Russland ist einer der grossen Exporteure von Benzin und Diesel. ---/AP/dpa

Der Westen hat Russland mit schätzungsweise 11'000 Sanktionen belegt. Darunter leiden auch die Handelswege. Doch der Kreml hat bereits vor langer Zeit die Weichen für neue Routen gestellt, die wichtiger werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Russland die Ukraine im Februar 2022 angegriffen hat, haben die Sanktionen von 2500 auf schätzungsweise 11'000 zugenommen.

Auch die Handelsrouten sind dadurch beeinträchtigt.

Dennoch schafft es Russland sich finanziell durchzuschlagen: Der Kreml hat seine Handelsströme so umgestellt, dass Europa und der Westen zusehends weniger eine Rolle spielen.

Hier eine Übersicht der von langer Hand geplanten Handelsrouten. Mehr anzeigen

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022 hat der Westen seine Sanktionen gegenüber dem Kreml von etwa 2500 auf schätzungsweise 11'000 erhöht – mit dem Ziel die russische Wirtschaft zu schwächen.

Doch entgegen allen Erwartungen, weiss sich Russland finanziell durchzuschlagen.

Der Grund: Der Kreml hat seine Handelsströme umgestellt – weg von Europa, hin zu neuen Partnern, wie die «Handelszeitung» schreibt. Russland hat den Wechsel auf alternative Handelsrouten bereits vor Jahren lanciert und erntet nun die ersten Früchte dafür.

Die Diversifikation helfe Moskau, die Sanktionen teilweise zu umgehen, wirtschaftliche Einschränkungen auszugleichen und sich langfristig unabhängig vom europäischen Markt zu machen, analysiert das Wirtschaftsmedium und stellt Russlands sogenannte Escape-Routen vor.

Der Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC)

Russland, Iran und Indien haben bereits vor über zwanzig Jahren die Weichen dafür gestellt, als sie im Mai 2002 das Abkommen für den Nord-Süd-Transportkorridor unterzeichneten.

Der bisherige Transportweg zwischen St. Petersburg und Mubai dauerte zwischen vierzig und sechzig Tagen und führte einmal um ganz Europa herum. Mit dem neuen Weg über Land und See halbiert sich die Reisezeit um fast die Hälfte und die Kosten um gut 30 Prozent.

Die Route ist nun im Einsatz und wird weiter ausgebaut. Allein bis 2022 hat Russland mehr als 13 Milliarden für 52 dazugehörige Infrastrukturprojekte gesprochen. In diesem Jahr hat Russland weitere 1,7 Milliarden für eine Transportstrasse zwischen dem Iran und Aserbaidschan zugesagt.

Der nördliche Korridor

Die Transsibirische Eisenbahn gilt als nördlicher Korridor und verbindet China via Kasachstan, Russland und Belarus schon seit Langem mit Europa. Die Sanktionen haben sich hier massiv ausgewirkt. Laut der Weltbank hat seit der russischen Invasion auf die Ukraine im Februar 2022 der Handel über den nördlichen Korridor zwischen China und der EU um 40 Prozent abgenommen. Zwischen Russland und China hingegen bleibt die Route allerdings umso wichtiger.

Die Arktisroute

Die Klimaerwärmung macht die Handels- und Schifffahrtskorridore rund um die nördliche Grenze Russlands zusehends einfacher passierbar. Und das macht sie auch wirtschaftlich attraktiver. Über diese Route können Frachter schneller von Asien nach Europa gelangen, als die längeren und kostspieligen Alternativen durch den Suezkanal oder um das Kap der Guten Hoffnung.

Der russische Minister für Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis hat erst im September verkündet, dass die Nordseeroute trotz Sanktionen gegen Schiffbauprojekte einen beispiellosen Schritt nach vorne mache.

Der Frachtumschlag sei im vergangenen Jahr auf 34 Millionen Tonnen gestiegen – also um das Dreifache seit 2015. Laufende Infrastrukturinitiativen sollen diese Entwicklung befeuern. Bereits im nächsten Jahr sollen mehr als 80 Millionen Tonnen Fracht durch die Arktis transportiert werden.

Der «Middle Corridor»

Seit der nördliche Korridor (Transsibirische Eisenbahn) unter Druck geraten ist, wird die mittlere Route, die sogenannte Trans-Caspian International Route (TITR), immer wichtiger.

Diese verbindet die Türkei via Georgien, Aserbaidschan und dem Kaspischen Meer. Weiter geht's entweder via Kasachstan oder Turkmenistan, Usbekistan und Kirgistan nach China. Im Vergleich zur Transsibirischen Eisenbahn ist der mittlere Korridor schneller. Einerseits ist die Strecke um 2000 Kilometer kürzer, andererseits verhelfen günstigere Klimabedingungen die Transportzeit zu minimieren. Besonders für Kasachstan, das über diese Route aktuell 70 Prozent seines Öls an die EU liefert, ist die Route attraktiv.

Russland steht dem «Middle Corridor» denn auch kritisch gegenüber, obwohl es die Route wohl selbst zur Umgehung von Sanktionen nutzen dürfte. Denn die russischen Nachbarstaaten gelten als Drehkreuz für sanktionierte Güter.