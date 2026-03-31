So scheinheilig beruft sich jetzt auch die USA auf Gottes Willen

Christen beten mit Donald Trump in Miami, Florida. (Archivbild) Bild:: Keystone

Der Iran ruft zum Dschihad, Israel beruft sich auf das Alte Testament – und auch die USA haben Gott im Krieg auf ihrer Seite: Verteidigungsminister Pete Hegseth gibt sich religiös gegen den iranischen Feind. Inzwischen hat sich sogar der Papst geäussert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nicht nur der Iran und Israel berufen sich im aktuellen Nahost-Konflikt auf Gott, sondern zunehmend auch die USA.

«Bis ich sie vernichtet hatte»: Der US-Verteidigungsminister zitiert rassige Bibelverse – und auch seine Armee wird religiöser.

Der Iran-Krieg wird als «Teil von Gottes göttlichem Plan» verklärt.

Der Pator von Verteidigungsminister Hegseths Gemeinde und ein konservativer Podcaster gehen auf den christlichen Demokraten James Talarico los.

«Hände voller Blut»: Was Papst Leo XIV. zum Thema sagt. Mehr anzeigen

«Was sollen wir tun, wenn jemand unseren Besitz ergreifen will? Unser Land? Unseren eigenen Boden?», fragen in einem Gleichnis die Schiiten den Imam, predigt der iranische Gelehrte Abdollah Javadi Amoli. «Er antwortete: ‹Dann tötet ihn. Sein Blut geht auf mich.›»

Deswegen gehe das «Vergiessen des Blutes von Zionisten, das Vergiessen von Trumps Blut und des Blutes von allen seiner Art» auch in Ordnung, tönt der Geistliche. Dass das islamische Regime in Teheran die Religion heranzieht, um den Krieg zu rechtfertigen und zu befördern, kann nicht überraschen.

Und auch Israel beruft sich auf die heilige Schrift: Premier Benjamin Netanjahu verweist bei Kriegsausbruch am 28. Februar auf das Fest Purim, das auf den 2. und 3. März fiel. Dabei wird gefeiert, dass die Juden vor 2500 Jahren der Auslöschung im Reich der Perser entgangen sind.

«Im alten Persien erhob sich ein Feind gegen uns, der genau das gleiche Ziel hatte: unser Volk vollständig zu vernichten», so Netanjahu. «Auch heute wurde das Los gezogen, und das Ende des bösen Regimes wird auch kommen.» Doch nicht nur die beiden Nahost-Staaten wähnen den Allmächtigen hinter ihren Soldaten.

«So zermalmte ich sie»: Hegseth setzt auf biblischen Krieg

«Gott auf ihrer Seite: Wie die USA, Israel und der Iran die Religion nutzen, um Unterstützung zu gewinnen», titelt etwa «The Conversation». Denn Washington steht Teheran und Jerusalem in dieser Sache in nichts nach. Im Gegenteil: Der Verteidigungsminister Pete Hegseth reiht sich nahtlos in die Reihe des Ajatollahs und des Premierministers ein.

This is Doug Wilson. He is an extremist Christian Nationalist that has called for women to lose the right to vote and is the head of Pete Hegseth’s far right church. This is an unconstitutional and extreme attack on the 1st Amendment going completely unchecked by Congress.… https://t.co/9zC9BIM57d — Fred Wellman (@FPWellman) February 18, 2026

Er zitiert am 25. März in Washington den Bibel-Psalm 18, Vers 37 bis 42. «Ich jagte meinen Feinden nach und holte sie ein, und ich kehrte nicht um, bis ich sie vernichtet hatte. Ich schlug sie zu Boden, sodass sie sich nicht mehr erheben konnten. Sie stürzten vor mir nieder und lagen besiegt zu meinen Füssen», heisst es da.

Pete Hegseth, at today's Christian Prayer & Worship Service at the Pentagon, prays for Almighty God to "pour out your wrath" and "break the teeth of the ungodly." He begs the Almighty to sanction "overwhelming violence" against "those who deserve no mercy" pic.twitter.com/eJyDeTANot — Michael Tracey (@mtracey) March 25, 2026

Und weiter: «So zermalmte ich sie und machte sie zu Staub, den der Wind fortweht, wie den Schmutz der Gassen habe ich sie weggefegt.» Zudem rezitiert Hegseth ein Gebet des Pastors der USS Iwo Jima: Dem «Gegner der Rechtschaffenheit» sollten «die Zähne ausgeschlagen» werden.

Keine Gnade

Gott solle den US-Truppen «überwältigende Gewalt» gegen jene geben, «die keine Gnade verdient haben», so Hegseth. Und wenn Kommandeure nicht wie Hegseth im Rampenlicht stehen, geht es mitunter noch höllischer zu und her, beklagt die Military Religious Freedom Foundation (MRFF), die sich im US-Militär für Religionsfreiheit einsetzt.

.@SECWAR took a moment to thank and honor our troops.



GOD BLESS OUR WARRIORS. pic.twitter.com/VsjpLOloq4 — DOW Rapid Response (@DOWResponse) March 26, 2026

So moniert ein Offizier, er sei dazu gedrängt worden, «unseren Truppen zu sagen, dass dies ‹alles Teil von Gottes göttlichem Plan› sei» und dass auf den «Tag des jüngsten Gerichts und die baldige Wiederkehr Jesu Christi» verwiesen werden sollte, zitiert der «Guardian» aus entsprechenden Dokumenten. Jesus habe Präsident Trump dafür auserwählt.

WATCH — @katiecouric: “Some 🇺🇸 military commanders have described what’s happening in Iran as a ‘Holy War’, part of God’s divine plan, with references to Biblical prophecy, that Trump has been anointed to cause Armageddon and mark Jesus’ return to Earth.” pic.twitter.com/Hzbl0eqyR3 — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) March 7, 2026

MRFF-Präsident Mikey Weinstein erklärt, dass es eine Zunahme des christlichen Extremismus im Militär gebe: Beschwerden beschreiben eine «uneingeschränkte Euphorie der Befehlshaber», die einen «biblisch sanktionierten» Krieg promoten, der als Zeichen für den baldigen Beginn der christlichen Endzeit gewertet werde, auf die 1000 Jahre Frieden unter Jesus Ägide folgen.

«Ich bete, dass Gott [Talarico] tötet»

Dieser Fundamentalismus richtet sich nicht nur gegen «Ungläubige» oder Anhänger des schiitischen Islams, sondern mitunter auch gegen andere Christen, wie Brooks Potteiger beweist. Er ist Pastor in Goodlettsville, Tennessee, und zählt Pete Hegseth zu den Schäfchen seiner Gemeinde.

Pete Hegseth’s Pastor, @BrooksPotteiger is one of the godliest men I have ever had the privilege knowing and serving with.



Our military is now being run by a man who has been discipled for many years by faithful pastors like Pastor Brooks.



God is raising up Christian leaders… https://t.co/WAjfIy4YaL — Joshua Haymes (@haymes_joshua) January 25, 2025

Potteiger spricht mit dem konservativen Podcaster Joshua Haymes über den Demokraten James Talarico, der selbst einen christlichen Hintergrund hat. «In erster Linie würden wir dafür beten, dass ein Mann wie dieser ins Herz getroffen wird», sagt Haymes, dem Talarico zu liberal ist. Privaten Feinden solle man vergeben, öffentlichen Feinden nie.

«Man wird nicht aufgerufen, die barbarische Horde zu lieben, die plant, deine Stadt zu überfallen, die brandschatzen, plündern, vergewaltigen und verstümmeln will», fährt Haymes fort. Da dürfe man – wie auch bei Talarico – für Gewalt beten. «Gott, zerstöre sie! Mache aus ihnen Dünger für den Boden. Ich bete, dass Gott [Talarico] tötet.» Er soll danach «ein neues Leben in Christus» beginnen.

«Wir wollen, dass er mit Christus ans Kreuz genagelt wird», stimmt Pastor Potteiger zu. «Ich denke, ich will, dass er Saulus von Tarsus wird.» Saulus beginnt in der Bibel als Christenhasser, wird dann aber bekehrt und entwickelt sich zum Missionar des Christentums. «Das ist es, was wir wollen.»

«Ja, wir wollen Tod und neues Leben», stimmt Haymes zu. «Und wenn das nicht Gottes Wille ist, tu alles, was nötig ist, um ihn zu stoppen.» Deshalb dürfe man auch mal für Gewalt beten. Potteiger betont, James Talarico repräsentiere «einen anderen Jesus».

Der Shootingstar der Demokraten selbst nimmt das gelassen zur Kenntnis. «Jesus liebt. Christlicher Nationalismus tötet», schreibt der 36-Jährige auf X. »Du kannst für meinen Tod beten, Pastor, aber ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich mehr, als du mich jemals hassen könntest.»

Talarico nach Trump-Sieg: «Liebe deinen Nachbarn»

Der texanische Politiker sagt das nicht erst seit heute. Nach dem Wahlsieg der Republikaner im August 2024 spricht er zu seiner Gemeinde. «Donald Trump verspricht, seine Feinde zu zerstören, aber Jesus fordert uns auf, unsere Feinde zu lieben», sagt Talarico. Das sei aktuell gar nicht so einfach, fährt der Demokrat fort.

Doch die Botschaft sei nicht, dass Unstimmigkeiten überspielt werden müssten. «Wahre Liebe ignoriert Konflikte nicht. Wahre Liebe heilt Konflikte.» Leute wie Elon Musk, Rupert Murdoch und Donald Trump würden nach dem Motto «Teile und herrsche» darauf setzen, dass es Streit gibt. Deshalb müssten die USA geeint sein: «Liebe deinen Nachbarn», laute die Botschaft.

Der eine betet für Frieden, die anderen für den Tod: Das macht Schlagzeilen, die Pastor Potteiger nicht gefallen. Er wirft Medien, die berichten, vor, sie seien nur auf Klicks aus. Das mit dem Tod sei im übertragenen Sinne gemeint gewesen: Potteiger verweist auf seinen Saulus-Vergleich.

«Freudig Babys im Mutterleib ermorden»

Andererseits zählt er den Texaner auf X an: «Talarico setzt sich freudig für das Recht ein, Babys im Mutterleib zu ermorden. Er verdreht auch wissentlich die Heilige Schrift, um zu suggerieren, dass Gott die Ermordung von Babys unterstützt.»

This headline is excellent clickbait. Yet, it suffers from the fact that it’s false. I should know as I happen to be pretty close to that fella you slandered. And, strange you used a picture of someone who has literally nothing to do with the conversation at hand.



I get it,… — Brooks Potteiger (@BrooksPotteiger) March 24, 2026

An Talarico direkt schreibt er: «Ich hasse dich nicht. Ich liebe dich genug, um für deine echte Reue zu beten. Und ich liebe diejenigen, die du in die Irre führst, genug, um sie vor deiner Schriftverdrehung zu warnen.» Der Streit sorgt auf X – wenig überraschend – für hitzige Diskussionen, die am Ende auch wieder zum Krieg im Iran zurückführen.

Talarico sei für das Recht auf Abtreibung, werbe aber nicht für Mord, heisst es etwa. Jemand fragt, warum Potteiger nicht so forsch sei, wenn es um die Epstein-Opfer geht, die auch Kinder seien. Und ein anderer denkt laut darüber nach, was mit der Mädchenschule in Minab am Persischen Golf ist, die die US-Streitkräfte getroffen haben.

Papst spricht ein Machtwort

Aus Sicht von Evangelikalen und Reformierten kann der Zwist kaum beigelegt werden, denn die Auslegung der Bibel ist Interpretationssache. Anders ist das bei den Katholiken, deren Kirchenoberhaupt als Gottes Vertreter auf Erden gilt. Hier hat also der Papst das letzte Wort.

Be strong and of good courage.

Do not be afraid, nor dismayed. pic.twitter.com/wTSPapNb49 — DOW Rapid Response (@DOWResponse) September 7, 2025

Und dieser Papst ist seit dem 8. Mai 2025 ein Amerikaner aus Chicago: Was hat Leo XIV. zu dem Thema zu sagen? Der Papst bezieht am Palmsonntag im Vatikan laut «Guardian» recht eindeutig Stellung: Gott lehne jegliche Gewalt ab.

We Are One Nation Under God. pic.twitter.com/7xY2v1ykYz — DOW Rapid Response (@DOWResponse) August 10, 2025

«Das ist unser Gott: Jesus, der König des Friedens, der den Krieg ablehnt, den niemand benutzen kann, um Krieg zu rechtfertigen», sagt der Pontifex. «Er hört nicht auf die Gebete derer, die Krieg führen, sondern weist sie zurück.» Leo zitiert die Bibel: «Auch wenn ihr viele Gebete sprecht, werde ich sie nicht erhören, denn eure Hände sind voller Blut.»