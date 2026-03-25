So verschwenderisch geht die US-Luftabwehr am Persischen Golf mit sündhaft teuren Raketen um

Raketen im Anflug – so schützt sich Israel mit seinem Hightech-Abwehrschirm Raketenalarm als Dauerbedrohung – Israel spannt einen Hightech-Schutzschirm über das Land. Vom «Iron Dome» bis zu «Arrow 3» reicht das Abwehrnetz – es zerstört Geschosse teils sogar ausserhalb der Erdatmosphäre. 03.03.2026

Die Ukraine bekommt in mehr als drei Jahren 600 Patriot-Abfangraketen. Die USA und Verbündete brennen sich im Iran-Krieg in drei Tagen durch mehr als 800 Exemplare. Kiews Experten sind entsetzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Erstaunt» bis «schockiert»: Ukrainische Soldaten staunen darüber, wie die USA und Verbündete ihre Luftabwehr organisieren.

Sie würden mit millionenschweren Raketen auf billige Drohnen schiessen, wofür sie mitunter gar nicht ausgelegt sind, so die Kritik.

Schlendrian zeige sich auch beim Schutz eigener Radaranlagen oder dem Vorfall in Kuwait, als drei US-Jets abgeschossen wurden.

Wolodymyr Selenskyj hat Donald Trump Hilfe angeboten. Der lehnt ab – und greift den Ukrainer verbal dann auch noch an.

Angesichts des sinkenden Arsenals an Abfangraketen sind die Golf-Staaten anders als die USA offen für Kiews Drohnen-Know-how. Mehr anzeigen

Es habe ihn «erstaunt», wie die Luftabwehr der USA und ihrer Verbündeten im Nahen Osten arbeitet, sagt ein anonymer ukrainischer Offizier der Londoner Zeitung «The Times».

Sie feuere bis zu acht Patriot-Abfangraketen ab, die je nach Variante pro Stück mit bis zu vier Millionen Dollar zu Buche schlagen, um ein Ziel zu treffen, das einige Tausend Dollar kostet.

In Kiew wundert man sich auch über die schiere Masse, die da verschossen wird: Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt am 5. März in einer Pressekonferenz, dass die Nahost-Allianz unter US-Führung in den ersten drei Tagen des Krieges mehr als 800 Patriot-Raketen abgefeuert habe.

Very intense work of Patriot air defense systems at Qatar’s Al Udeid Air Base against Iranian missiles. pic.twitter.com/AJQ1dEFWoq — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 28, 2026

«Die Ukraine hat nie so viele Raketen erhalten, um Angriffe abzuwehren», verdeutlicht der 48-Jährige. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 soll Kiew von den USA, Deutschland und anderen Ländern rund 600 Patriots bekommen haben. Die Daten, die bei deren Einsatz gesammelt sind, haben die Streitkräfte mit den USA geteilt.

6-Millionen-Dollar-Rakete gegen 70'000-Dollar-Drohne

Dass der Westen aus den Erfahrungen, die die Ukraine seit 2022 mit den Patriots gemacht hat, etwas gelernt hat, zeigt sich im Nahen Osten jedoch nicht, klagt ein ukrainischer Offizier in der «Times»: «Ich verstehe nicht, was sie in den vier Jahren, in denen wir kämpfen, gemacht oder worauf sie geschaut haben», macht er seinem Frust Luft.

⚡️ Iran has begun using missiles that Patriot systems cannot intercept



Financial Times reports that in the attacks on the Ras Laffan gas complex in Qatar, Iran used advanced maneuverable munitions capable of evading air defense systems.



As a result of the strikes on March… pic.twitter.com/aqHsWYww71 — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026

Die USA und ihre Verbündeten seien zu verschwenderisch, wird moniert: «Oft haben sie unbedacht geschossen. Zum Beispiel haben sie die Standard Missile 6 von einem Schiff aus eingesetzt – eine sehr gute Rakete, die etwa 6 Millionen Dollar kostet –, um eine Shahed-Drohne im Wert von 70'000 Dollar abzuschiessen.»

Die Ukrainer erledigen so etwas mit billigen Abfangdrohnen, die 10'000 Dollar und weniger kosten. Sie benutzten Flakpanzer, Maschinengewehre – und manchmal treffen sie russische Drohnen sogar mit Gewehren, die sie aus Propellefligzeuigen abfeuern.

Ukrainian Yak-52 crew shot down a Russian Shahed drone with small arms during an aerial intercept in the southern sector, engaging under constant maneuvering, speed and vibration. #Ukraine



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 24. März 2026 um 13:17

Ein anderes Negativbeispiel sei der Schutz der eigenen Radaranlagen: Am 5. März wird in Katar ein Radar vom Typ AN/FPS-132 getroffen, das rund eine Milliarde Dollar koste. Kurz darauf sei auch mindestens ein THAAD-Radar im Wert von 300 Millionen Dollar zerstört worden.

They massacred Muh THAAD 😭



Destroyed AN/TPY-2 radar which is part of the THAAD system deployed at a US base in Jordan. pic.twitter.com/Uqdd907uBl — ayden (@squatsons) March 7, 2026

Die Objekte seien auf Satellitenbildern deutlich zu sehen gewesen und im letzteren Fall nicht verlegt worden, wie es die Ukrainer gemacht hätten: «Zwei Monate lang standen sie an der gleichen Stelle. Dann flogen die Shaheds ein. Drei Shaheds, die jeweils rund 70'000 Dollar kosten. Und das war's.»

Iran has a new strategy. They are targeting $1B radar systems that detect missiles and drones using cheap drones. Qatar, the UAE, Jordan, Bahrain, Kuwait, and Saudi Arabia have all been hit. Russia is reportedly providing intelligence. (WSJ)



[image or embed] — Hoodlum 🇺🇸 (@nothoodlum.bsky.social) 8. März 2026 um 16:36

Die Luftabwehr der Ukraine ist vorbildlich, schreibt «The Times»: In einem gestaffelten Netzwerk werden elektronische Kriegsführung, Jets, Boden-Luft-Systeme, Abfangdrohnen und sogar Maschinengewehre koordiniert. Nur hochrangige Ziele wie russische ballistische Raketen werden mit ein bis zwei Patriot-Raketen bekämpft, wobei die Soldaten am Abzug sind.

Local residents in Kuwait approach one of the F-15 pilots, thanking him for his service during the defense against Iranian attacks, after he ejected following a friendly fire incident that resulted in three U.S. F-15 fighter jets being shot down.



[image or embed] — 🦋Special Kherson Cat🐈🇺🇦 (@specialkhersoncat.bsky.social) 2. März 2026 um 18:39

Was passiert, wenn sie es nicht sind und das Patriot-System im Automatik-Modus operiert, zeigt sich am 1. März in Kuwait: Dort schiesst die kuwaitische Luftabwehr versehentlich drei amerikanische F-15E-Kampfjets ab. «In jedem Krieg kommt es zu Beschuss durch eigene Truppen, aber in diesem Fall war es eindeutig Fahrlässigkeit», kommentiert die ukrainische «Times»-Quelle.

«Das ist ein völlig anderer Krieg»

Oberst Kyrylo Peretyatko ist als Held der Ukraine ausgezeichnet worden, als seine NASAMS-Einheit in unter zwei Minuten zwölf russische Raketen abgeschossen hat. «Kein Land sollte selbstgefällig sein», warnt er. «Solche Operationen [...] wie die, die jetzt in der Ukraine passieren, hat es in der Weltgeschichte noch nicht gegeben. Das ist ein völlig anderer Krieg, den alle Länder studieren.»

Some at Foxnews did their homework and remembered who stood by the US as well as has the right tools for the threat which is currently haunting the Middle East.



While Russia is helping Iran targeting and killing US soldiers, Ukraine is helping to prevent that. pic.twitter.com/79aWQPOqxm — (((Tendar))) (@Tendar) March 7, 2026

Nur die USA nicht – und das, obwohl Präsident Selenskyj seinem Amtskollegen Trump Hilfe angeboten hat. Sogar «Fox News» berichtet darüber: Kiew könnte ja einige «dieser Wild Hornets» schicken, sagt Moderator Jesse Watters am 7. März mit Blick auf günstige ukrainische Abfangdrohnen.

Seven Shaheds destroyed by STING interceptors 🚀 In the video — the work of the crew of the 101st Separate Anti-Aircraft Drone Battalion, operating STING interceptors with the Hornet Vision 360 video system by Wild Hornets.



[image or embed] — Wild Hornets 🐝 (@wildhornets.bsky.social) 21. März 2026 um 12:35

Als Fox-News-Kollege Brian Kilmeade bei Trump am 13. März nachhakt, ob Kiew Washington militärisch unterstützt, antwortet der 79-Jährige: «Nein, wir brauchen ihre Hilfe bei der Drohnen-Abwehr nicht. Wir wissen mehr über Drohnen als jeder andere. Wir haben die besten Drohnen der Welt.»

Brian Kilmeade: „Are they (Ukrainians) helping in drone defense?“ Trump: „No, we don’t need their help in drone defense. We know more about drones than anybody. We have the best drones in the world.“ In fact, Ukraine helps the entire golf region, including US bases, in drone defense.



[image or embed] — (((Tendar))) (@tendar.bsky.social) 13. März 2026 um 17:53

Trump: Ukraine hat «nichts getan»

Bei «NBC News» legt Trump am 15. März nach: «Der Letzte, von dem ich Hilfe brauche, ist Selenskyj.» Nur fünf Tage später ist alles wieder ganz anders: «Sie haben nichts getan», sagt der US-Präsident plötzlich mit Blick auf die Ukraine, berichtet «MS Now». «Alles, was Selenskyj tut, macht er nur für PR und die Öffentlichkeit.»

Das Tischtuch zwischen Trump und Selenskyj ist offensichtlich zerschnitten, doch andere Staaten hören, was die Stunde geschlagen hat: Kuwait, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate werden von rund 200 ukrainischen Luftabwehr- und Drohnen-Experten beraten. Riad plant den Kauf Tausender Abfang-Drohnen, weiss das «Wall Street Journal».

🇮🇱 Israel is running very low on ballistic missile interceptors while fighting Iran, - Semafor The U.S. has known for months and expected this shortage. A U.S. official said: “It’s something we expected and anticipated.” The U.S. claims its own supplies are fine



[image or embed] — Savchenko Volodymyr (@savchenkoua.bsky.social) 14. März 2026 um 21:55

Dass es Alternativen braucht, macht der Iran-Krieg klar: «Weisses Haus kennt Sorge der Golfstaaten über Mangel an Abfang-Raketen», titelt «CBS News» am 11. März. Am 20. März warnt das «Wall Street Journal»: «Der Munitionsmangel in den USA ist schlimmer, als man denkt».

«Als würde man Nagel mit Mikroskop einschlagen»

Wie voll oder leer das US-Arsenal ist, ist natürlich geheim. Dass den befreundeten Staaten im Nahen Osten die Munition ausgehen könnte, muss man dagegen annehmen. Dass die Produktionskapazitäten reichen, um die Löcher schnell zu stopfen, darf bezweifelt werden.

Anhaltspunkte zur US-Raketenproduktion Die australische Denkfabrik United States Study Centre hat die Produktionszahlen verschiedener Raketentypen geschätzt – die Zielproduktionsrate soll in einem Zeitraum von sieben Jahren erreicht werden. Bei der Patriot liegt der aktuelle Wert bei 600 im Jahr. Bild: United States Study Centre Zahl der von den USA gekauften Patriot-Raketen (dunkelblau) neben der Produktionszahl in jenem Jahr. Bild: United States Study Centre Hier das Ganze für die Abfangrakete Standard Missile 3. Bild: United States Study Centre Hier der Vergleich mit dem Marschflugkörper Tomahawk. Bild: United States Study Centre Anhaltspunkte zur US-Raketenproduktion Die australische Denkfabrik United States Study Centre hat die Produktionszahlen verschiedener Raketentypen geschätzt – die Zielproduktionsrate soll in einem Zeitraum von sieben Jahren erreicht werden. Bei der Patriot liegt der aktuelle Wert bei 600 im Jahr. Bild: United States Study Centre Zahl der von den USA gekauften Patriot-Raketen (dunkelblau) neben der Produktionszahl in jenem Jahr. Bild: United States Study Centre Hier das Ganze für die Abfangrakete Standard Missile 3. Bild: United States Study Centre Hier der Vergleich mit dem Marschflugkörper Tomahawk. Bild: United States Study Centre

Das Arsenal wird umso schneller geleert, wenn die USA und ihre Verbündeten weiter mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Der ukrainische Reserveoffizier Andrij Kramarow hat mit jenen Kameraden gesprochen, die im Nahen Osten sind.

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

«Sie setzen [die Patriot-Variante] PAC-3 – das sind Abfangraketen für ballistische Raketen – gegen normale Luftziele ein», berichtet Kramarow UNN. «Dafür ist sie nicht ausgelegt. Das ist, als würde man einen Nagel mit einem Mikroskop einschlagen.» Seine Kameraden seien «geschockt» gewesen, als sie die Abläufe im Nahen Osten gesehen hätten.

«Im Iran zeigt sich die Zukunft des Krieges», kommentiert CNN-Moderator Fareed Zakaria die jüngsten Entwicklungen. 71 Prozent der Attacken gegen die Golf-Staaten führe der Iran mit Drohnen durch, die heute auch von kleinen Staaten in grossen Massen mit wenig Kosten hergestellt werden. Das alte System, in dem im Krieg Qualität obsiegt, könnte zu Ende sein.