Diese 5 Geschichten entlarven Trumps Jagd auf Migranten

Trump schafft weiterhin Menschen aus, und das ohne Voruntersuchung oder Verfahren. Bild: Keystone

Mit Berufung auf ein Gesetz von 1798 schiebt die Trump-Regierung Menschen massenhaft ab – oft ohne Verfahren, teils mitten aus Gerichtsprozessen. Die Vorwürfe: Tattoos, Gerüchte, Verdachtsmomente. Doch viele der Betroffenen sind nachweislich nicht vorbestraft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die US-Regierung unter Donald Trump schiebt unter Berufung auf das Kriegsrecht von 1798 zunehmend Migranten ohne Verfahren oder Beweise ab.

Ihr Hauptindiz ist meist Tattoos oder unbelegter Verdachtsmomente, dass Menschen zu Gangs gehören.

Fälle wie der von Andry Hernández Romero oder Kilmar Abrego Garcia zeigen, dass selbst Personen mit Schutzstatus oder familiären Bindungen in die USA willkürlich in Gefängnisse nach El Salvador abgeschoben wurden.

Bürgerrechtler und selbst Trump-nahe Stimmen wie Joe Rogan warnen vor einem Rechtsbruch. Mehr anzeigen

Der US-Präsident Donald Trump hält, was er verspricht. Im Januar tritt er seine zweite Amtszeit an und diese war geprägt von drastischen Veränderungen und Einführungen neuer Dekrete. So auch die Strategie, Menschen aus den USA abzuschieben.

In den letzten Monaten hat Trump bewiesen, dass er gnadenlos vorgeht. Diverse Fälle zeigen, wie Menschen nun das Land verlassen müssen und in den absurdesten Situationen verhaftet und aus dem Land gebracht werden. Der Zeitpunkt wird wohl extra von der Regierung so gewählt, dass es auf Aufmerksamkeit stösst.

Die Zahlen verdeutlichen, wie konsequent Trumps Regierung vorgeht: Wo im August 2023 noch 81'000 Migranten die gefährlichste Migrationsroute Südamerikas durchquerten, waren es im Februar 2025 nur noch 408. Die Route durch den Darién Gap, ein unwirtliches Dschungelgebiet zwischen Kolumbien und Panama, ist damit faktisch zum Erliegen gekommen.

Diverse Fälle zeigen nun, dass die US-Regierung, meist ohne Verhandlung oder gar Untersuchung, Menschen aufgrund eines Indizes, wie ein Tattoo, nach El Salvador abschiebt. Hier die eindrücklichsten Fälle:

Abgeschoben wegen Tattoos

Der Podcaster Joe Rogan hat in seiner Samstagsausgabe deutliche Kritik an Trumps Abschiebe-Politik geübt. Rogan ist eigentlich ein Trump-Befürworter. Um so überraschender sind die Zuhörer*innen, als Rogan Trump in die Mangel nimmt. Er bezeichnete die Möglichkeit, dass unschuldige Menschen in Massenabschiebungen verwickelt würden, als «entsetzlich».

Rogan sagt: «Die Sache ist die: Man muss Angst davor haben, dass Leute, die keine Kriminellen sind, eingefangen, abgeschoben und in die Gefängnisse von El Salvador gesteckt werden, und solche Scheisse.» Gemeint ist Andry José Hernández Romero, ein homosexueller Venezolaner. Er floh vor Jahren aus seinem Heimatland aufgrund politischer Verfolgung, fand in den USA Asyl und arbeitete seither als Maskenbildner und Friseur.

Der Podcaster Jo Rogan kritisiert erstmals Donald Trump. Bild: AP

Trumps Abschiebepolitik traf auch ihn. Der US-Präsident berief sich auf den «Alien Enemies Act» von 1798, ein Gesetz, das in Kriegszeiten selten angewendet wurde. Sein Vorgehen: Er erklärte die venezolanischen Organisation «Tren de Aragua» als Terrororganisation und schiebt seither alle ab, die in den Augen der US-Regierung der Organisation angehören.

Hernández Romero soll «ohne Benachrichtigung seiner Person oder seines Anwalts» in ein Gefängnis in El Salvador abgeschoben worden sein, weil er auf seinen Armen zwei Kronen-Tattoos trage – die von den Behörden als Beweis seiner Verbindungen zum «Tren de Aragua» angesehen würden.

«Das ist entsetzlich», reagiert Rogan im Podcast auf den Fall. «Das ist schlecht für die Sache. Die Sache ist doch: ‹Lasst uns die Gangmitglieder rausschmeissen.› Alle sind einverstanden. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass unschuldige schwule Friseure mit den Gangs in einen Topf geworfen werden.»

Abgeschoben aus Lust

Ein weiterer Fall wirft noch mehr Fragen auf. Mitten in einem politischen und rechtlichen Sturm wurde Kilmar Abrego Garcia, gemeinsam mit 250 weiteren Männern, in das berüchtigte salvadorianische Horror-Gefängnis «Zentrum zur Eindämmung des Terrorismus» (kurz CECOT) abgeschoben. Dies geschah, nachdem die US-Regierung unter Ex-Präsident Donald Trump den jahrhundertealten «Alien Enemies Act» aktivierte.

Trotz eines richterlichen Verbots, das die Ausschaffungen stoppen sollte, setzte die Regierung ihre Pläne fort. Am 15. März starteten zwei Flugzeuge mit venezolanischen Staatsbürgern und eine weitere Maschine mit einer Gruppe Salvadorianer – darunter auch Garcia.

Garcia ist mit einer Amerikanerin verheiratet und Vater eines fünfjährigen, beeinträchtigen Jungen. Zuletzt arbeitete Garcia in den USA als Klemptner.

«Obwohl [die Einwanderungs- und Zollbehörde] wusste, dass er vor einer Abschiebung nach El Salvador geschützt war, wurde Garcia aufgrund eines Verwaltungsfehlers nach El Salvador abgeschoben», räumte die Regierung in ihrer Antwort auf Garcias Beschwerde ein, wie «Daily Beast» berichtet.

Bürgerrechtler bezweifeln, dass es sich bei allen Abgeschobenen wirklich um Bandenkriminelle handelt. Bild: El Salvador presidential press office via AP

In einer gerichtlichen Stellungnahme argumentiert die US-Regierung, das Gericht könne nicht anordnen, Garcia zurückzuholen, da er sich nicht mehr in US-Haft befinde. Zwar finanziere Washington dessen Inhaftierung in El Salvador – doch einen rechtlichen Hebel zur Auslieferung sehe man nicht. Ein brisantes Detail: Die US-Regierung räumt ein, dass sie El Salvador für die Inhaftierung der Männer bezahlt – und gleichzeitig erklärt, sie habe keine Möglichkeit, deren Rückführung zu erzwingen. Den Unterlagen zufolge kann es seinen «engen Verbündeten» lediglich «bitten» oder «überreden».

«Sie behaupten, das Gericht sei nicht befugt, Massnahmen zu ergreifen», sagte Garcias Anwalt Simon Sandoval-Moshenberg gegenüber «The Atlantic». Er kritisiert: «Wenn das stimmt, sind alle Einwanderungsgesetze bedeutungslos, denn die Regierung kann abschieben, wen sie will, wohin sie will und wann sie will. Und kein Gericht kann mehr etwas dagegen tun, wenn es einmal geschehen ist.»

Während Gerichtsprozess verhaftet und abgeschoben

Kompromisslos ging Trump auch bei einem dritten Fall vor. Wilson Martell-Lebron sass in einem Gericht in Boston. Er habe falsche Angaben bei dem Beanstanden eines Führerscheins gemacht. Zu einem Urteil kam es aber nicht: Bundespolizisten nahmen Martell-Lebron noch im Gerichtssaal fest.

«Es ist verwerflich», sagte Ryan Sullivan, einer von Martell-Lebrons Anwälten. «Die Aufgabe von Strafverfolgungsbehörden besteht darin, für Gerechtigkeit zu sorgen. Die Aufgabe von Staatsanwälten besteht darin, für Gerechtigkeit zu sorgen. Es gibt meiner Meinung nach keine grössere Ungerechtigkeit, als wenn die Regierung jemanden festnimmt, ohne sich auszuweisen, und ihm dann das verfassungsmässig garantierte Recht auf ein Gerichtsverfahren verweigert.»

BREAKING - ICE agents entered a Boston courtroom and arrested an illegal immigrant in the middle of court proceedings.



pic.twitter.com/1qDSeECYGu — Right Angle News Network (@Rightanglenews) April 1, 2025

Die Behörde reagierte nicht auf eine Presseanfrage von ABC.

Der Anwalt Sullivan beschreibt eine angespannte Szene, in der Bundesagenten seinen Mandanten Martell-Lebron überfielen, ihn in einen SUV verfrachteten und davonrasten. Der Prozess am Donnerstag hatte gerade mit Eröffnungsplädoyers und der Anhörung der ersten Zeugen begonnen, doch weiter kamen sie nicht.

Die Strafverfolgungsbehörde sagt, dass das Gericht von der Festnahme gewusst hatte. Der Richter dementierte das und will nun prüfen, ob der Bundesagent selbst bestraft werden soll.

Ohne Untersuchung und Verfahren ausgeschafft

Ein weiterer Fall wirft ebenfalls Fragen auf. Arturo Suárez Trejo rief am 14. März seine Frau Nathali Sánchez an. Sein Abschiebeflug habe Verspätung. Er soll wegen eines Tattoos abgeschoben werden. Die US-Regierung vermutet einen Zusammenhang zu einer Bande.

Das Tattoo an Suárez' Hals zeigt einen Kolibri. Seine Frau sagte gegenüber «Mother Jones», es solle «Harmonie und positive Energie» symbolisieren. Seine anderen Tattoos, wie die Palme auf seiner Hand – eine Hommage an Suárez' verstorbene Mutter, die einen venezolanischen Ausdruck verwendete, wonach Gott grösser sei als eine Kokospalme – seien ähnlich harmlos. Dennoch könnten sie der Grund dafür sein, dass Suárez auf Verlangen der US-Regierung nun in einem Gefängnis in El Salvador steckt.

Sánchez, die im Dezember die ihre Tochter Nahiara zur Welt brachte, hat seitdem nichts mehr von Suárez gehört. Bis zum vergangenen Wochenende: Beim Durchscrollen aktueller Bilder stiess sie auf ein von der salvadorianischen Regierung veröffentlichtes Foto. Es zeigt Venezolaner in Gefängnisuniformen, gefesselt, mit rasierten Köpfen – angeblich Ausgeschaffte der Trump-Regierung, untergebracht im berüchtigten CECOT-Hochsicherheitsgefängnis.

«Mir wurde klar, dass einer von ihnen mein Mann war», sagte sie dem Magazin «Mother Jones». «Ich erkannte ihn an der Tätowierung an seinem Hals, an seinem Ohr und an seinem Kinn. Obwohl ich sein Gesicht nicht sehen konnte, wusste ich, dass er es war.»

Kristi Noem, die Chefin des US-Ministerium für Inlandsicherheit, bei einer Tour des berüchtigten Hochsicherheitsgefängnisses in Tecoluca in El Salvador. Hinter ihr sind inhaftierte Gangmitglieder zu sehen. (26. März 2025) Bild: Keystone/AP Photo/Alex Brandon

Das Bild stammte aus einem aufwendig produzierten Video, das von keinem Geringeren als US-Aussenminister Marco Rubio und dem Weissen Haus selbst verbreitet wurde.

Nelson Suárez, der Bruder des Ausgeschafften, kritisiert: «Als Venezolaner können wir nicht in unserem eigenen Land sein, also kamen wir in ein Land, in dem angebliche Meinungsfreiheit herrscht, Menschenrechte gelten und die stärkste und robusteste Demokratie herrscht. Und doch behandelt uns die Regierung wie Kriminelle – nur weil wir Tattoos haben oder weil wir Venezolaner sind. Ohne dass eine ordentliche Untersuchung stattfindet oder ein Staatsanwalt Beweise vorlegt.»

Trump-Regierung gibt Fehler zu – Vance reagiert scharf

Die Trump-Regierung gerät allmählich unter Druck. US-Vizepräsident JD Vance reagierte auf Kritik mit scharfen Worten: «Es ist widerlich, sich über die Abschiebung von Gangmitgliedern aufzuregen und gleichzeitig die Bürger zu ignorieren, denen sie zum Opfer fallen.»

Kritik kam unter anderem vom ehemaligen Obama-Berater Jon Favreau, der das Vorgehen als rechtsstaatlich fragwürdig einstufte. Vance hielt entgegen, Garcia sei ein «verurteiltes MS-13-Mitglied» (eine südamerikanische Bande) – doch laut Gerichtsakten wurde diese Behauptung nie bewiesen und nie vor Gericht bestätigt.

My comment is that according to the court document you apparently didn’t read he was a convicted MS-13 gang member with no legal right to be here.



My further comment is that it’s gross to get fired up about gang members getting deported while ignoring citizens they victimize. https://t.co/cPnloeyXYk — JD Vance (@JDVance) April 1, 2025

Mehrere Anwälte kritisieren, dass die Regierung Tätowierungen als Hauptindiz für vermeintliche Gangzugehörigkeit verwendet. Darunter auch allgemeine Symbole wie eine Krone oder das Michael-Jordan-Logo.

In Wirklichkeit, so betonen Juristen, handle es sich bei vielen der Abgeschobenen um nicht vorbestrafte Migranten, die fälschlich kriminalisiert wurden – ohne ordentliches Verfahren, nur auf Verdacht und Äusserlichkeiten gestützt.

Die US-Regierung beharrt darauf, dass US-Gerichte keine Zuständigkeit hätten, um eine Rückführung aus einem ausländischen Gefängnis anzuordnen – obwohl Washington laut eigener Aussage für die Inhaftierungskosten in El Salvador aufkommt.