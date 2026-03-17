So absurd macht Trump (79) die Krankheit eines Kollegen publik

So macht Trump (79) die Krankheit eines Kollegen publik Es ist eine unglaubliche Szene, die sich da im Kennedy Center in Washington abspielt: Auf einer Pressekonferenz spricht Donald Trump mit Mike Johnson über die tödliche Krankheit eines Parteikollegen – und verrät mehr, als er sollte. 17.03.2026

Es ist eine unglaubliche Szene, die sich da im Kennedy Center in Washington abspielt: Auf einer Pressekonferenz spricht Donald Trump mit Mike Johnson über die tödliche Krankheit eines Parteikollegen – und verrät mehr, als er sollte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump und Mike Johnson sprechen am 15. März auf einer Pressekonferenz im Kennedy Center in Washington über ihren Parteikollegen Neal Dunn.

Johnson berichtet, Dunn leide unter einer schweren Krankheit. Trump gibt dazu mehr Details preis, als er sollte.

Trumps Ärzte retten den Republikaner: Der 79-Jährige betont, er habe zunächst aus Sympathie geholfen – und erst dann, weil er Dunns Stimme brauchte. Mehr anzeigen

Donald Trump trifft sich am gestrigen Montag in Washington mit dem Vorstand des John F. Kennedy Center for the Performing Arts: Das nationale Kulturzentrum soll für zwei Jahre geschlossen werden.

Das Weisse Haus gibt Renovierungsbedarf als Grund an – böse Zungen behaupten, es habe mit den vielen Absagen von Kunstschaffenden zu tun, die die nationale Institution ereilen, seitdem der 79-Jährige am Ruder ist.

Der US-Präsident redet darüber auf einer Pressekonferenz – und spricht beispielsweise auch über den Iran-Krieg. Dabei spielt sich im Ping-Pong mit seinem Parteifreund Mike Johnson eine Szene ab, die abenteuerlich ist.

Mike Johnson (links) und Donald Trump am 15. März bei der Pressekonferenz im Kennedy Center.

«Kennen die Leute seinen Namen?«, fragt Trump den Sprecher des Repräsentantenhauses, der etwas Unverständliches grummelt. Trump fährt fordernd fort: «Häh? Willst du darüber reden? Er wäre stolz. Mach schon: Erzähl ihnen die Geschichte.»

«Bis Juni ist er tot»

Johnson berichtet, dass Neal Dunn – ein republikanischer Abgeordneter aus Florida – «eine Art von echter gesundheitlicher Herausforderung» zu bestreiten habe, die «sehr ernst» sei. Er habe «eine ziemlich harte Diagnose» erhalten. Der 73-Jährige sei jedoch ein «echter Champion und ein Patriot», weil er dennoch zur Arbeit käme, habe Johnson Trump gesagt.

Trump fragt unverblümt am offenen Mikrofon: «Was war seine Diagnose?» – «Ich denke, es war eine finale Diagnose», antwortet Johnson. Trump scheint sich wieder zu erinnern. Er sagt: «Bis Juni ist er tot.»

Trump says Florida Rep. Neal Dunn would’ve been 'dead by June’ absent surgery https://t.co/Jf9r2CTb3g — POLITICO (@politico) March 16, 2026

«Okay, das war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber ja, okay... », stammelt Johnson unter leisem Gelächter. «Es war hart, das wollte ich sagen.» Trump grätscht wieder rein: «Übrigens wegen eines Herzproblems.»

«Es war schlecht, weil ich seine Stimme brauchte»

Johnson will schnell weitermachen – Trump lacht und klopft ihm auf die Schulter. Der Sprecher des Repräsentantenhauses erzählt, Trumps Ärzte hätten sich des Kranken angenommen, der im Militärspital Walter Reed operiert worden sei. «Der Mann hat ein neues Leben begonnen», erklärt Johnson. «Es ist, als sei er 30 Jahre jünger.»

An der Pressekonferenz wurde absurderweise viel gelacht.

Damit hat Trump eigentlich die Kurve gekriegt, doch der New Yorker gibt verbal nochmal Gas: «Mike [Johnson] hat mich angerufen und gesagt: ‹Sir, wir haben drei Sitze gewonnen, aber wir werden bis Juni einen verlieren. [...] Er hat angerufen, um zu sagen, dass [Dunn] final ist.›»

Trump weiter: «Ich sagte: Das ist schlecht. Zum einen war es schlecht, weil ich ihn mochte. Zum anderen war es schlecht, weil ich seine Stimme brauchte.» Der Parteifreund selbst habe ihm gesagt: «So lange ich lebe, werde ich immer für dich stimmen.»

«Es kam tatsächlich aber gleich danach»

Dass diese Geschichte nicht so toll rüberkommt, wie er es wohl geglaubt hat, dämmert dann auch Donald Trump. Der schiebt kurz darauf nämlich ganz eilig noch nach: «Und nur, weil ich keine schreckliche Geschichte darüber will: Ich habe es zuerst für ihn getan und erst dann wegen der Stimme.»

Doch der Mann kann offenbar nicht anders – er ergänzt: «[Die Stimme zu bekommen] kam tatsächlich aber gleich danach, aber ich habe es erst sekundär für die Stimme gemacht, in Ordnung?»

Was Susie Wiles (rechts) wohl über diese Szene denkt?

Während dieser Szene sitzt neben Trump seine Stabschefin: Wie der Präsident später auf seiner Plattform Truth Social bekanntmacht, ist Susie Wiles an Brustkrebs erkrankt.

Der Präsident wechselt das Thema und spricht über andere Dinge – die Medien – zumindest auf der linken Seite – sind einigermassen entsetzt. «Die Kinder von dem Typen mussten es sowieso herausfinden: Warum nicht durch den Präsidenten?», lästert der Protagonist der Late-Night-Show «Jimmy Kimmel Live» mit Blick auf Dunn.

«Trump enthüllt ‹tödliche› Diagnose eines Republikaners aus Florida in einer mäandernden Rede», fasst der «Guardian» zusammen. «Trump schwatzt in schrägem Moment tödliche Diagnose von republikanischem Abgeordneten aus», titelt der US-Sender «MS Now». «Trump sorgt mit Enthüllung über ‹tödliche Diagnose› für offene Münder», schreibt der «Independent».