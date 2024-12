Tönt nach Science-Fiction, ist aber wahr: Der letzte Crash eines Linienflugs liegt Lichtjahre zurück Wenn eine Passagiermaschine abstürzt, geht die News um die Welt. Viel schwieriger zu bemerken ist das Gegenteil: Das Ausbleiben eines Crashs. In den USA ereignete sich der Letzte vor 16 Jahren. Wie sicher ist fliegen? 04.12.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Jahr 2009 ist zuletzt eine Maschine einer US-Airline abgestürzt, in Europa im Jahr 2015.

Eine Auswertung gibt nun Aufschluss über die Sicherheit beim Fliegen.

Demnach haben amerikanische und europäische Airlines insgesamt 30 Billionen Passagier-Kilometer ohne einen tödlichen Unfall zurückgelegt. Mehr anzeigen

Das letzte Mal, dass eine US-amerikanische Fluggesellschaft abgestürzt ist, war am 12. Februar 2009 im Bundesstaat New York. Bei dem Crash einer Turboprop-Maschine der Colgan Air kamen fünfzig Menschen ums Leben. Die ermittelte Unfall-Ursache: Eine Kaskade von Fehlentscheidungen beider Piloten, die zu einem Strömungsabriss führten.

In Europa liegt der letzte Absturz über neun Jahre zurück. Am 24. März 2015 zerschellte ein Airbus von Germanwings an einem Berghang in Südfrankreich. In diesem Fall beging Co-Pilot Andreas Lubitz Suizid – und einen Massenmord: Er riss 149 Passagiere und Besatzungsmitglieder mit in den Tod.

30 Billionen Passagierkilometer ohne Absturz

Beiden Kontinenten gemeinsam: Noch nie war Fliegen sicherer als heute. 30 Billionen Passagier-Kilometer legten amerikanische und europäische Airlines insgesamt ohne einen tödlichen Unfall seitdem zurück. Was die Zahl bedeutet und wie sicher du dich als Fluggast fühlen darfst, erfährst du im Video.