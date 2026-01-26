Mehrere Tote, Flugchaos und Stromausfälle: Wintersturm trifft USA hart – das sind die heftigsten Bilder Während sich über den USA ein historischer Wintersturm ausbreitet, kämpfen Millionen mit Stromausfällen und eisiger Kälte – doch zwischen den Extremen gibt es auch bewegende Momente. 26.01.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein heftiger Wintersturm bringt Schnee, Eisregen und extreme Kälte in mehrere US-Bundesstaaten.

Die Folgen: Rund 840'000 Haushalte sind ohne Strom, etwa 11'000 Flüge wurden gestrichen und mindestens elf Menschen kamen ums Leben.

Doch trotz der Wetterextreme sorgt das Schneechaos auch für beeindruckende Bilder und einzelne positive Momente.

Laut Wetterdienst soll der Sturm bis am Montag andauern. Mehr anzeigen

Seit Samstag sind diverse US-Bundesstaaten von heftigem Schneefall, Eisregen und klirrender Kälte betroffen. Der Wintersturm, der laut nationalem Wetterbericht bis Montag anhalten soll, sorgt für katastrophale Folgen: Rund 840'000 Haushalte bleiben ohne Strom, etwa 11'000 Flüge wurden gestrichen und elf Personen kamen dabei ums Leben.

Doch während des Schnee-Chaos, herrscht auch Freude. Im Video siehst du die spektakulärsten Aufnahmen zum aktuellen Wintersturm in den USA.

