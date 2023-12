Gazastreifen: Israelische Armee zeigt grossen Tunnel Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen ungewöhnlich grossen Tunnel der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas entdeckt. Journalisten wurden eingeladen, sich den Tunnel anzuschauen und Aufnahmen zu machen. Der Ausgang des Tunnels befindet sich etwa 100 Meter südlich vom Grenzübergang Erez in einer Düne versteckt. 18.12.2023

Vier Kilometer lang, 50 Meter unter der Erdoberfläche versteckt: So sieht es im angeblich grössten Tunnel der radikalislamischen Hamas aus, den die israelische Armee im Gazastreifen freigelegt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Israels Armee hat bei der Offensive im Gazastreifen das angeblich grösste Tunnelsystem der Hamas freigelegt.

Der Tunnel ist vier Kilometer lang und rund 50 Meter unter der Erde versteckt.

Die Armee hat Journalist*innen eingeladen, den Tunnel in Augenschein zu nehmen. Mehr anzeigen

Die israelische Armee hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben den grössten Tunnel der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas entdeckt.

Die Tunnelanlage erstrecke sich rund 50 Meter unterhalb der Erdoberfläche und sei mehr als vier Kilometer lang, teilte die Armee am Sonntag mit. Der Ausgang des Tunnels befindet sich rund 100 Meter südlich vom Grenzübergang Erez zwischen Israel und dem Gazastreifen in einer Düne versteckt. Israelischen Medienberichten zufolge endet die rund drei Meter breite Tunnelroute, die laut Armee mehrere Abzweigungen hat, in Dschabalia. Das Flüchtlingsviertel im Norden des Gazastreifens gilt als Hochburg der islamistischen Hamas.

Die Armee lud Journalist*innen dazu ein, sich den Tunnel anzuschauen und Aufnahmen zu machen. Einen Einblick davon gibt das Video oben.