So kam es wirklich zu Trumps Russland-Wende

Hier sagt Trump das Treffen mit Putin ab US-Präsident Donald Trump hat ein geplantes Treffen mit Wladimir Putin in Budapest kurzfristig abgesagt – gleichzeitig verhängen die USA massive neue Sanktionen gegen die russische Ölindustrie. Auch die EU zieht nach. 23.10.2025

Innerhalb weniger Tage wandelte sich Donald Trumps Ton gegenüber Moskau radikal. Nach einem als «positiv» empfundenen Telefonat mit Wladimir Putin plante der US-Präsident zunächst ein Gipfeltreffen in Budapest – nur um kurz darauf die bislang härtesten Sanktionen seiner zweiten Amtszeit zu verhängen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trump wollte nach einem Telefonat mit Putin ein Gipfeltreffen in Budapest abhalten – fünf Tage später sagte er ab.

Der Präsident verhängte stattdessen neue Sanktionen gegen Russlands grösste Ölkonzerne Rosneft und Lukoil.

Grund war Putins Weigerung, auf eine Waffenruhe oder Zugeständnisse im Ukraine-Krieg einzugehen. Mehr anzeigen

Was als diplomatische Annäherung begann, endete mit einer abrupten Strafmassnahme: Nach einem längeren Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich Donald Trump überzeugt, dass Bewegung in den Ukraine-Konflikt gekommen sei – so sehr, dass er kurzerhand ein Friedensgipfel in Budapest ankündigte. Doch nur fünf Tage später war der Plan vom Tisch. Stattdessen verkündete Trump neue Sanktionen gegen Russland, die er selbst als «überfällig» bezeichnete.

«Es fühlte sich einfach nicht richtig an», erklärte Trump vor Journalisten im Weissen Haus. «Ich hatte das Gefühl, wir würden nicht an den Punkt kommen, an den wir müssen. Also habe ich es abgesagt.»

Trump ist nicht zufrieden mit Wladimir Putin. KEYSTONE

Laut CNN-Informationen wurde im Weissen Haus rasch klar, dass Putins Position sich seit dem letzten Treffen der beiden Staatschefs – auf einem US-Stützpunkt in Alaska – kaum verändert hatte. Der Kreml-Chef verlangte weiterhin weitreichende Gebietsabtretungen Kiews und lehnte eine sofortige Feuerpause ab.

Ernüchterung nach Putins starren Forderungen

Während Trump anfangs noch auf persönliche Gespräche setzte, wuchs die Enttäuschung über Russlands fortgesetzte Angriffe auf zivile Ziele. «Jedes Mal, wenn ich mit Wladimir spreche, sind es gute Gespräche – aber sie führen zu nichts», klagte der Präsident.

Nach einem angespannten Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington, bei dem es um mögliche Landzugeständnisse ging, wuchs bei Trump die Überzeugung, dass Putin auf Zeit spielt.

Den Wendepunkt brachte ein Gespräch zwischen Aussenminister Marco Rubio und Sergej Lawrow, Russlands Aussenminister. Die Amerikaner stellten fest, dass sich Moskaus Linie kein Stück bewegt hatte. Der geplante Budapest-Gipfel wurde gestrichen – «es wäre reine Zeitverschwendung», soll Trump gesagt haben.

Anschliessend gab der Präsident grünes Licht für Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil, Russlands grösste Ölkonzerne – ein Schritt, den Finanzminister Scott Bessent seit Monaten gefordert hatte. Das Sanktionspaket wurde in Rekordzeit ausgearbeitet und noch am selben Tag veröffentlicht.

Sanktionen statt Gipfeldiplomatie

Während des Treffens mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Oval Office erklärte Trump: «Das sind sehr grosse Massnahmen – gegen ihre beiden wichtigsten Ölunternehmen. Wir hoffen, dass sie nicht lange nötig sein werden. Wir wollen, dass dieser Krieg endet.»

Selbst im Weissen Haus kam der Schritt überraschend. Trumps Berater berichten laut den CNN-Recherchen, der Präsident habe in den letzten Wochen zunehmend frustriert reagiert, weil er trotz direkter Gespräche mit Putin keine greifbaren Fortschritte sah.

Auch innenpolitisch stand Trump unter Druck: Republikaner wie Lindsey Graham und John Thune drängten ihn, härter gegen Moskau vorzugehen. Ein russischer Angriff auf eine Kindertagesstätte in Charkiw habe schliesslich den Ausschlag gegeben, heisst es aus Regierungskreisen.

Trump selbst soll den Erfolg seiner Nahost-Politik – insbesondere der Gaza-Waffenruhe – als Beleg gesehen haben, dass Härte zu Ergebnissen führt. Nun will er denselben Ansatz gegenüber Moskau anwenden.

«Wir haben lange gewartet. Jetzt war es an der Zeit», sagte Trump nach der Verkündung.

Ob der Kurswechsel von Dauer ist, bleibt offen. Aus dem Weissen Haus heisst es, ein Treffen mit Putin sei nicht ausgeschlossen, «wenn die Voraussetzungen stimmen».