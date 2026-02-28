  1. Privatkunden
Gewaltiges Raketenarsenal So könnte der Iran nach dem Angriff zurückschlagen

Carsten Dörges

28.2.2026

Einschläge in Irans Hauptstadt Teheran.
Einschläge in Irans Hauptstadt Teheran.
Bild: KEYSTONE

Der Iran droht den USA und Israel mit Vergeltung. Mit Mittelstreckenraketen könnten US-Stützpunkte im gesamten Nahen Osten angegriffen werden.

Carsten Dörges

28.02.2026, 10:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Angriff der USA und Israels droht der Iran mit Vergeltung.
  • Besonders das beachtliche Raketenarsenal der Iraner könnte für Verluste sorgen.
  • US-Stützpunkte liegen in Reichweite der Mittelstreckenraketen und dürften Ziele iranischer Attacken sein.
Mehr anzeigen

Der Iran hat nach Beginn der Angriffe Israels und seines Verbündeten USA mit drastischen Worten reagiert. «Wir haben Euch gewarnt. Nun habt Ihr einen Weg eingeschlagen, dessen Ausgang nicht mehr in Eurer Hand liegt», sagte der Leiter der Sicherheitskommission, Ebrahim Azizi.

Diese Drohung sollten die USA und die Israelis ernst nehmen, denn der Iran ist alles andere als wehrlos. Vor allem das beachtliche Raketenarsenal könnte für grössere Verluste auf Seiten der Angreifer sorgen. Inwieweit die Bestände durch den 12-tägigen Krieg mit Israel abgenommen haben, ist dabei aber eher unklar.

Videos zeigen Angriff auf Teheran

Videos zeigen Angriff auf Teheran

Neue Videos aus Irans Hauptstadt zeigen den Angriff am frühen Samstagmorgen. Dichter Rauch steigt über der Stadt auf.

28.02.2026

Farzan Sabet, Analyst für Nahostpolitik am Geneva Graduate Institute, erklärte gegenüber dem «Spiegel» jedoch: «Es wird davon ausgegangen, dass Irans Bestände an Kurzstreckenraketen, Marschflugkörpern, Anti-Schiffs-Raketen und Drohnen weitgehend intakt sind und die grösste Bedrohung an der Front am Persischen Golf und deren unmittelbare Umgebung darstellen.» Eindeutige Zahlen gibt es zu den Raketen nicht, «aber es handelt sich wahrscheinlich um Tausende oder mehr», so Sabet.

Die ballistischen Mittelstrecken sind dabei die grösste Bedrohung, wie die «New York Times» schreibt. Mit ihrer Reichweite von fast 2000 Kilometern können sie US-Stützpunkte in der Türkei und im gesamten Nahen Osten erreichen, einschliesslich Städte in Israel – und dadurch für grosse Zerstörungen und Verluste sorgen.

Amerikanische Stützpunkte verfügen über kein ausgeprägtes Luftverteidigungssystem wie die Israelis mit ihrem Iron Dome und könnten deshalb besonders im Visier der iranischen Armee stehen.

Was wir zum Angriff auf den Iran wissen. Droht jetzt die grosse Eskalation im Nahen Osten?

Was wir zum Angriff auf den Iran wissenDroht jetzt die grosse Eskalation im Nahen Osten?

Die iranischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben als schnelle Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA eine US-Militäreinrichtung attackiert. Ein Logistikzentrum der US-Marine sei im Golfstaat Bahrain mit Raketen angegriffen worden, hiess es im staatlichen Rundfunk.

Ein weiteres Angriffsziel könnten Handelsschiffe und Tanker im Persischen Golf sein. Durch die Strasse von Hormus geht 20 Prozent des weltweiten Ölhandels, durch iranische Attacken könnten die Energiepreise immens steigen. 

Massive Cyberangriffe durch den Iran sind ebenfalls eine Gefahr. Hacker könnten wichtige Institutionen wie Energieunternehmen, militärische Einrichtungen und Banken attackieren und für Chaos bei den jeweiligen Ländern sorgen.

Trump zum Angriff auf den Iran

Trump zum Angriff auf den Iran

Donald Trump sagt, bei den US-Operationen gegen Iran könnten amerikanische Soldaten ums Leben kommen. «Wir wollen die Amerikaner schützen», sagt er.

28.02.2026

