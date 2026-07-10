Donald Trumps Regierung beziffert die Kosten für den Iran-Krieg auf «circa 30 Milliarden Dollar» – doch tatsächlich sind es bereits über 100 Milliarden, rechnet ein Experte nach. Nicht eingepreist sind dabei die indirekten Kosten für Amerika – und die Welt.

5 Punkte So teuer ist der Iran-Krieg für die USA

Darum geht’s Offiziell soll der Iran-Krieg bisher «circa 30 Milliarden Dollar» gekostet haben – ein Experte spricht dagegen von 103,3 Milliarden.

Hinzu kommen indirekte Kosten: Alleine gestiegene Spritpreise schlagen mit 40 bis 45 Milliarde zu Buche – und das war Mitte Mai.

Warum die Preise für Sprit und Kerosin nicht sinken – und wie sich das auf andere Wirtschaftsbereiche auswirkt. Zusammenfassung erstellt mit

Krieg kostet Uncle Sam bisher 103 Milliarden

Den grösste Batzen in der Iran-Rechnung macht natürlich das Pentagon aus: Hier fallen Kosten für die Verlegung von Soldaten, Schiffen und Flugzeugen an. Hinzu kommen Ausgaben für die Munition und nicht zuletzt die Abschreibung von militärischem Gerät, das während der Einsätze verloren geht.

Jules Hurst, amtierender Rechnungsprüfer des Verteidigungsministeriums, gibt den Wert am 29. April laut «Politico» mit 25 Milliarden Dollar an, was gut 20 Milliarden Franken entspricht. Am 12. Mai wird die Zahl von Hurst bereits auf 29 Milliarden Dollar geschätzt, also knapp 23,4 Milliarden Franken, wie die «New York Times» berichtet.

Am 24. Juni werden weitere Mittel beim Kongress eingefordert: Die Regierung braucht demnach 88 Milliarden Dollar mehr, von denen 72 Milliarden Dollar, also 58 Milliarden Franken, für die Iran-Kampagne vorgesehen sind. Unterschrieben ist das Dokument von Russell Vought, dem Chef des Office of Management and Budget (OBM).

Am 30. Juni sagt jener Russell Vought vor dem House Appropriations Committee aus – das ist der Bewilligungsausschuss des Repräsentantenhauses. Hier berichtet Vought, die USA hätten «circa 30 Milliarden Dollar» für den Krieg mit dem Iran ausgegeben.

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«30 Milliarden Dollar?», fragt der Demokrat Mark Pocan: «Ich werde sie darauf festnageln, denn die Leute sagen, es seien eher 100 Milliarden Dollar.» «Nun», antwortet Vought, «ich sage Ihnen bloss, was ich vom Kriegsministerium gehört habe und von der Analyse, die sie uns gegeben haben.»

Doch nun kommt heraus, dass die Zahl tatsächlich die 100-Milliarden-Dollar-Marke übersteigt: Stephen Semmler, Mit-Gründer der Denkfabrik Security Policy Reform Institute, beziffert die Kosten der ersten 120 Kriegstage auf 103 Milliarden Dollar, also 83 Milliarden Dollar.

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Das Gros entfällt demnach mit 46,7 Milliarden Dollar auf Ausgaben für Munition. 28,5 Milliarden Dollar werden für die Einsätze fällig – also für die Mobilisierung, die Verwaltung und den Kampf.

Abschreibungen für Verluste schlagen mit 20,3 Milliarden Dollar zu Buche, 2,9 Milliarden Dollar entfallen auf Munition für Israel und 4,8 Milliarden Dollar wurden von zivilen US-Behörden ausgegeben, will Semmler aus öffentlich zugänglichen Daten analysiert haben.

Milliarden von Zusatzkosten für Treibstoffe

In den obigen Zahlen sind indirekte Kosten nicht enthalten – das gilt auch für die gestiegenen Preise an den Tankstellen: In den USA müssen die Amerikanerinnen und Amerikaner 45 Milliarden Dollar mehr für Treibstoff bezahlen, berichtet das «Wall Street Journal» bereits Mitte Mai.

Durchschnittliche US-Spritpreise in den USA für eine Gallone (3,79 Liter). Commons/RCraig09

Das zeige der Vergleich zum Vorjahr, heisst es weiter. Dieser Wert liegt inzwischen natürlich deutlich höher. Die Brown University kommt ebenfalls Mitte Mai zu dem Schluss, dass die Mehrkosten bei 40 Milliarden Dollar liegen würden, was 300 Dollar pro Haushalt entspräche.

Nicht nur Autos und Lastwagen brauchen Treibstoff, sondern auch Flugzeuge: Der Preis für Kerosin ist wenige Wochen nach dem Kriegsausbruch um 95 Prozent in die Höhe geschnellt, berichtet CNN am 10. April. Im Mai haben US-Fluglinien 6,66 Milliarden Dollar für Kerosin ausgegeben, was einer Steigerung von 84 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, weiss die Nachrichtenagentur AP.

Darum bleiben die Spritpreise hoch

Durch die letzte Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA sind die Ölpreise zwar gesunken, doch an der Zapfsäule hat sich das nicht vollständig niedergeschlagen: Die Energie-Riesen kaufen das Rohöl ihrer Produktion einen Monat oder noch früher ein, weiss der US-Sender PBS.

Das bestätigt Michael Lynch von der Energy Policy Research Foundation dem US-Sender Mitte Juni: «Dass die Benzinpreise tendenziell nur langsam sinken, liegt zum Teil daran, dass es Wochen dauert, bis der Rohstoff das System durchlaufen hat und schliesslich an die Verbraucher geliefert wird.»

Hinzu kommt, dass ein grosser Akteur auf dem Markt den Preis durch Ankäufe hochhalten wird: Uncle Sam selbst muss Öl nachkaufen, um die Mengen zu ersetzen, die der strategischen Reserve während des Iran-Krieges entnommen worden sind. Sie steht mit 319,5 Millionen Barrel auf dem tiefsten Stand seit 1983, meldet «Reuters».

Doch noch wird die Reserve nicht aufgefüllt – tatsächlich gab es sogar während der Waffenruhe weitere Entnahmen. Alleine in der Woche zwischen dem 26. Juni und 3. Juli ist der Stand laut «Reuters» um 6,2 Millionen Barrel gesunken.

Kosten für Nahrung lassen schwer schlucken

Die indirekten Kosten der Iran-Kampagne bekommen in den USA die Konsumierenden zu spüren. Der Aufpreis beim Treibstoff schlägt sich auf die Transportkosten nieder: 10 bis 15 Prozent der Nahrungsmittelpreise haben laut PBS mit dem Sprit zu tun.

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Hinzu kommen Engpässe beim Verkauf von Düngemitteln: Laut «Financial Times» sind die Golfstaaten für 45 Prozent des Exports von Schwefel und Harnstoff verantwortlich. Auch diese Mehrkosten treiben die Lebensmittel-Preise in die Höhe.

«Wir müssen in den kommenden Monaten wohl weiterhin mit Inflationsdruck bei Lebensmitteln rechnen», sagt David Ortega von der Michigan State University bei PBS. «Es herrscht nach wie vor grosse Unsicherheit darüber, wie die Wiederöffnung verlaufen wird, und es wird eine Weile dauern, bis die Preise für Benzin, Diesel und Düngemittel im Einzelhandel wieder sinken.»

Trump's costly war of choice with Iran will continue as another ceasefire FAILS. This war is raising prices for American families and endangering lives. Stop the war NOW! — House Democrats (@housedemocrats.bsky.social) 8. Juli 2026 um 18:30

Das war – notabene – bevor Donald Trump die Kampfhandlungen gegen den Iran wieder aufgenommen hat.

Inflation steigt

Der Internationale Währungsfonds hat in seinem jüngsten Bericht über die ökonomischen Aussichten vor einer Verlangsamung des Wachstums gewarnt: Die Wirtschaft wird demnach nach 3,5 Prozent im Jahr 2025 in diesem Jahr nur um 3 Prozent wachsen. Die Inflation wird von 4,1 Prozent 2025 in diesem Jahr auf 4,7 Prozent steigen, so die Prognose.

Trump entered a war of choice with no plan for how to end it and our families paying the price. It's beyond time Congress put an end to Trump's costly and illegal Iran War.



[image or embed] — Senator Andy Kim (@kim.senate.gov) 14. Juni 2026 um 14:43

In den USA lag die Inflation im Mai bei 4,2 Prozent und damit so hoch wie schon seit drei Jahren nicht mehr. Die Zahlen für den Juni werden in der kommenden Woche veröffentlicht, weiss ABC News. Brett House von der Columbia Business School rechnet nicht damit, dass sich die Zahlen verbessern.

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«Es ist trotz dreimonatigem Krieg nicht klar, ob irgendetwas erreicht wurde, was den amerikanischen Verbrauchern zugutekommt», sagt der Ökonom Mitte Juni gegenüber PBS. «Tatsächlich geht es – fast nach jedem Massstab – nicht nur den amerikanischen Verbrauchern, sondern der ganzen Welt infolge dieses Angriffs schlechter.»