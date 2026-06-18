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Ausmass der Gewalt So viele Opfer forderte der Krieg im Nahen Osten

Britta Gfeller

18.6.2026

Bei den Bombardierungen im Nahen Osten starben Tausende Menschen.
Bei den Bombardierungen im Nahen Osten starben Tausende Menschen.
Bild: Keystone/AP/Vahid Salemi

Nach dreieinhalb Monaten Krieg steht ein Friedensabkommen bevor. Doch die humanitären Folgen sind enorm: Mehrere Tausend Menschen kamen ums Leben. Warum die genauen Opferzahlen umstritten sind und welche Schätzungen als glaubwürdig gelten.

Britta Gfeller

18.06.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einer Zusammenstellung von Al Jazeera hat der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie dessen regionale Folgen bislang rund 7377 Menschenleben gefordert.
  • Besonders im Iran sind die Opferzahlen umstritten: Kriegsparteien und Menschenrechtsorganisationen nennen unterschiedliche Zahlen.
  • Nahostexperte Cyrus Schayegh erklärt, warum die Toten des Konflikts in Europa zunehmend aus dem Fokus geraten – und weshalb verlässliche Angaben in Kriegszeiten besonders schwierig sind.
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Rund dreieinhalb Monate dauerte es vom ersten Angriff der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar bis zum Rahmenabkommen, das den Krieg im Nahen Osten beenden soll. Das Abkommen zwischen Washington und Teheran soll am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden.

Der Angriff auf den Iran führte zu einem Flächenbrand in der Region. Als Reaktion auf den Beschuss schlug der Iran in der Golfregion zurück. Davon betroffen waren Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain oder Kuwait. Nach Raketenangriffen durch die Hisbollah griff Israel ausserdem erneut den Libanon an.

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Doch wie viele Menschenleben hat dieser Krieg gefordert? Bei besonders schrecklichen Angriffen, wie der Bombardierung einer Mädchenschule durch die USA im Februar, gingen die Opferzahlen durch alle Medien. Mindestens 165 Menschen wurden bei diesem Angriff getötet, fast alle davon Kinder.

«Krieg betrifft uns ökonomisch, aber weniger humanitär»

Die genauen Todeszahlen dieses Kriegs werden, zumindest im deutschsprachigen Raum, aber kaum kommuniziert. «Ein wichtiger Grund dafür ist sicher, dass der Nahe Osten so weit von Europa entfernt ist», sagt Cyrus Schayegh, Professor für Internationale Geschichte am Graduate Institute of International and Developmental Studies in Genf. Der Nahe Osten ist sein Forschungsschwerpunkt.

Er verweist auch auf die unterschiedliche Wahrnehmung von Konflikten: Während beispielsweise die Ukraine in Europa häufig als Verbündete und Opfer gesehen werde, gelte dies für den Iran oder den Libanon weit weniger. Entsprechend erhielten auch die dortigen Opferzahlen weniger Aufmerksamkeit.

«Der Krieg betrifft uns hier zwar politisch und ökonomisch, aber weniger humanitär. Je weiter weg ein Konflikt ist – geografisch und mental – desto drastischer muss er sein, damit sich die Menschen für genaue Opferzahlen interessieren.»

Als solch drastischen Fall nennt er den Genozid in Gaza durch Israel, bei dem die Opferzahlen selbst in Europa regelmässig aktualisiert und kommuniziert wurden.

Auch die Dauer eines Konflikts spielt eine Rolle: Je länger ein Krieg andauert, desto weniger interessieren sich Menschen, die nicht direkt betroffen sind, für die Zahl der Opfer. «Im Februar und März, als der Krieg im Nahen Osten begann, wurden die Todeszahlen noch regelmässiger aktualisiert», sagt Schayegh.

Al Jazeera verfolgt die Opferzahlen

Anders sieht es in Medien in der Kriegsregion aus. So betreibt die englischsprachige Ausgabe des Nachrichtensenders Al Jazeera mit Sitz in Katar seit Beginn des Irankriegs einen Tracker zu den Opferzahlen. Zuletzt wurde er am 10. Juni aktualisiert, und hält folgende Zahlen fest:

  • Iran: 3468 Tote, über 26'500 Verletzte
  • Israel: 26 Tote, 7835 Verletzte
  • USA: 13 Tote, 381 Verletzte
  • Libanon: 3696 Tote, 11'413 Verletzte
  • Jordanien: 29 Verletzte
  • Palästina: 4 Tote
  • Syrien: 4 Tote
  • Irak: 118 Tote, Dutzende Verletzte
  • Kuweit: 7 Tote, Dutzende Verletzte
  • Bahrain: 3 Tote, Dutzende Verletzte
  • Katar: 20 Tote
  • Saudi-Arabien: 3 Tote, 29 Verletzte
  • Vereinigte Arabische Emirate: 12 Tote, 224 Verletzte
  • Oman: 3 Tote, 16 Verletzte
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Laut dieser Zusammenstellung forderte der Krieg im Nahen Osten insgesamt 7377 Menschenleben. Als Quelle gibt Al Jazeera unter anderem das iranische Gesundheitsministerium an.

USA spielt Irans militärische Erfolge herunter

Doch vor allem die Opferzahlen im Iran sind umstritten. Verschiedene Quellen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Es sei deshalb schwierig zu beurteilen, welchen Angaben man vertrauen könne, sagt Historiker und Nahostexperte Cyrus Schayegh.

Zum Vergleich verweist er auf die Opferzahlen der USA, die er für glaubwürdiger hält. «Es gibt relativ wenige Tote aus den USA. Für die USA wäre es schwierig, einzelne Opfer zu verheimlichen», sagt er.

Dafür hätten die USA nach seiner Einschätzung versucht, die Schäden an eigenen Militäreinrichtungen herunterzuspielen. «Der Iran hatte nicht riesige Erfolge, aber er hatte eine bessere Strategie und es ist ihm mehr gelungen, als die USA kommuniziert haben», sagt Schayegh. «Das zeigt, dass politisches und militärisches Interesse daran besteht, gewisse Dinge in diesem Krieg zu verwischen.»

Laut NGO mindestens die Hälfte der Getöteten Zivilist*innen

Auch die Opferzahlen werden von den Kriegsakteuren zu ihren Zwecken verdreht. So verkündete beispielsweise das israelische Militär schon im März, es habe über 6000 Iraner getötet – laut Angaben des Militärs natürlich alles Mitglieder der Revolutionsgarde

Die iranische Regierung meldet hingegen 3468 Tote, die iranische Menschenrechtsorganisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) mit Sitz in den USA geht von rund 3636 Toten aus. Einen absoluten Überblick über die Anzahl Getöteter und Verwundeter habe momentan wohl niemand.

«Wir wissen nicht ganz genau, wie viele Iraner*innen getötet wurden», sagt Schayegh. «Doch alle Quellen sind sich einige: Es sind Tausende. Es spricht nicht eine Quelle von 20 und die andere von 2000.» Mindestens die Hälfte der Getöteten sind laut HRANA Zivilist*innen.

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