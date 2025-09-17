  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Grösste Sicherheitsoperation seit Charles’ Krönung London im Sicherheitsfieber – Trump besucht Grossbritannien

Noemi Hüsser

17.9.2025

Trump war 2019 erstmals zu einem Staatsbesuch in Grossbritannien und traf dabei die Queen.
Trump war 2019 erstmals zu einem Staatsbesuch in Grossbritannien und traf dabei die Queen.
Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Trump reist zu einem Staatsbesuch nach Grossbritannien. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Besuch am Grab von Queen Elizabeth und Militärparaden – begleitet von strengen Sicherheitsmassnahmen.

Noemi Hüsser

17.09.2025, 07:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump reist für einen mehrtägigen Staatsbesuch nach Grossbritannien.
  • Er wird von König Charles, Königin Camilla sowie Prinz William und Prinzessin Kate empfangen.
  • Geplant sind unter anderem ein Staatsbankett, eine Militärparade und ein Treffen mit Premier Keir Starmer.
  • In Windsor und London sind Proteste angekündigt. Die Behörden planen die grösste Sicherheitsoperation seit Charles' Krönung.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump reist am Dienstag zu seinem zweiten Staatsbesuch in Grossbritannien. Zusammen mit seiner Frau Melania trifft er voraussichtlich am Dienstagabend im Schloss Windsor ein, wo sie auch übernachten.  

Bei seinem ersten Staatsbesuch während seiner ersten Präsidentschaft 2019 wurde er noch von Queen Elizabeth II. empfangen. Am Mittwoch begrüssen ihn Prinz William und Prinzessin Kate, dann empfangen ihn König Charles und Königin Camilla in einer offiziellen Zeremonie, bevor Trump zusammen mit der royalen Familie zu Mittag isst.

Trump bei König Charles und Keir Starmer. Fünf unbequeme Themen reisen mit nach England – US-Präsident meidet Öffentlichkeit

Trump bei König Charles und Keir StarmerFünf unbequeme Themen reisen mit nach England – US-Präsident meidet Öffentlichkeit

Am Nachmittag besuchen sie das Grab von Queen Elizabeth sowie eine Militärveranstaltung, an der es unter anderem eine Parade und einen Überflug von Kampfjets geben wird. Am Mittwochabend findet auf Schloss Windsor das traditionelle Staatsbankett statt, bei dem sowohl Trump als auch König Charles Reden halten werden.

Trump fährt am Donnerstag nach Chequers, dem Landsitz des britischen Premierministers, wo er Keir Starmer und seine Frau trifft. Sie besuchen dann zusammen das Winston-Churchill-Archiv und halten anschliessend eine Pressekonferenz und nehmen an einem Geschäftsempfang teil.

Mehrere Proteste geplant

Melania Trump bleibt am Donnerstag in Windsor, wo sie Königin Camilla trifft. Später nimmt sie mit Prinzessin Kate an einer Veranstaltung der britischen Pfadfinder teil und reist schliesslich ebenfalls nach Chequers.

Es soll auch zu Protesten gegen den US-Präsidenten kommen. Für Dienstag wurde zu einem Protest in der Nähe des Schloss Windsor aufgerufen. Am Mittwoch ist eine Demonstration in London geplant.

Die britischen Behörden planen deswegen die grösste Sicherheitsoperation seit König Charles' Krönung, weshalb Trump in Grossbritannien auf öffentliche Auftritte verzichtet. Auch einen Besuch im britischen Parlament wird es nicht geben.

Mehr aus dem Ressort

Trump gibt nach Kirk-Attentat Festnahme von Verdächtigem bekannt

Trump gibt nach Kirk-Attentat Festnahme von Verdächtigem bekannt

Nach dem Attentat auf Charlie Kirk haben die Ermittler offenbar einen Verdächtigen verhaftet. Das gab US-Präsident Donald Trump live in einem TV-Interview bekannt.

12.09.2025

Meistgelesen

Trump bläst zur Jagd – Amerika versinkt im Kriegsgeheul
Plötzlich taucht Trumps Bild mit Epstein auf Schloss Windsor auf
Trump bringt Rolex & Co. ins Wanken
Knall, Flammen, Vollbremsung – Swiss-Maschine muss Start nach Zwischenfall abbrechen
Juve gleicht Spiel gegen BVB mit 2 Toren in der Nachspielzeit aus

Mehr internationale News

Konjunktur. Globaler Zollstreit belastet Schweizer Arbeitsmarkt

KonjunkturGlobaler Zollstreit belastet Schweizer Arbeitsmarkt

Generaldebatte im Bundestag. Merz gegen Weidel – heute dürfte es wieder ruppig werden

Generaldebatte im BundestagMerz gegen Weidel – heute dürfte es wieder ruppig werden

«Ich will Sie aufwecken». Lanz zerlegt SPD-General nach Wahl-Debakel

«Ich will Sie aufwecken»Lanz zerlegt SPD-General nach Wahl-Debakel