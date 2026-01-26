Mehrere Tote, Flugchaos und Stromausfälle: Wintersturm trifft USA hart – das sind die heftigsten Bilder
Während sich über den USA ein historischer Wintersturm ausbreitet, kämpfen Millionen mit Stromausfällen und eisiger Kälte – doch zwischen den Extremen gibt es auch bewegende Momente.
26.01.2026
Während sich über den USA ein historischer Wintersturm ausbreitet, kämpfen Millionen mit Stromausfällen und eisiger Kälte – doch zwischen den Extremen gibt es auch bewegende Momente.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Ein heftiger Wintersturm bringt Schnee, Eisregen und extreme Kälte in mehrere US-Bundesstaaten.
- Die Folgen: Rund 840'000 Haushalte sind ohne Strom, etwa 11'000 Flüge wurden gestrichen und mindestens elf Menschen kamen ums Leben.
- Doch trotz der Wetterextreme sorgt das Schneechaos auch für beeindruckende Bilder und einzelne positive Momente.
- Laut Wetterdienst soll der Sturm bis am Montag andauern.
Seit Samstag sind diverse US-Bundesstaaten von heftigem Schneefall, Eisregen und klirrender Kälte betroffen. Der Wintersturm, der laut nationalem Wetterbericht bis Montag anhalten soll, sorgt für katastrophale Folgen: Rund 840'000 Haushalte bleiben ohne Strom, etwa 11'000 Flüge wurden gestrichen und elf Personen kamen dabei ums Leben.
Doch während des Schnee-Chaos, herrscht auch Freude. Im Video siehst du die spektakulärsten Aufnahmen zum aktuellen Wintersturm in den USA.
Mehr Videos aus dem Ressort
Pisten ohne Trubel – hier macht Skifahren richtig Spass
Drei Skigebiete, drei Charakterberge: Amden, Splügen und Wildhaus. Die drei Ostschweizer Wintersport-Orte beweisen, dass möglichst viele Pistenkilometer nicht alles ist. blue News-Redaktor Bruno Bötschi war vor Ort.
11.02.2022