Der neue Papst ist da: Der weisse Rauch versetzte die Menschen in Rom in helle Aufregung. Unser Reporter war nach der Verkündung von Leo XIV. mitten im Getümmel auf dem Petersplatz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein neuer Papst wurde gewählt, was zu einem gewaltigen Ansturm auf den Petersplatz führte.

Der Tumult wurde begleitet von Jubel, emotionaler Aufregung und massenhaftem Gedränge.

Papst Leo XIV. trat auf den Balkon, begrüsste die Menge mit Friedensworten und rief zur Hoffnung auf.

Nach dem Auftritt herrschte Chaos beim Verlassen des Platzes, als Tausende in alle Richtungen strömten – dennoch blieb die Stimmung weitgehend friedlich. Mehr anzeigen

Samuel Walder berichtet aus dem Vatikan:

Ich sass ich in einem Café in der Nähe des Petersplatzes. Die Themen an den Tischen nebenan: Konklave, Papst und Vatikan. Ein wenig später war ich am Eingang zum Petersplatz. Dann begann die Menge zu toben. Weisser Rauch stieg aus dem Kamin der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Ein neuer Papst ist gewählt worden.

Sofort begann der Tumult. Menschen rannten aus allen Richtungen in Richtung Petersplatz. Egal ob alt, jung, gross, klein, Touristen und Gläubige. Die Eingänge zum Petersplatz, mit Sicht auf den Petersdom, sind begrenzt. Die Polizei, die Carabinieri und die zivilen Helfer versuchten so gut es geht, die Menge in die richtige Richtung zu lenken, um Stau und Hektik zu vermeiden.

Polizei koordiniert den Einlass. Samuel Walder

Wie ein Wettlauf kam es mir vor. So schnell wie möglich den besten Platz zu ergattern und vor allem den besten Platz zu finden, um den neuen Papst zu erblicken. Die Menschen drängten nach vorne. Mehr Platz gab's dort natürlich auch nicht.

Hier spricht Papst Leo XIV. zum ersten Mal zu den Menschen auf dem Petersplatz. Samuel Walder

Gedränge, Ellenbogen und Kinder auf den Schultern

Vorne angekommen wurde um Platz gekämpft. Ellenbogen landeten in Rippen, Menschen streckten sich und standen auf den Zehenspitzen, Kinder wurden auf die Schulter gehievt. Organisator*innen und Polizei versuchten, die Masse im Griff zu behalten. Doch in der ganzen Hektik blieben die Menschen frohgemut, man beglückwünschte sich, man umarmte sich, und man hielt den Moment mit einem Bild fest.

Menschen quetschen sich an einen guten Platz, um den neuen Papst zu erblicken. Samuel Walder

Ein Priester aus den USA, er wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wer der neue Papst ist, sagte zu blue News: «Ich bin sehr glücklich, hat man heute einen Papst gewählt. Ich hoffe, er ist so menschlich wie Franziskus.» Eine Frau aus Rom sagt: «Ich bin so froh, haben wir einen neuen Papst. Franziskus war ein guter Papst. Ich hoffe, dass der neue mindestens gleich gut ist.»

«Friede sei mit dir»

Dann tritt der Papst auf den Balkon. Die Menge tobt. Es wird geklatscht, gejubelt, gepfiffen – aus Freude. Die Menschen begrüssen den neu gekürten «Papa». Er sagt: «Friede sei mit dir.» Und weiter: «Gott liebt euch alle. Das Böse wird nicht gewinnen.»

Papst Leo XIV. spricht zu den Leuten. Samuel Walder

Die Besucher*innen, ich würde sie fast schon als Fans beschreiben, klatschen und jubeln. Immer wieder winkt die Menge dem neuen Papst zu. Zwischen den Pausen winkt Leo XIV. zurück. Es ist eine merkwürdige Stimmung. Die Situation erinnert mich an einen Rockstar, der gerade die Bühne betreten hat. Menschen filmen mit ihrem Handy die Rede. Sie fotografieren, freuen sich und sind gebannt, was der Papst als Nächstes macht.

Das Spektakel ist vorbei

Und dann ist Leo XIV. plötzlich weg. Nach seiner Rede dreht sich der Papst um und verschwindet hinter dem roten Vorhang. Menschen jubeln weiter, doch die Freude hält nicht lange. Wieder setzt sich die Masse in Bewegung. Alle strömen in Richtung Ausgang.

Polizei, Militär und Koordinator*innen versuchen erneut standhaft, die Menge in die richtige Richtung zu lenken. Vergebens. Die Menschen strömen in alle Richtungen. Ein Chaos herrscht. Polizeiautos versuchen durch die Menge zu kommen, die Parade des Papstes marschiert durch die Menschen, die Orientation scheint bei den meisten verloren.

Alle strömen vom Peterplatz auf die Strassen von Rom. Samuel Walder

Wer schon einmal an einem Konzert oder einem Festival war, kann sich vorstellen, wie sich eine Masse nach der Vorstellung vom Gelände bewegt. Doch im Vatikan waren es nicht 5000 Menschen, sondern ungefähr 100'000. Immer wieder rufen Polizist*innen auf Italienisch, wo man durchgehen muss. Immer wieder werden Menschen von der Strasse geschoben, um Platz für Autos zu machen. Immer wieder verlieren sich Freunde und Familien aus den Augen.

Viele wollten nur den neuen Papst erblicken. Sie kamen, machten ein Foto und als es vorbei war, strömten sie hinaus. Ob wirklich jedem die Tragweite dessen bewusst war, dass ein neuer Papst gewählt wurde, bezweifle ich. Aber die Menschen lagen sich in den Armen, und der ganze Tumult lief friedlich ab.

