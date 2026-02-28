So könnte der Iran nach dem Angriff zurückschlagen

Einschläge in Irans Hauptstadt Teheran. Bild: KEYSTONE

Der Iran droht den USA und Israel mit Vergeltung. Mit Mittelstreckenraketen könnten US-Stützpunkte im gesamten Nahen Osten angegriffen werden.

Der Iran hat nach Beginn der Angriffe Israels und seines Verbündeten USA mit drastischen Worten reagiert. «Wir haben Euch gewarnt. Nun habt Ihr einen Weg eingeschlagen, dessen Ausgang nicht mehr in Eurer Hand liegt», sagte der Leiter der Sicherheitskommission, Ebrahim Azizi.

Diese Drohung sollten die USA und die Israelis ernst nehmen, denn der Iran ist alles andere als wehrlos. Vor allem das beachtliche Raketenarsenal könnte für grössere Verluste auf Seiten der Angreifer sorgen. Inwieweit die Bestände durch den 12-tägigen Krieg mit Israel abgenommen haben, ist dabei aber eher unklar.

Farzan Sabet, Analyst für Nahostpolitik am Geneva Graduate Institute, erklärte gegenüber dem «Spiegel» jedoch: «Es wird davon ausgegangen, dass Irans Bestände an Kurzstreckenraketen, Marschflugkörpern, Anti-Schiffs-Raketen und Drohnen weitgehend intakt sind und die grösste Bedrohung an der Front am Persischen Golf und deren unmittelbare Umgebung darstellen.» Eindeutige Zahlen gibt es zu den Raketen nicht, «aber es handelt sich wahrscheinlich um Tausende oder mehr», so Sabet.

Die ballistischen Mittelstrecken sind dabei die grösste Bedrohung, wie die «New York Times» schreibt. Mit ihrer Reichweite von fast 2000 Kilometern können sie US-Stützpunkte in der Türkei und im gesamten Nahen Osten erreichen, einschliesslich Städte in Israel – und dadurch für grosse Zerstörungen und Verluste sorgen.

Amerikanische Stützpunkte verfügen über kein ausgeprägtes Luftverteidigungssystem wie die Israelis mit ihrem Iron Dome und könnten deshalb besonders im Visier der iranischen Armee stehen.

Die iranischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben als schnelle Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA eine US-Militäreinrichtung attackiert. Ein Logistikzentrum der US-Marine sei im Golfstaat Bahrain mit Raketen angegriffen worden, hiess es im staatlichen Rundfunk.

Ein weiteres Angriffsziel könnten Handelsschiffe und Tanker im Persischen Golf sein. Durch die Strasse von Hormus geht 20 Prozent des weltweiten Ölhandels, durch iranische Attacken könnten die Energiepreise immens steigen.

Massive Cyberangriffe durch den Iran sind ebenfalls eine Gefahr. Hacker könnten wichtige Institutionen wie Energieunternehmen, militärische Einrichtungen und Banken attackieren und für Chaos bei den jeweiligen Ländern sorgen.