Ausmass der GewaltSo viele Opfer forderte der Krieg im Nahen Osten
Britta Gfeller
18.6.2026
Nach dreieinhalb Monaten Krieg steht ein Friedensabkommen bevor. Doch die humanitären Folgen sind enorm: Mehrere Tausend Menschen kamen ums Leben. Warum die genauen Opferzahlen umstritten sind und welche Schätzungen als glaubwürdig gelten.
Britta Gfeller
18.06.2026, 04:30
Britta Gfeller
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Laut einer Zusammenstellung von Al Jazeera hat der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie dessen regionale Folgen bislang rund 7377 Menschenleben gefordert.
Besonders im Iran sind die Opferzahlen umstritten: Kriegsparteien und Menschenrechtsorganisationen nennen unterschiedliche Zahlen.
Nahostexperte Cyrus Schayegh erklärt, warum die Toten des Konflikts in Europa zunehmend aus dem Fokus geraten – und weshalb verlässliche Angaben in Kriegszeiten besonders schwierig sind.
Der Angriff auf den Iran führte zu einem Flächenbrand in der Region. Als Reaktion auf den Beschuss schlug der Iran in der Golfregion zurück. Davon betroffen waren Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain oder Kuwait. Nach Raketenangriffen durch die Hisbollah griff Israel ausserdem erneut den Libanon an.
«Krieg betrifft uns ökonomisch, aber weniger humanitär»
Die genauen Todeszahlen dieses Kriegs werden, zumindest im deutschsprachigen Raum, aber kaum kommuniziert. «Ein wichtiger Grund dafür ist sicher, dass der Nahe Osten so weit von Europa entfernt ist», sagt Cyrus Schayegh, Professor für Internationale Geschichte am Graduate Institute of International and Developmental Studies in Genf. Der Nahe Osten ist sein Forschungsschwerpunkt.
Er verweist auch auf die unterschiedliche Wahrnehmung von Konflikten: Während beispielsweise die Ukraine in Europa häufig als Verbündete und Opfer gesehen werde, gelte dies für den Iran oder den Libanon weit weniger. Entsprechend erhielten auch die dortigen Opferzahlen weniger Aufmerksamkeit.
«Der Krieg betrifft uns hier zwar politisch und ökonomisch, aber weniger humanitär. Je weiter weg ein Konflikt ist – geografisch und mental – desto drastischer muss er sein, damit sich die Menschen für genaue Opferzahlen interessieren.»
Als solch drastischen Fall nennt er den Genozid in Gaza durch Israel, bei dem die Opferzahlen selbst in Europa regelmässig aktualisiert und kommuniziert wurden.
Auch die Dauer eines Konflikts spielt eine Rolle: Je länger ein Krieg andauert, desto weniger interessieren sich Menschen, die nicht direkt betroffen sind, für die Zahl der Opfer. «Im Februar und März, als der Krieg im Nahen Osten begann, wurden die Todeszahlen noch regelmässiger aktualisiert», sagt Schayegh.
Al Jazeera verfolgt die Opferzahlen
Anders sieht es in Medien in der Kriegsregion aus. So betreibt die englischsprachige Ausgabe des Nachrichtensenders Al Jazeera mit Sitz in Katar seit Beginn des Irankriegs einen Tracker zu den Opferzahlen. Zuletzt wurde er am 10. Juni aktualisiert, und hält folgende Zahlen fest:
Laut dieser Zusammenstellung forderte der Krieg im Nahen Osten insgesamt 7377 Menschenleben. Als Quelle gibt Al Jazeera unter anderem das iranische Gesundheitsministerium an.
USA spielt Irans militärische Erfolge herunter
Doch vor allem die Opferzahlen im Iran sind umstritten. Verschiedene Quellen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Es sei deshalb schwierig zu beurteilen, welchen Angaben man vertrauen könne, sagt Historiker und Nahostexperte Cyrus Schayegh.
Zum Vergleich verweist er auf die Opferzahlen der USA, die er für glaubwürdiger hält. «Es gibt relativ wenige Tote aus den USA. Für die USA wäre es schwierig, einzelne Opfer zu verheimlichen», sagt er.
Dafür hätten die USA nach seiner Einschätzung versucht, die Schäden an eigenen Militäreinrichtungen herunterzuspielen. «Der Iran hatte nicht riesige Erfolge, aber er hatte eine bessere Strategie und es ist ihm mehr gelungen, als die USA kommuniziert haben», sagt Schayegh. «Das zeigt, dass politisches und militärisches Interesse daran besteht, gewisse Dinge in diesem Krieg zu verwischen.»
Laut NGO mindestens die Hälfte der Getöteten Zivilist*innen
Auch die Opferzahlen werden von den Kriegsakteuren zu ihren Zwecken verdreht. So verkündete beispielsweise das israelische Militär schon im März, es habe über 6000 Iraner getötet – laut Angaben des Militärs natürlich alles Mitglieder der Revolutionsgarde
Die iranische Regierung meldet hingegen 3468 Tote, die iranische Menschenrechtsorganisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) mit Sitz in den USA geht von rund 3636 Toten aus. Einen absoluten Überblick über die Anzahl Getöteter und Verwundeter habe momentan wohl niemand.
«Wir wissen nicht ganz genau, wie viele Iraner*innen getötet wurden», sagt Schayegh. «Doch alle Quellen sind sich einige: Es sind Tausende. Es spricht nicht eine Quelle von 20 und die andere von 2000.» Mindestens die Hälfte der Getöteten sind laut HRANA Zivilist*innen.
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