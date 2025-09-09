#07: Trump – das ist nicht neutral: So lustig ist das neue Kriegsministerium
Er will «eine Botschaft des Sieges» senden: Der US-Präsident macht aus dem Verteidigungs– ein Kriegsministerium. Washington will damit einen «Krieger-Ethos» etablieren. Donald Trump erinnert dabei an Charlie Sheen.
08.09.2025
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Donald Trump hat dem Verteidigungsministerium einen zweiten Namen gegeben: Kriegsministerium.
- Das hat Trump in einer Pressekonferenz am 5. September bekanntgemacht, in der es viele spannende Aussagen gab.
- Kriegsminister Pete Hegseth zeigt sich von seiner poetischen Seite.
