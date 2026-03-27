Gabun in Zentralafrika: Ohne Hilfe schaffen es die Babyschildkröten kaum ins Meer Von 1000 jungen Meeresschildkröten überlebt eine. Umwelt- und Tierschutzorganisationen in Gabun in Zentralafrika helfen den Baby-Reptilien, zu überleben, und transportieren sie in Eimern vom Strand ins Meer. 27.03.2026

Von 1000 jungen Meeresschildkröten überlebt eine. Umwelt- und Tierschutzorganisationen in Gabun in Zentralafrika helfen den Baby-Reptilien, zu überleben, und transportieren sie in Eimern vom Strand ins Meer.

Von Februar bis April ist die Zeit, in der im zentralafrikanischen Gabun Meeresschildkröten aus ihren Eiern schlüpfen. Die Jungtiere kriechen über den Strand und machen sich auf den Weg zum Meer, jedoch überleben sie das selten.

Was sind die Gründe? Welche Massnahmen setzen Umwelt- und Tierschutzorganisationen um, um dieser bedrohten Art eine Chance zum Überleben zu geben? Die Antworten erhältst du im Video.

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