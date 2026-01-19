  1. Privatkunden
Ohne Pilot, aber brandgefährlich So sieht der erste vollautonome Militärhelikopter Grossbritanniens aus

Von Christian Thumshirn

19.1.2026

Ohne Pilot, aber brandgefährlich – So sieht der erste vollautonome Militärhelikopter Großbritanniens aus

Ohne Pilot, aber brandgefährlich – So sieht der erste vollautonome Militärhelikopter Großbritanniens aus

Kein Pilot, keine Fernsteuerung – aber volle Kontrolle. Großbritannien hebt mit einem autonomen Militärhelikopter ab. Was Proteus kann und wie er aussieht, zeigt das Video.

19.01.2026

Kein Pilot, keine Fernsteuerung – aber volle Kontrolle. Grossbritannien hebt mit einem autonomen Militärhelikopter ab. Was Proteus kann und wie er aussieht, zeigt das Video.

Von Christian Thumshirn

19.01.2026, 09:46

Der autonome Helikopter Proteus hat in Cornwall seinen erfolgreichen Erstflug absolviert. Das Testvideo zeigt den unbemannten Helikopter beim Start, im Schwebeflug und bei der Landung – komplett ohne Pilot an Bord.

Entwickelt wurde das System vom Rüstungsunternehmen Leonardo für die britische Royal Navy.

Autonomer Erstflug über Cornwall

Der rund 60 Millionen Pfund teure Demonstrator ist Teil der neuen Verteidigungsstrategie Grossbritanniens. Künftig soll Proteus gemeinsam mit bemannten Helikoptern eingesetzt werden.

Im Video ist erstmals zu sehen, wie der futuristische Helikopter aussieht – und zu seinem ersten Testflug abhebt.

