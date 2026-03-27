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Gabun in Zentralafrika Video zeigt hunderte Babyschildkröten auf dem Weg ins Meer

Nicole Agostini

27.3.2026

Gabun in Zentralafrika: Ohne Hilfe schaffen es die Babyschildkröten kaum ins Meer

Gabun in Zentralafrika: Ohne Hilfe schaffen es die Babyschildkröten kaum ins Meer

Von 1000 jungen Meeresschildkröten überlebt eine. Umwelt- und Tierschutzorganisationen in Gabun in Zentralafrika helfen den Baby-Reptilien, zu überleben, und transportieren sie in Eimern vom Strand ins Meer.

27.03.2026

Von 1000 jungen Meeresschildkröten überlebt eine. Umwelt- und Tierschutzorganisationen in Gabun in Zentralafrika helfen den Baby-Reptilien, zu überleben, und transportieren sie in Eimern vom Strand ins Meer.

Nicole Agostini

27.03.2026, 21:23

Von Februar bis April ist die Zeit, in der im zentralafrikanischen Gabun Meeresschildkröten aus ihren Eiern schlüpfen. Die Jungtiere kriechen über den Strand und machen sich auf den Weg zum Meer, jedoch überleben sie das selten.

Was sind die Gründe? Welche Massnahmen setzen Umwelt- und Tierschutzorganisationen um, um dieser bedrohten Art eine Chance zum Überleben zu geben? Die Antworten erhältst du im Video.

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24.02.2026

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