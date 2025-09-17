Trump war 2019 erstmals zu einem Staatsbesuch in Grossbritannien und traf dabei die Queen. Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Trump reist zu einem Staatsbesuch nach Grossbritannien. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Besuch am Grab von Queen Elizabeth und Militärparaden – begleitet von strengen Sicherheitsmassnahmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump reist für einen mehrtägigen Staatsbesuch nach Grossbritannien.

Er wird von König Charles, Königin Camilla sowie Prinz William und Prinzessin Kate empfangen.

Geplant sind unter anderem ein Staatsbankett, eine Militärparade und ein Treffen mit Premier Keir Starmer.

In Windsor und London sind Proteste angekündigt. Die Behörden planen die grösste Sicherheitsoperation seit Charles' Krönung.

US-Präsident Donald Trump reist am Dienstag zu seinem zweiten Staatsbesuch in Grossbritannien. Zusammen mit seiner Frau Melania trifft er voraussichtlich am Dienstagabend im Schloss Windsor ein, wo sie auch übernachten.

Bei seinem ersten Staatsbesuch während seiner ersten Präsidentschaft 2019 wurde er noch von Queen Elizabeth II. empfangen. Am Mittwoch begrüssen ihn Prinz William und Prinzessin Kate, dann empfangen ihn König Charles und Königin Camilla in einer offiziellen Zeremonie, bevor Trump zusammen mit der royalen Familie zu Mittag isst.

Am Nachmittag besuchen sie das Grab von Queen Elizabeth sowie eine Militärveranstaltung, an der es unter anderem eine Parade und einen Überflug von Kampfjets geben wird. Am Mittwochabend findet auf Schloss Windsor das traditionelle Staatsbankett statt, bei dem sowohl Trump als auch König Charles Reden halten werden.

Trump fährt am Donnerstag nach Chequers, dem Landsitz des britischen Premierministers, wo er Keir Starmer und seine Frau trifft. Sie besuchen dann zusammen das Winston-Churchill-Archiv und halten anschliessend eine Pressekonferenz und nehmen an einem Geschäftsempfang teil.

Mehrere Proteste geplant

Melania Trump bleibt am Donnerstag in Windsor, wo sie Königin Camilla trifft. Später nimmt sie mit Prinzessin Kate an einer Veranstaltung der britischen Pfadfinder teil und reist schliesslich ebenfalls nach Chequers.

Es soll auch zu Protesten gegen den US-Präsidenten kommen. Für Dienstag wurde zu einem Protest in der Nähe des Schloss Windsor aufgerufen. Am Mittwoch ist eine Demonstration in London geplant.

Die britischen Behörden planen deswegen die grösste Sicherheitsoperation seit König Charles' Krönung, weshalb Trump in Grossbritannien auf öffentliche Auftritte verzichtet. Auch einen Besuch im britischen Parlament wird es nicht geben.

