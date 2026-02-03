Hot Tubs: So schnell wird New York die Schneemassen los New York City ist kaum wiederzuerkennen: Am Strassenrand türmen sich hohe Schneemassen. Die Metropole packt aber an und bringt den Schnee Schritt für Schritt zum Schmelzen. Wie? Schau dir das Video an. 02.02.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Wintersturm brachte vor einer Woche rund 30 Zentimeter Neuschnee nach New York City.

Die Stadt kämpft nun gegen den liegengebliebenen Schnee und setzt zur Schneeräumung sogenannte «Hot Tubs» ein.

Eine spezielle Technik, die den Schnee zum Schmelzen bringt.

Wie diese funktionieren und warum sie effektiv sind, wird im Video erklärt. Mehr anzeigen

Vor einer Woche brachte ein Wintersturm 30 Zentimeter Neuschnee nach New York City. Der Sturm ist jetzt weg, doch der Schnee liegt immer noch auf den Strassen.

Die US-Metropole hat nun eine ideale Lösung dafür gefunden, wie sie die Schneemassen loswerden kann. Dazu werden sogenannte «Hot Tubs» eingesetzt.

