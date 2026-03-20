Sturmtief «Therese»: So heftig stürmt es auf den Kanaren Seit Mittwoch hat Sturmtief «Therese» die Kanaren im Griff. Wegen des Unwetters mussten Schulen geschlossen, Flüge gestrichen und umgeleitet und Häfen geschlossen werden. 20.03.2026

Seit Mittwoch hat Sturmtief «Therese» die Kanaren im Griff. Wegen des Unwetters mussten Schulen geschlossen, Flüge gestrichen und umgeleitet sowie Häfen geschlossen werden.

Starke Regenfälle, hohe Wellen, Schnee und heftiger Wind bringen die Kanarischen Inseln in einen Ausnahmezustand. Das Sturmtief «Therese» hat die Kanarischen Inseln erreicht: Am Mittwoch stürmte es im Westen des beliebten Ferienarchipels und mittlerweile sind auch die östlichen Provinzen vom Unwetter betroffen.

Die Behörden mussten bereits mehrere Schutzmassnahmen einleiten und rufen weiterhin die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. Denn der Höhepunkt des Unwetters ist noch nicht erreicht. Gewarnt wird vor Windböen bis zu 90 Stundenkilometern, fünf Meter hohen Wellen und Schnee in Höhenlagen ab 1800 Metern.

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