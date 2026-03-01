So viele Schweizerinnen und Schweizer sind in Krisenregion

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

EDA-Bilanz So viele Schweizerinnen und Schweizer sind in Krisenregion

SDA

1.3.2026 - 10:01

Die Schweizer Botschaft in Teheran. Alle Botschaften in der Krisenregion sind gemäss EDA weiterhin operationell.
Die Schweizer Botschaft in Teheran. Alle Botschaften in der Krisenregion sind gemäss EDA weiterhin operationell.
Keystone

Seit den Angriffen der USA und Israels gegen den Iran hat das EDA keine Kenntnis von verletzten oder getöteten Schweizer Staatsangehörigen in der Region. Mehrere Personen können aber wegen Flugverkehr-Einschränkungen nicht ausreisen.

Keystone-SDA

01.03.2026, 10:01

01.03.2026, 12:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dem EDA liegen keine Informationen über im Nahen Osten verletzte Bürgerinnen oder Bürger vor.
  • Die Helpline des EDA ist bisher rund 300 Mal genutzt worden.
  • In Israel befinden sich 25'100 und in den Vereinigten Arabischen Emiraten 6100 Schweizerinnen und Schweizer. Im Iran sind es nur rund 180.
Mehr anzeigen

Seit Ausbruch der Kampfhandlungen hätten sie auf ihrer Helpline über dreihundert Anfragen beantwortet, teilte der Sprecher des Eidg. Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), Michael Steiner, heute auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Das Ministerium habe dessen Kapazitäten deshalb aufgestockt.

Sie stünden ausserdem in Kontakt mit denjenigen Schweizerinnen und Schweizern, die aufgrund von Einschränkungen im Luftverkehr die Region nicht verlassen können. Diese würden «im Rahmen der Möglichkeiten» unterstützt.

Nahost-Konflikt

 Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Das EDA führe aber keine organisierten Ausreisen für Schweizer Staatsangehörige durch. Personen, die ausreisen wollen, sollten sich bei Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern über die Möglichkeiten informieren und die verfügbaren kommerziellen Transportmittel nutzen.

Das EDA rufe Schweizerinnen und Schweizer vor Ort dazu auf, die Anweisungen der lokalen Behörden zu befolgen und sich auf der App TravelAdmin zu registrieren.

Tausende Schweizer in der Region

In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind laut EDA-Angaben rund 5200 Personen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer registriert, hinzu kommen knapp 900 Reisende. In Israel sind rund 25'000 Personen im Auslandschweizerregister angemeldet und rund 100 auf der Reise-App Travel Admin.

Ein Mann verlässt nach einem iranischen Raketentreffer am 1. März sein Haus in Tel Aviv.
Ein Mann verlässt nach einem iranischen Raketentreffer am 1. März sein Haus in Tel Aviv.
KEYSTONE

In Saudi-Arabien sind rund 540 Auslandschweizer gemeldet, in Katar rund 350 und im Iran rund 180. Eine deutliche Mehrheit der in Iran registrierten Personen besitzt auch die iranische Staatsbürgerschaft.

In weiteren Ländern wie Oman, Kuwait und Bahrain leben jeweils rund 100 bis 120 Schweizer Staatsangehörige. In Oman sind 180 Schweizer Reisende gemeldet, in Kuwait, Bahrain und Jemen nur eine tiefe einstellige Zahl.

Botschaften bleiben in Betrieb

Alle Schweizer Botschaften in der Region sind gemäss den EDA-Angaben weiterhin operationell. Das Personal sei wohlauf und es gebe keine Schäden an der Infrastruktur. Alle Vertretungen verfügten über Sicherheits- und Krisendispositive, die Notfallplanungen enthalten. Zu konkreten Massnahmen äussert sich das EDA nicht.

Vier der zehn verbliebenen Mitarbeitenden der Schweizer Botschaft in Teheran wurden am Samstag in die Schweiz zurückbeordert. Wegen des gesperrten Luftraums war ihr Abflug jedoch nicht mehr möglich, wie Monika Schmutz Kirgöz, Chefin der Abteilung Naher Osten und Nordafrika im EDA, in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» sagte.

Die vier Mitarbeitenden sassen demnach bereits im Flugzeug und sind zurzeit in einem Hotel nahe dem Flughafen untergebracht. Sechs weitere Mitarbeitende bleiben vorerst in der Botschaft in Teheran. Das Personal war bereits in den Tagen zuvor von 14 auf 10 Personen reduziert worden.

Für die Angestellten in Teheran seien in einem Keller Betten aufgestellt worden. Die fünf EDA-Mitarbeitenden in der Botschaft in Tel Aviv können sich bei Luftalarm in Bunker zurückziehen.

Meistgelesen

Putin klagt über Chameneis Tod +++ Luftalarm von Abu Dhabi bis Zypern +++ Touri-Leid in Dubai
Sarah Engels' Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid empört Fans
Mega-Flughafen in Dubai von Raketen getroffen – Videos zeigen Rauch und Chaos
So viele Schweizerinnen und Schweizer sind in Krisenregion
Rennen wegen schlechten Wetters abgesagt

Videos aus dem Ressort

USA und Iran verhandeln

USA und Iran verhandeln

Entscheidung in Sicht? Die USA und der Iran verhandeln am Donnerstag erneut in Genf – wieder vermittelt der Golfstaat Oman.

28.02.2026

Treffen in Abu Dhabi: USA, Ukraine und Russland vor neuem Verhandlungstreffen

Treffen in Abu Dhabi: USA, Ukraine und Russland vor neuem Verhandlungstreffen

Nächster Anlauf für Frieden? Nach neuen Gesprächen zwischen ukrainischen und amerikanischen Diplomaten am Donnerstag in Genf rückt nun auch Moskau wieder an den Verhandlungstisch. Schon Anfang März soll es ein Treffen mit russischen Vertretern geben.

27.02.2026

Pakistan spricht von «offenem Krieg» mit Taliban und greift Afghanistan an

Pakistan spricht von «offenem Krieg» mit Taliban und greift Afghanistan an

Islamabad wirft den Taliban seit langem die Unterstützung von Terrorgruppen vor. Jetzt eskaliert der Konflikt zwischen den Nachbarn.

27.02.2026

USA und Iran verhandeln

USA und Iran verhandeln

Treffen in Abu Dhabi: USA, Ukraine und Russland vor neuem Verhandlungstreffen

Treffen in Abu Dhabi: USA, Ukraine und Russland vor neuem Verhandlungstreffen

Pakistan spricht von «offenem Krieg» mit Taliban und greift Afghanistan an

Pakistan spricht von «offenem Krieg» mit Taliban und greift Afghanistan an

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Angriff auf den Iran. Putin klagt über Chameneis Tod +++ Luftalarm von Abu Dhabi bis Zypern +++ Touri-Leid in Dubai

Angriff auf den IranPutin klagt über Chameneis Tod +++ Luftalarm von Abu Dhabi bis Zypern +++ Touri-Leid in Dubai

Politik. Israel weist Schuld an Angriff auf iranische Schule zurück

PolitikIsrael weist Schuld an Angriff auf iranische Schule zurück

Umwelt. Schutz der Bienen soll in die Verfassung

UmweltSchutz der Bienen soll in die Verfassung