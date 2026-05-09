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«Dies ist kein Goldenes Kalb» So verteidigt der Geistliche seine Segnung der goldenen Trump-Statue

Philipp Fischer

9.5.2026

Die Trump-Statue zeigt den Us-Präsidenten mit der rechten Faust in die Luft gereckt. Diese Geste machte Trump nach einem Attentatsversuch auf einer Veranstaltung in Pennsylvania 2024.
Die Trump-Statue zeigt den Us-Präsidenten mit der rechten Faust in die Luft gereckt. Diese Geste machte Trump nach einem Attentatsversuch auf einer Veranstaltung in Pennsylvania 2024.
Bild: X/Pastor Mark Burns

Donald Trump in Kämpferpose, 4,60 Meter hoch als Bronzestatue komplett mit Blattgold überzogen – das dürfte den US-Präsidenten gefallen. Die Segnung der kitschigen Skulptur durch den evangelikalen Pastor Mark Burns kam dagegen nicht überall gut an.

,

Agence France-Presse, Redaktion blue News

09.05.2026, 14:18

09.05.2026, 14:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein evangelikaler Pastor hat am Mittwoch (6. Mai) eine goldene Trump-Statue auf dem Gelände des Golfclubs Doral in Florida eingeweiht – und gesegnet.
  • Kritiker empören sich über den «Götzendienst».
  • Pastor Mark Burns wehrt sich und erklärt: «Die ist kein Goldenes Kalb.»
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Ein Geistlicher in den USA hat seine Einweihungszeremonie für eine fast fünf Meter grosse goldene Statue von US-Präsident Donald Trump verteidigt, für die er heftig kritisiert worden war. Er sei «verblüfft» darüber, wie schnell einige Menschen das Standbild Trumps, das auf dessen Golfplatz in Florida aufgestellt wurde, mit einem «Goldenen Kalb» oder «Götzendienst» in Zusammenhang gebracht hätten, erklärte der evangelikale Pastor Mark Burns am Freitag im Onlinedienst X.

Burns, ein Verbündeter des 79-jährigen Präsidenten, hatte am Mittwoch eine Zeremonie zur Einweihung der Statue auf dem Gelände des Golfclubs Doral geleitet. Die Statue zeigt Trump mit erhobener Faust – seine berühmte Geste, die nach einem Attentatsversuch auf ihn im Juli 2024 auf einem Foto verewigt wurde.

«Respekt ist keine Götzenverehrung»

«Lassen Sie es mich ganz klar sagen: Dies ist kein Goldenes Kalb», erklärte Burns. «Wir verehren den Herrn Jesus Christus und nur ihn allein» betonte er. «Ehre ist keine Anbetung. Respekt ist keine Götzenverehrung.»

Laut dem Alten Testament schufen sich die Israeliten während Moses' Abwesenheit ein Kalb aus Gold und beteten dieses als «Ersatz-Gott» an. Dies zog den Zorn Gottes auf sich. Die Zehn Gebote verbieten Götzendienst explizit.

«Mein Respekt vor einem Führer ersetzt nicht meine Ehrfurcht vor dem Herrn», schreibt Burns. Die Menschen würden auch Athleten, Musiker, Entertainer und kulturelle Ikonen feiern, solange sie noch leben. «Michael Jordan hat eine Statue in Chicago. Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, Shakira, Ed Sheeran und viele andere wurden auf verschiedene Weise öffentlich geehrt», so Burns.

Die von Kryptowährungsunternehmern und Trump-Anhängern finanzierte, 4,6 Meter hohe, auf einem 2,1 Meter hohen Sockel stehende Bronzestatue ist komplett mit Blattgold überzogen. Ihr Schöpfer, Alan Cottrill, musste eigenen Angaben zufolge viele Monate auf das Geld dafür warten. Vor zwei Wochen habe er dann endlich den vollen Betrag erhalten, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. «Am nächsten Tag habe ich die Statue in Florida aufgestellt. Und nein, ich wurde nicht zur Einweihung eingeladen», betonte Cottrill.

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