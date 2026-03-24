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Peinliche Loblieder So hart schleimen sich seine Minister bei Trump ein

Philipp Dahm

24.3.2026

Donald Trump betrachtet auf dem Elvis-Presley-Anwesen Graceland in Memphis, Tennessee, am 23. März eine Gitarre, die er signiert hat.
Donald Trump betrachtet auf dem Elvis-Presley-Anwesen Graceland in Memphis, Tennessee, am 23. März eine Gitarre, die er signiert hat.
Bild: Keystone

Am Montag hält Donald Trump einen Runden Tisch zum Thema Sicherheit ab. Dass sein Umfeld dem Präsidenten gerne mal nach dem Mund redet, ist bekannt. Das jüngste Ausmass an Schleimerei macht dann doch sprachlos.

Philipp Dahm

24.03.2026, 17:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump hat mit einigen Offiziellen am 23. März in Memphis, Tennessee, einen runden Tisch zum Thema Sicherheit abgehalten.
  • Stephen Miller und Kash Patel übertreffen sich dabei mit Lobliedern auf ihren Boss. Online-Posts nennen die Schleimerei beim Namen.
  • Auch der Besuch des Präsidenten im seinen ehemaligen Eigentümer Elvis Presley gewidmeten Graceland macht von sich reden.
Mehr anzeigen

«Schlaffer Trump, 79, kämpft damit, bei epischer Schleimerei wach zu bleiben», ätzt «The Daily Beast». Ist das nicht ein bisschen hart?

Gut, es gibt einen Bildbeweis. Für die einen zeigt er, dass der 79-Jährige wegzudösen droht. Für seine Fans spielt der New Yorker augeninwendig fünfdimensionales Schach. 

Trump is fighting hard against wokeness during this event in Memphis

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— Aaron Rupar (@atrupar.com) 23. März 2026 um 18:34

Aber wo sind wir hier überhaupt? Willkommen in Memphis, Tennessee. Der US-Präsident hält am 23. März eine seiner öffentlichen Kabinettssitzungen ab. Vor Ort haben die Mitglieder der Nationalgarde endlich eine Aufgabe, lästert «The Tennessee Holler»: Sie füllen vor Ort die leeren Reihen im Saal.

On the bright side- it looks like they finally found something for the National Guard to actually DO in Memphis… act as seat-fillers for Trump & @MarshaBlackburn & @GovBillLee’s publicity stunt today 🫤

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— The Tennessee Holler (@thetnholler.bsky.social) 23. März 2026 um 19:03

Der «runde Tisch» wird auf der lokalen Basis der Nationalgarde abgehalten, was zum Thema «Making America Safe Again» passt. Ob das Bühnenbild mit jeder Menge Waffen wohl ein Gefühl von Sicherheit verbreiten wird?

Von links: Bill Lee, republikanischer Gouverneur von Tennessee, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Donald Trump, Justizministerin Pam Bondi und Gady Serralta vom U.S. Marshals Service.
Von links: Bill Lee, republikanischer Gouverneur von Tennessee, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Donald Trump, Justizministerin Pam Bondi und Gady Serralta vom U.S. Marshals Service.
Bild: Keystone

Dann kann die Schleimparade beginnen. Den Auftakt macht Stephen Miller, Trumps Berater für Innere Sicherheit.

Was sein Boss bei der Schliessung der Grenzen und in Sachen öffentliche Sicherheit erreicht habe, sei «ein nationales Wunder, das nicht nur von den nächsten Generationen studiert werden wird, sondern für die kommenden Jahrhunderte», sagt Miller.

«Kash, mal sehen, ob du das toppen kannst»

«Danke, Stephen», nimmt Trump die Huldigung unter dem Applaus der Anwesenden zur Kenntnis, um sich dann an seinen FBI-Direktor zu wenden: «Kash [Patel], mal sehen, ob du das toppen kannst. Das wird schwer, Kash.»

«Das ist hart», meint Patel. Aber: Er hat sich etwas vorgenommen.

«Wenn ich mich hier umschaue, sehe ich – und werde wieder daran erinnert –, warum wir die grössten Krieger auf Gottes grüner Erde haben. [...] Ich werde daran erinnert, dass Amerikaner existieren, um dieses Land Tag für Tag zu beschützen. Sie haben es damals getan, wie wir es heute tun. Aber was sie damals nicht hatten», Patel wendet sich an Trump, «sind Sie.»

Patel ist in Fahrt: Trump habe Polizei wie Militär finanziert und alles getan, um Leben zu schützen. «Sie haben der Welt eine Show geboten. Sie haben uns erlaubt, rauszugehen und Gruppenvergewaltiger, Vergewaltiger, Mörder und Drogenhändler auf Rekordniveau zu schnappen.»

Wildeste Träume – «dank Ihnen»

Patel wird persönlich: «Als neunter FBI-Direktor [..] lebe ich den wildesten Traum, den Sie sich nur vorstellen können, Sir, und das dank Ihnen.» Und weil der Staat unter Trump so durchgreife, gebe er«jedem einzelnen Kind in Tennessee diesen Traum», so der FBI-Boss: «Sie inspirieren diese Nation.»

«Dank Ihrer brillanten Führung werden Millionen von Träume gelebt.»

Kash Patel an Donald Trump

So viel Pathos erinnert den X-Kanal Republicans against Trump an «Nordkorea-Vibes» – der «liebe Führer» Kim Jong-un lässt grüssen. Und auch andere Social-Media-Kommentatoren lassen ihrem Spott freien Lauf. Die Erklärung zum ersten Post: «In den A**** kriechen» heisst es im Englischen «die Nase in den A**** stecken».

Was Trump und der König von Saudi-Arabien erzählen

Geht es eigentlich auch um Politik? Ein bisschen. Zum Beispiel spricht Trump über den Iran. Dort werde kein Krieg geführt, sondern eine «militärische Operation» – der US-Präsident scheint von seinem russischen Kollegen gelernt zu haben.

Trump: "Democrats call this period of time a war. We call it a military operation."

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— Aaron Rupar (@atrupar.com) 23. März 2026 um 18:03

Stephen Miller ist das Thema Iran offenbar schon leid – wenn das der Chef sieht!

MEMPHIS ABC 7 catches a DEEP SIGH from Stephen Miller as Trump peddles his ever-changing justifications about Iran

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— The Tennessee Holler (@thetnholler.bsky.social) 23. März 2026 um 19:10

Und was ist nun mit dem Iran? «Wir haben jetzt echt gute Diskussionen. Sie haben gestern Abend angefangen. Ein bisschen. Am Abend davor. Und, äh, ich denke, sie sind sehr gut. Sie wollen Frieden und haben zugestimmt, keine Atomwaffen beschaffen zu wollen.»

Teheran bestreitet direkte Kontakte.

Trump: "We are now having really good discussions. They started last night. A little bit. The night before that."

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— Aaron Rupar (@atrupar.com) 23. März 2026 um 17:58

Weiter verrät Trump frank und frei, dass es einen Kompromiss hätte geben können, der die Haushaltssperre für die Flughafensicherheit beendet hätte. Der Präsident wollte das Angebot aber nur annehmen, wenn die Demokraten auch seine Wahlrechtsreform abnicken. Eine Einigung ist damit vom Tisch – die Monster-Schlangen an den US-Airports bleiben bestehen.

In MEMPHIS — Trump says he told Republicans not to make any deal for TSA funding until he gets his voter suppression bill passed… then in the next breath says Dems are to blame for long airport lines 🤔

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— The Tennessee Holler (@thetnholler.bsky.social) 23. März 2026 um 19:25

Und: Vor eineinhalb Jahren habe die ganze Welt die USA noch ausgelacht und gedacht, das Land werde nicht überleben. Das habe der König von Saudi-Arabien Donald Trump erzählt.

Trump: "We're in a position we haven't seen. We're respected. You know, our country now is respected all over the world. A year and half ago we were a laughingstock. The King of Saudi Arabia told me."

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— Aaron Rupar (@atrupar.com) 23. März 2026 um 18:09

Graceland: «Hätte ich Elvis in einem Kampf geschlagen?»

Nach diesem runden Tisch besucht Trump noch Graceland, die Villa von Elvis Presley. Dass ihm die Schleimerei seiner Minister nicht guttut, suggeriert dieser Clip: Der Sänger war «die berühmteste Person des Planeten», sagt Trump und fragt kokett: «Mal überlegen, wer könnte noch berühmter sein als er? Mir kommt niemand in den Sinn.»

Trump at Graceland: "He's the most famous person on the planet. Let's see -- who else would be more famous than Elvis? Nobody that I can think of. See."

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— Aaron Rupar (@atrupar.com) 23. März 2026 um 20:07

Es war wohl ein langer Tag für den 79-Jährigen, was diese Szene erklären könnte – als dem Präsidenten erzählt wird, Elvis habe auch geboxt, fragt Trump: «Hätte ich Elvis in einem Kampf geschlagen?»

TRUMP: Could I have taken Elvis in a fight? GRACELAND WORKER: I don't know? You might. I think he would've been respectful enough to let you win

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— Aaron Rupar (@atrupar.com) 23. März 2026 um 20:09

Für einmal wird nicht so hart geschleimt: Elvis hätte ein solches Duell wohl aus Gründen des Respekts abgelehnt, bekommt Trump zur Antwort.

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Washington, 21. März 2026: Ein wichtiger Sieg für die Pressefreiheit in den USA. Präsident Donald Trump und seine Regierung erlitten eine juristische Niederlage gegen Medien wie die «New York Times». Ein Bundesrichter in Washington erklärte die vom Pentagon vor einem halben Jahr eingeführten Regelverschärfungen für Journalisten als verfassungswidrig.

24.03.2026

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