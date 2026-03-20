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Sprengstoff und Blutkonserven So ernsthaft hat sich Dänemark auf Trumps Grönland-Angriff vorbereitet

Philipp Dahm

20.3.2026

One-Take: Warum die Sache mit Grönland so wahnsinnig unlogisch ist

One-Take: Warum die Sache mit Grönland so wahnsinnig unlogisch ist

Warum ist Donald Trump so besessen von Grönland? Die einen sagen, es sind die Rohstoffe. Die anderen verweisen auf die Sicherheitspolitik. Beides sind keine guten Begründungen, wie du im One-Take-Video siehst.

19.01.2026

Das Jahr 2026 hat für die dänische Regierung mit vielen schlaflosen Nächten begonnen: Nach dem US-Coup in Venezuela hat Donald Trumps Verlangen nach Grönland das Land und auch die Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Wie sehr, zeigt nun ein dänischer Bericht.

Philipp Dahm

20.03.2026, 16:42

20.03.2026, 17:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der US-Ergreifung von Nicolás Maduro Anfang Januar hat Dänemark sich ernsthaft mit einem möglichen militärischen Einmarsch von amerikanischen Truppen in Grönland beschäftigt.
  • Der gemeinsame plötzliche Aufmarsch mehrerer europäischer Soldaten sowie See- und Luftstreitkräfte hatte zum Ziel, eine spontane Annexion möglichst unattraktiv zu machen.
  • Dänische Soldaten hatten ausdrücklich den Befehl, nicht zu deeskalieren. Kopenhagen hat Sprengstoff und Blutkonserven bereitgestellt. F-35-Jets trugen scharfe Waffen.
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Erst greifen sich die US-Streitkräfte Anfang Januar Venezuelas Präsident Nicolás Maduro, dann bedroht Donald Trump Grönland, das zu Dänemark gehört: Unter diesen Vorzeichen hat Kopenhagen Anfang des Jahres für den Ernstfall geplant, wie der dänische Sender DR nun berichtet.

Die HDMS Knud Rasmussen der Königlich Dänische Marine Mitte Januar vor Nuuk, Grönland.
Die HDMS Knud Rasmussen der Königlich Dänische Marine Mitte Januar vor Nuuk, Grönland.
KEYSTONE

«Wenn Trump immer wieder sagt, dass er Grönland übernehmen will, und dann passiert, was in Venezuela passiert ist, müssen wir alle Szenarien ernst nehmen», erklärt ein Militär dem dänischen Sender. Denn: «Die offiziellen USA funktionieren nicht so, wie sie es normalerweise tun.»

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12.01.2026

In der US-Administration gebe es weniger Profis, die den Präsidenten wieder auf einen rechten Weg bringen können, so die Einschätzung der Lage durch die Dänen. Die Regierung sei deshalb in enger Abstimmung mit den europäischen Verbündeten gewesen – vor allem mit Paris und Berlin.

Aufmarsch der Europäer

Frankreich habe Hilfe in Form eines kleinen Bataillons angeboten, also von mehreren hundert Soldaten, sagt die DR-Quelle: «Hätten Sie gern mehr Soldaten? Die könnten Sie bekommen», habe es geheissen. «Hätten Sie gern mehr Marineunterstützung? Die könnten Sie bekommen. Hätten Sie gern mehr Luftunterstützung? Auch die könnten Sie bekommen.»

#DE #Germany #Navy and #Coastguard pretty active in danish waters + #FR #France french unit in #Copenhagen, and not a lot of #AIS visible danish units. Germans and other close allies covering while #RDN #Forsvaret #DK #Denmark has focus on #Atlantic #Greenland #Arctic ?

[image or embed]

— vesselspotter.bsky.social (@vesselspotter.bsky.social) 22. Januar 2026 um 19:24

Im Januar verlegen die Europäer Vorauskommandos nach Grönland: Dänische, französische, deutsche, norwegische und schwedische Soldaten fliegen nach Nuuk und Kangerlussuaq. Frankreich entsendet ein Kriegsschiff in den Nordatlantik, Kopenhagen stationiert F-35 auf der Insel.

Weitere Truppen folgen – «darunter Soldaten des Dragoner-Regiments in Holstebro, Elitesoldaten des Jägerkorps und französische Alpenjäger, die für den Krieg in kalten, gebirgigen Gebieten ausgebildet sind», weiss DR. Ziel sei es gewesen, eine Einnahme Grönlands für Trump möglichst teuer zu machen.

Scharfe Waffen, Sprengstoff und Blutkonserven

Es sei sogar so weit gegangen, dass die F-35-Jets mit scharfen Waffen verlegt worden seien. Gleichzeitig habe sich aber niemand in Kopenhagen die «Illusion» gemacht, dass man die Amerikaner im Ernstfall militärisch abwehren könnte, berichtet der öffentlich-rechtliche Sender weiter.

«In einer solchen Situation waren wir seit April 1940 nicht mehr.»

DR-Quelle im dänischen Verteidigungsministerium

Auch die Ende Januar eiligst anberaumte Operation Arctic Endurance unter dänischer Führung sei weniger ein Manöver und mehr eine Vorsichtsmassnahme gewesen, so das DR: Die Marineschiffe hätten Sprengstoff und scharfe Munition an Bord gehabt.

Flagge zeigen: Dänemarks König Frederik X (rote Jacke) besucht dänische Soldaten bei ihrem Training in der Arktis am 20. Febrruar in Kangerlussuaq auf Grönlabd.
Flagge zeigen: Dänemarks König Frederik X (rote Jacke) besucht dänische Soldaten bei ihrem Training in der Arktis am 20. Febrruar in Kangerlussuaq auf Grönlabd.
KEYSTONE

Der Sprengstoff war offenbar dazu gedacht, die Piste der Flughäfen von Nuuk und Kangerlussuaq zu sabotieren, um ihre Nutzung durch die USA zu verhindern. Den Soldaten sei ausdrücklich befohlen worden, im Konfliktfall nicht zu deeskalieren.

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Ob europäische Verbündete dann auch wirklich geholfen hätten, steht in den Sternen. «Ich bin sehr froh, dass wir diese Frage nicht beantworten mussten», sagte ein hochrangiger deutscher Beamter dem DR. Es hätte das Ende der Nato bedeutet:  «Wir werden vielleicht nie erfahren, ob sie den Einsatz militärischer Gewalt vorbereitet haben», so die Quelle.

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