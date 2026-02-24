So treibt Trump Island, den «52. Bundesstaat», in die Arme der EU

Donald Trump am 21. Februar bei einem Dinner im Weissen Haus. Bild: Keystone

Tritt Island womöglich schon im Herbst 2027 der EU bei? Donald Trumps Grönland-Gelüste machen Reykjavik Angst, weil die Vorzeichen bei beiden Inseln dieselben sind. Das Nato-Mitglied könnte Schutz unter Brüssels Schirm suchen, weil Washington immer mehr Druck macht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump lässt bei Grönland nicht locker: Die USA schicken ein unerwünschtes Lazarettschiff. Auch sein Innenminister legt nach.

GIUK-Lücke und Handelsrouten: Darum treffen fast alle Gründe, die Washington für Grönlands Annexion bemüht, auch auf Island zu.

Mitte Januar macht der designierte US-Botschafter Schlagzeilen, als er Island den «52. Bundesstaat» der USA nennt. Trump verwechselt später in Davos mehrfach Island und Grönland.

Jetzt wird berichtet, dass Reykjavik noch im August über einen Beitritt zur EU abstimmen lassen könnte, um die Souveränität zu gewährleisten und die Sicherheit zu erhöhen. Mehr anzeigen

Das Thema Grönland scheint sich zunächst erledigt zu haben, nachdem Donald Trump beim WEF in Davos scheinbar Abstand von seinen Plänen zur Übernahme der Insel genommen hat.

Doch den 79-Jährigen lässt die Sache nicht los: Der US-Präsident kündigt am Samstag, den 21. Februar, auf seiner Plattform Truth Social an, ein Lazarettschiff gen Grönland zu entsenden. Es soll sich «um die vielen Leute» kümmern, «die krank sind und die dort nicht behandelt werden».

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen reagiert kühl: «Ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem alle freien und gleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Wo nicht Versicherungen und Vermögen darüber entscheiden, ob man angemessen behandelt wird», schreibt sie am gestrigen Sonntag auf Facebook.

There are a great many places where the hospital ship would be desperately needed. Gaza, for instance, where Palestinians & their children are sick from malnutrition & exposures. #Greenland is off limits. www.rawstory.com/greenland-26...



[image or embed] — Tracie Stevens (@tracie1.bsky.social) 22. Februar 2026 um 19:49

Parallel geht der US-Innenminister in Stellung: «Wenn man sich die geografische Lage ansieht, ist Grönland so etwas wie die Endkappe gegenüber von Alaska, und wenn man Nordamerika und die Vereinigten Staaten vor Raketen und Drohnen schützen will, die über den Nordpol kommen, ist Grönland ein wichtiger Teil der Verteidigung der Vereinigten Staaten von Amerika», wird Doug Burgum am Sonntag zitiert.

Dieselben Vorzeichen wie bei Grönland

Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist Grönland aber wohl nicht genug: Wer die Weltkarte aus der russischen Sicht sieht, erkennt, dass Island ähnlich wichtig für die Verteidigung der USA ist wie Grönland. Ohne die Kontrolle von Island würde eine Lücke klaffen, durch die russische U-Boote in den Atlantik und Richtung Nordamerika fahren können.

Die Welt steht Kopf: Grönland und Island versperren den Weg von den russischen Häfen in den Atlantik. Google Earth

Dieses strategische Dilemma bereitet westlichen Militärs als «GIUK-Lücke» schon lange Kopfzerbrechen. Schon im Zweiten Weltkrieg beschäftigen sie die Admiräle der Royal Navy: Im Kalten Krieg platziert die Nato ein Sound Surveillance System (SISUS), um sowjetische U-Boote zu erkennen, die durch diese Gewässer heimlich in Richtung Westen fahren.

Die «GIUK Gap» auf einer CIA-Karte von 1983, als die Sowjetunion noch existierte. CIA

GIUK ist dabei ein Synonym, das für die beteiligten Länder steht: Grönland, Island und das Vereinigte Königreich Grossbritannien alias UK. «Die GIUK-Lücke spielt eine entscheidende Rolle bei der Begrenzung der russischen Aktivitäten auf globaler Ebene», betont das «Arctic Institute».

Darum wird Island wichtiger

Die Bedeutung des Gebiets nimmt zu, heisst es weiter: «Sowohl die arktischen NATO-Staaten als auch Russland sind aktiv dabei, die militärische Präsenz des Kalten Krieges in der Arktis wiederherzustellen, indem sie ihre alten Anlagen ausbauen, wobei der Schwerpunkt auf der Aufstellung und Lagerung von Raketen liegt.»

Die GIUK-Lücke ist auch ein Einfalltor für russische Flugzeuge: hier Flugbewegungen von 2021. T-Intelligence

Ein weiterer Punkt ist das Abschmelzen des arktischen Eises, das in Zukunft neue Handelsrouten im Nordmeer befahrbar machen wird: Diese führen nicht nur an Grönland, sondern – abgesehen von der Nordwest-Passage – auch an Island vorbei.

Erwartete Handelsrouten im hohen Norden Arctic Institute

Im Prinzip müssten also für Island dieselben Argumente sprechen, die Donald Trump bei seinen Grönland-Gelüsten anführt: Allenfalls für den Raketenschild Golden Dome ist das Eiland zu vernachlässigen.

Island als «52. Bundesstaat» der USA

Und tatsächlich könnte Island auch das nächste Ziel Washingtons sein. Das suggeriert auch ein Eklat Mitte Januar: «Politico» berichtet, der designierte US-Botschafter in Reykjavik habe «gescherzt», dass die Insel der «52. Bundesstaat» werden wird – und er der neue Gouverneur. Vor Ort ist man entsprechend empört.

Ein Radiomoderator namens Jon Axel Olafsson startet eine Petition gegen den US-Diplomaten in spe: «Diese Worte von Billy Long, den Donald Trump zum Botschafter in Island ernannt hat, mögen halbherzig geäussert worden sein, aber sie sind eine Beleidigung für Island und die Isländer, die für ihre Freiheit kämpfen mussten und immer ein Freund der Vereinigten Staaten waren.»

Islands Regierung wird aufgefordert, Long als Botschafter abzulehnen. Die Petition kommt bisher auf 5450 Unterschriften. Der Amerikaner betont indes, er habe bloss einen Witz gemacht, für den er sich entschuldige. Was die Sache nicht besser macht, ist der Auftritt seines Bosses beim WEF in Davos nur wenige Tage später.

Trumps Island-Versprecher in Davos

Der Grund: In der Schweiz verwechselt Donald Trump mehrfach die beiden Inseln im Norden Europas. «Bis vor einigen Tagen, als ich ihnen von Island erzählte, haben [die Europäer] mich geliebt», meint der 79-Jährige in Davos. Und: «Ich weiss nicht, ob [die Europäer] für uns da wären. Sie sind nicht für uns da bei Island, das kann ich Ihnen sagen.»

«Scherz» von Diplomat Long hin, Verwechslung von Präsident Trump her: In Reykjavík läuten die Alarmglocken. Die Insel ist nur 300 Kilometer von Grönland entfernt, das Trump nicht aus dem Kopf geht – ausser vielleicht bei seinen Reden in Davos. Island ist zudem theoretisch wehrlos: Es gibt kein einheimisches Militär.

USAAF Pilots have a snowball fight in front of a Curtiss P-40 at Patterson Field / Keflavik in Iceland, 1943. LIFE Magazine #USA, via: www.life.com/destinations...



[image or embed] — Michael Zinchenko (UA, Kyiv) (@akatigra.bsky.social) 15. Februar 2026 um 18:20

Die Insel ist eigentlich Mitglied der Nato. Seit 1951 besteht zudem ein Beistandspakt mit den USA. Doch die aktuelle Gemengelage sorgt für ein Umdenken in Reykjavík: Wegen Trumps Grossmachtgehabe und auch angesichts seiner unberechenbaren Zölle wird Island in die Arme der EU getrieben.

Abstimmung schon im August?

Zuletzt hat die Insel nach der Finanzkrise im Jahr 2009 mit einem EU-Beitritt geliebäugelt, doch der entsprechende Antrag wurde nach einem Regierungswechsel 2015 zurückgezogen. Angst um den Fischfang, die Souveränität und die heimische Währung waren die ausschlaggebenden Gründe dafür.

Sweden is sending 6 Gripen fighters and a 100 Airforce personnel to Keflavik Air Base, Iceland as part the Arctic Sentry mission, a European Military Buildup within the NATO framework officially to protect Greenland from non-existing Russian and Chinese threats. They exist solely in Trump's head.



[image or embed] — Mack (@urielandme.bsky.social) 14. Februar 2026 um 17:43

Andererseits ist Island jetzt schon eng mit Brüssel verflochten – etwa durch die gemeinsame Wirtschaftszone und das Schengen-Abkommen. Ein EU-Beitritt würde Reykjaviks Karten in Sachen Handel und Verteidigung klar verbessern: Einer Umfrage vom April 2025 zufolge waren 44,3 Prozent der Befragten dafür – und nur noch 35,6 Prozent dagegen.

Und Islands Regierung reagiert: Eigentlich sollte nicht vor 2027 darüber abgestimmt werden, ob erneut Beitrittsverhandlungen mit Brüssel aufgenommen werden. Doch nun könnte die Bevölkerung schon im August an die Urne gerufen werden, weiss «Politico» von zwei Quellen, die anonym bleiben wollen.

Iceland is preparing to bring forward its referendum on joining the European Union to August. "Escalating threats from 🇺🇸, among them a joke by [🇺🇸ambassador] Billy Long that 🇮🇸 would become the 52nd state, have increased the urgency."



[image or embed] — Dave Keating (@davekeating.substack.com) 23. Februar 2026 um 10:06

«Ich denke, dass Island viermal in einer Trump-Rede [in Davos] erwähnt wurde, hat sicherlich die Gemüter erregt», kommentiert ein EU-Offizieller den Sinneswandel. «Am Ende dreht sich alles um den Fisch, das war schon immer die Streitfrage.» Sollte Island für den Beitritt stimmen, könnte es schnell gehen: «Auf dem Papier wäre es nicht allzu schwierig; es könnte sogar nur ein Jahr dauern», meint die EU-Quelle.