet, kämpfen Millionen mit Stromausfällen und eisiger Kälte – doch zwischen den Extremen gibt es auch bewegende Momente.

Nicole Agostini

26.01.2026, 11:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein heftiger Wintersturm bringt Schnee, Eisregen und extreme Kälte in mehrere US-Bundesstaaten.
  • Die Folgen: Rund 840'000 Haushalte sind ohne Strom, etwa 11'000 Flüge wurden gestrichen und mindestens elf Menschen kamen ums Leben.
  • Doch trotz der Wetterextreme sorgt das Schneechaos auch für beeindruckende Bilder und einzelne positive Momente.
  • Laut Wetterdienst soll der Sturm bis am Montag andauern.
Mehr anzeigen

Seit Samstag sind diverse US-Bundesstaaten von heftigem Schneefall, Eisregen und klirrender Kälte betroffen. Der Wintersturm, der laut nationalem Wetterbericht bis Montag anhalten soll, sorgt für katastrophale Folgen: Rund 840'000 Haushalte bleiben ohne Strom, etwa 11'000 Flüge wurden gestrichen und elf Personen kamen dabei ums Leben.

Doch während des Schnee-Chaos, herrscht auch Freude. Im Video siehst du die spektakulärsten Aufnahmen zum aktuellen Wintersturm in den USA.

