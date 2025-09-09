So lustig ist das neue Kriegsministerium

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

#07: Trump – das ist nicht neutral So lustig ist das neue Kriegsministerium

Philipp Dahm

9.9.2025

#07: Trump – das ist nicht neutral: So lustig ist das neue Kriegsministerium

#07: Trump – das ist nicht neutral: So lustig ist das neue Kriegsministerium

Er will «eine Botschaft des Sieges» senden: Der US-Präsident macht aus dem Verteidigungs– ein Kriegsministerium. Washington will damit einen «Krieger-Ethos» etablieren. Donald Trump erinnert dabei an Charlie Sheen.

08.09.2025

Er will «eine Botschaft des Sieges» senden: Der US-Präsident macht aus dem Verteidigungs– ein Kriegsministerium. Washington will damit einen «Krieger-Ethos» etablieren. Donald Trump erinnert dabei an Charlie Sheen.

,

Philipp Dahm, Christian Thumshirn

09.09.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump hat dem Verteidigungsministerium einen zweiten Namen gegeben: Kriegsministerium.
  • Das hat Trump in einer Pressekonferenz am 5. September bekanntgemacht, in der es viele spannende Aussagen gab. 
  • Kriegsminister Pete Hegseth zeigt sich von seiner poetischen Seite.
Mehr anzeigen

Das ist unser neues Format

  • Mit «Trump – das ist nicht neutral» versuchen wir, die geopolitische Zeitenwende in Worte zu fassen, zu verstehen, zu beleuchten und einzuordnen.
Mehr anzeigen
#06: Trump – das ist nicht neutral: Der US-Präsident beendet den Ukraine-Krieg. Schon wieder. Vielleicht

#06: Trump – das ist nicht neutral: Der US-Präsident beendet den Ukraine-Krieg. Schon wieder. Vielleicht

Donald Trump kennt Wladimir Putin: Der Russe ist für eine Waffenruhe zu haben. Und er will Frieden. Und er will alles und tötet weiter Menschen – der US-Präsident legt beim Ukraine-Krieg öffentlich eine Lernkurve hin.

08.07.2025

Trump – das ist nicht neutral

#04: Trump – das ist nicht neutral. Erst die Finanzwelt in den Abgrund reissen – und dann golfen und Geld einsammeln

#04: Trump – das ist nicht neutralErst die Finanzwelt in den Abgrund reissen – und dann golfen und Geld einsammeln

#03: Trump – das ist nicht neutral. Wer solche Waffenruhe-Freunde hat, braucht keine Feinde

#03: Trump – das ist nicht neutralWer solche Waffenruhe-Freunde hat, braucht keine Feinde

#02: Trump – das ist nicht neutral. Wie sich die US-Demokraten als Opposition blamieren

#02: Trump – das ist nicht neutralWie sich die US-Demokraten als Opposition blamieren

#01: Trump – das ist nicht neutral. Wie man mit Trump umgehen muss, ohne eine reinzukriegen

#01: Trump – das ist nicht neutralWie man mit Trump umgehen muss, ohne eine reinzukriegen

Mehr zu Trump

USA unter Donald Trump. Demokraten zeigen angebliche Trump-Zeichnung für Epstein +++ Trump-Regierung startet «Blitz»-Einsatz gegen Migranten in Chicago

USA unter Donald TrumpDemokraten zeigen angebliche Trump-Zeichnung für Epstein +++ Trump-Regierung startet «Blitz»-Einsatz gegen Migranten in Chicago

Meistgelesen

60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken
Demokraten zeigen angebliche Trump-Zeichnung für Epstein +++ Trump-Regierung startet «Blitz»-Einsatz gegen Migranten in Chicago
Prinz Harry gedenkt Queen Elizabeth II. am Grab – auch Prinz William ehrt sie am Todestag
So lustig ist das neue Kriegsministerium
Abgeklärte Nati schlägt Slowenien 3:0 und feiert zweiten Sieg im zweiten Spiel