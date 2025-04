Schon einmal ruinierte ein Präsident mit Zöllen die Welt

Sie arbeiteten das Gesetz aus, das 1930 einen Handelskrieg auslöste: Senator Reed Smoot und Repräsentant Willis C Hawley erarbeiteten eine deutliche Erhöhung der Zölle in den USA. Wikipedia / US Library of Congress

Trumps Zollerhöhungen haben ein historisches Vorbild. Nach dem Börsen-Crash von 1929 erhöhten die USA die Zölle deutlich, lösten damit einen Handelskrieg aus und vertieften die Weltwirtschaftskrise.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trumps Zölle haben ein historisches Vorbild: den Smoot-Hawley Tariff Act, in Kraft gesetzt von Präsident Herbert Hoover.

Während die Weltwirtschaft 1930 bereits in einer tiefen Krise steckte, ist sie 2025 stabiler, was den unmittelbaren Schaden begrenzen könnte – auch weil viele Staaten, allen voran Europa, bislang auf Gegenzölle verzichten.

Trumps Zölle könnten auch nur ein politisches Druckmittel sein, da er sich offen für Verhandlungen zeigt – im Gegensatz zur starren Zollpolitik Hoovers in den 1930er Jahren.

Präsident Trump bewirbt seine Politik gern mit Superlativen und Verweisen, dass es etwas Vergleichbares noch nicht gegeben habe. Tatsächlich musst weit zurückblättern, wer eine ähnlich drastische Erhöhung der Einfuhrzölle in den USA finden will.

Das historische Vorbild ist der Smoot-Hawley Tariff Act von 1930. Was auf ihn folgte, ist nicht das, was Trump den amerikanischen Bevölkerung am Liberation Day versprochen hat.

Zurück ins Jahr 1930. Den Börsencrash hatten die USA bereits hinter sich, Millionen Menschen – vom Kleinanleger bis zum spekulierenden Millionär – verloren in kurzer Zeit praktisch ihr ganzes Vermögen. Es folgte eine Banken- und Kreditkrise.

Weltwirtschaftskrise und Handelskrieg

Protektionismus, das Abschirmen der heimischen Wirtschaft mit Zöllen, war schon in den Zwanzigerjahren gang und gäbe. Mit dem Abschwung erhielten die Anhänger der Abschirmung in den USA definitiv Oberwasser.

Präsident Herbert Hoover war 1930 wie heute Donald Trump neu im Amt und ein erklärter Anhänger des Protektionismus. Der Smoot-Hawley Tariff Act des Senators Reed Smoot und des Repräsentantenhaus-Abgeordneten Willis C. Hawley wollte die bereits in den Zwanzigern angehobenen Zölle nochmals deutlich zu erhöhen. Das war ganz nach dem Geschmack des Republikaners. Im Juni 1930 setzte er das Gesetz in Kraft.

Davor hatten über 1000 Wissenschaftler mit einer Petition versucht, ihn davon abzubringen, weil sie erwarteten, dass die US-Bevölkerung den Preis tragen würde.

Die betroffenen Staaten, deren Importe in die USA mit einem Schlag 10 bis 20 Prozent teurer geworden waren, reagierten mit Gegenzöllen. Zwischen den Weltkriegen brach ein weltweiter Handelskrieg aus.

Trumps Zollerhöhung ist heftiger als jene Hoovers

Die Folgen: Der Handel zwischen den USA und Europa brach um zwei Drittel ein und ebenso der ganze Welthandel. Die Idee hinter den Zöllen war, dass die heimische Wirtschaft die Lücke füllt. Das war aber nicht der Fall: Die industrielle Produktion sank in den USA zwischen 1929 und 1933 um 47 Prozent und das Bruttoinlandprodukt um 30 Prozent. Die Arbeitslosigkeit stieg auf fast 25 Prozent.

Die Zollpolitik war natürlich nicht die einzige Ursache für die Weltwirtschaftskrise. Manche Beobachter sehen sie als Brandbeschleuniger, die in einem entscheidenden Moment die ohnehin schon sinkende Nachfrage weiter senkte. Sicher ist, die Erhöhung der Zölle half der US-Wirtschaft nicht, in die tiefste Depression ihrer Geschichte zu schlittern.

Lokale, die Arbeitslosen Gratis-Mahlzeiten abgaben, prägten das Bild der USA während der Weltwirtschaftskrise. Diese hier soll Mafiapate Al Capone in Chicago eröffnet haben. Wikipedia / U.S. National Archives and Records Administration

Wie steht die Zollerhöhung von 1930 im Vergleich zu jener von 2025? Trumps Zollerhöhung ist einiges heftiger, als jene durch den Smoot-Hawley Tariff Act. In den Zwanzigerjahren sei der durchschnittliche Zoll in den USA bereits aus dem einstelligen Bereich auf 13,5 Prozent gestiegen, durch Smoot-Hawley schliesslich auf rund 20 Prozent, schreibt das US-Magazin «Fortune» – ein Plus von knapp 7 Prozent.

Trump hingegen lässt den durchschnittlichen Zoll nach Berechnung des Forbes-Autoren auf 22 bis 23 Prozent ansteigen, davor lagen sie im Schnitt bei 3 Prozent. Ein Anstieg um 20 Prozent oder auf das Siebenfache.

Weltwirtschaft ist 2025 stabiler als 1930

Die Frage ist nun, wie die Welt und die USA diesen Donnerschlag verdauen.

Die Ausgangslage ist definitiv eine andere. Zwar kämpfen viele Länder mit der Inflation und mit einer schleppenden wirtschaftlichen Entwicklung. Munich Re ging Anfang 2025 noch von einem weltweit gleichbleibenden Wachstum wie 2024 aus. Als Risiken sahen die Ökonom*innen des Rückversicherers in ihrem Ausblick vor allem geostrategische Unwägbarkeiten.

In einer Krise wie 1930 steckte die Weltwirtschaft vor dem Angriff der Administration Trump auf den Freihandel nicht. Auch kommen die Zölle nicht ein halbes Jahr nach einem Börsencrash, der das Finanzsystem destabilisiert und Investitionen hemmt. Die Weltwirtschaft ist im Frühjahr 2025 definitiv in einer stabileren Verfassung als im Sommer 1930.

Und es scheint, dass viele von den Zöllen betroffenen Staaten aus der Geschichte gelernt haben und nicht sofort auf Gegenzölle setzen. Den Handelskrieg mit den USA will beispielsweise Europa offenbar vermeiden. Was allen klar sein dürfte: In der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre gab es nur Verlierer.

Die chinesische Regierung geht zumindest verbal einen anderen Weg und kündigt Zölle in der Höhe von 34 Prozent auf Waren aus den USA an.

Zölle als Druckmittel

Noch am Tag der Verkündung der weltweiten Zölle lässt Präsident Trump verlauten, er sei offen für Verhandlungen, wie ABC News berichtet. Das lässt darauf schliessen, dass die Tarife kein Fakt sind, mit dem der Rest der Welt (abgesehen von Russland, das auf der Zollliste fehlt) ein Druckmittel ist, um Konzessionen zu erzwingen und nicht das Ende der Diskussion.

Die Frage, die sich dann stellt, ist: Wer gibt zuerst nach und wie stark? Wenn Trump nicht, wie auch schon geschehen, einzelne Zölle plötzlich wieder aufhebt oder senkt, wird diese Frage in den nächsten Monaten oder auch Jahren relevant sein.

1930 ging es nicht um Verhandlungen. Die Zölle galten, bis Präsident Hoover abgewählt war und sein Nachfolger Theodore Roosevelt 1934 das Tarifgesetz seines Vorgängers durch den Reciprocal Tariff Act ersetzte, der Freihandel wieder zuliess. Da war der Schaden allerdings bereits angerichtet und die US-amerikanische Bevölkerung litt noch jahrelang an den Folgen.