«Unser Präsident feiert, wenn Amerikaner ihre Jobs verlieren, nur weil er keinen Witz verträgt»

Mit Tränen in den Augen und klaren Worten hat Jimmy Kimmel sein TV-Comeback gefeiert. Nach einer turbulenten Woche Zwangspause nutzte er die Bühne, um sich zu verteidigen – und um gegen Trump auszuteilen.

Einige grosse Sendergruppen wie Sinclair und Nexstar strahlen die Show weiterhin nicht aus, doch bei ABC läuft sie wieder und erzielte hohe Aufmerksamkeit.

Jimmy Kimmel ist nach einer einwöchigen Zwangspause mit seiner Late-Night-Show ins Fernsehen zurückgekehrt. In einem emotionalen Monolog stellte er am Dienstagabend klar, es sei nie seine Absicht gewesen, den Mord an dem konservativen Aktivisten Charlie Kirk zu verharmlosen.

Kimmel berichtete, wie überwältigend die Reaktionen auf seine Zwangspause gewesen seien: «Ich habe in den letzten sechs Tagen von allen Menschen gehört, die ich jemals getroffen habe – und von ein paar, die ich längst vergessen hatte.» Selbst alte Bekannte wie sein früherer Radiochef aus den 80er-Jahren hätten sich gemeldet.

Er dankte nicht nur Kolleg*innen wie Stephen Colbert, Jon Stewart und John Oliver, sondern ausdrücklich auch konservativen Kritikern: «Vielleicht am meisten möchte ich den Menschen danken, die meine Show nicht mögen und nicht teilen, woran ich glaube – die aber mein Recht verteidigen, es trotzdem zu sagen.» Sogar Ted Cruz habe sich, so Kimmel, überraschend «sehr schön» geäussert – «und ich glaube, ich habe das noch nie zuvor gesagt: Ted Cruz hat recht.»

«Es war nicht meine Absicht, den Mord zu verharmlosen»

Der Moderator bekräftigte erneut seinen Standpunkt: «Es war nie meine Absicht, den Mord an Charlie Kirk zu verharmlosen. Ich denke nicht, dass daran irgendetwas lustig ist. […] Ich verstehe, dass manche meine Worte als unklar oder unpassend empfanden. Und ich sehe, warum einige wütend waren.»

Besonders bewegend erinnerte Kimmel an die Witwe des Ermordeten: «Am Wochenende vergab Erica Kirk dem Mann, der ihren Mann erschossen hat. Das ist ein selbstloser Akt der Gnade, ein Beispiel, dem wir folgen sollten. Wenn wir etwas aus dieser Tragödie mitnehmen, dann hoffentlich das – und nicht Hass.»

Mit eindringlichen Worten warnte er vor staatlicher Einflussnahme auf Satire und Medien: «Das ist nicht legal. Das ist nicht amerikanisch. Das ist anti-amerikanisch – und gefährlich. Wenn wir keine freie Rede mehr haben, dann haben wir kein freies Land mehr.» Auch die Attacken von Trump sprach er direkt an: «Er hat es irgendwie geschafft, Colbert bei CBS rauszudrängen, jetzt hat er mich ins Visier genommen und hofft offen, dass auch NBC Fallon und Meyers feuert.»

Kimmels Kommentar zu dieser Entwicklung: «Unser Präsident feiert, wenn Amerikaner ihre Jobs verlieren, nur weil er keinen Witz verträgt.»

«Dunkler Moment für die Meinungsfreiheit»

Der Sender ABC, der zu Disney gehört, hatte Kimmels Show in der Vorwoche abgesetzt, nachdem rechte Kreise und selbst die von Trump eingesetzte FCC-Führung massiven Druck aufgebaut hatten. Hintergrund war ein Monolog Kimmels vom 15. September, in dem er die «MAGA-Gang» kritisierte, weil sie versucht habe, den mutmasslichen Täter «politisch auszuschlachten». FCC-Chef Brendan Carr drohte daraufhin, die Sendelizenz von ABC zu prüfen, wie der Guardian berichtete.

Kimmels Rückkehr wurde von grossen Teilen Hollywoods unterstützt. Mehr als 400 Stars – darunter Meryl Streep, Tom Hanks und Jennifer Aniston – unterzeichneten einen offenen Brief der ACLU, in dem Disney für die Suspendierung kritisiert und von einem «dunklen Moment für die Meinungsfreiheit» gesprochen wurde. Auch Gewerkschaften sowie Moderationskollegen wie Stephen Colbert stellten sich hinter Kimmel.

US-Präsident Donald Trump begrüsste zunächst die Absetzung, wetterte aber gegen das Comeback. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er, er könne nicht glauben, dass «ABC Fake News Jimmy Kimmel seinen Job zurückgegeben hat». Zudem drohte er mit neuen Klagen gegen den Sender. Trump hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach Medien verklagt – manche Verfahren endeten mit Vergleichen.

Nicht alle Sender zeigten Kimmel

Ganz frei empfangbar ist «Jimmy Kimmel Live!» dennoch nicht. Die Sendergruppen Sinclair und Nexstar, die zusammen rund ein Viertel der ABC-Reichweite ausmachen, verweigerten weiterhin die Ausstrahlung. Sinclair verlangt eine Entschuldigung bei Kirks Familie und eine Spende an dessen Organisation Turning Point USA. Nexstar erklärte, man wolle erst eine «respektvolle Diskussionskultur» gewährleistet sehen, bevor Kimmels Show zurück ins Programm komme.

ABC begründete die ursprüngliche Suspendierung mit dem Versuch, eine aufgeheizte Situation nicht weiter anzuheizen. In einer Mitteilung erklärte der Konzern, die Kommentare seien «zur falschen Zeit gefallen und daher unsensibel» gewesen. Nach Gesprächen mit Kimmel habe man sich für die Rückkehr entschieden.

Trotz der eingeschränkten Reichweite war die Rückkehr am Dienstagabend eines der meistbeachteten TV-Ereignisse der Saison. Vor dem Studio in Los Angeles versammelten sich Anhänger mit Transparenten, die Kimmel als Verteidiger der Meinungsfreiheit feierten. «Heute hat die freie Rede gewonnen», sagte ein Zuschauer vor Ort der «New York Times».