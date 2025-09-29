«Ich unterstütze Ihren Plan, den Krieg in Gaza zu beenden», sagte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (rechts) am Montag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Donald Trump im Weissen Haus. KEYSTONE

Donald Trump hat einen Plan zur Beendigung des Gazakrieges. Die Hamas soll entwaffnet werden, darf aber auf Amnestie hoffen. Der US-Präsident will als Chef eines «Friedensrates» eine Übergangsregierung kontrollieren.

Israel akzeptiert einen 20-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Kriegs mit der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas.

Der Plan sieht eine schnelle Freilassung der verbliebenen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln vor - im Gegenzug für Hunderte palästinensische Gefangene - sowie den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen.

Ob die Hamas zustimmen wird, ist derzeit unklar. Eigenen Angaben nach hat die Terrororganisation den Plan noch nicht erhalten.

«Heute ist ein historischer Tag für den Frieden»: US-Präsident Donald Trump ist optimistisch, den Krieg in Gaze bald beenden zu können. Bei einem Treffen mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu im Weissen Haus hat Trump einen neuen Plan für ein Ende des Krieges im Gazastreifen und die zukünftige Verwaltung des Palästinensergebiets vorgelegt.

Eine Einigung sei «mehr als sehr nahe», sagte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Netanjahu, der seinen Friedensplan akzeptiert hat. Eine Zustimmung der radikalislamischen Hamas stehe allerdings noch aus.

In dem Dokument, das vom Weissen Haus veröffentlicht wurde, steht unter anderem: Wenn beide Seiten diesem Vorschlag zustimmen würden, werde der Krieg sofort beendet sein. Wie weit die konkreten Verhandlungen sind, blieb zunächst unklar. Weiter heisst es unter anderem, dass alle Geiseln freikommen sollten. Die israelischen Streitkräfte sollten sich auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, die aber zunächst nicht genauer definiert wurde.

Mitgliedern der islamistischen Hamas, die sich zu friedlicher Koexistenz und zur Abgabe ihrer Waffen verpflichteten, werde Amnestie gewährt. Der Gazastreifen solle eine terrorfreie Zone sein, die keine Bedrohung für ihre Nachbarn darstelle.

Der Plan sieht nicht vor, dass die dort lebenden Menschen den Gazastreifen verlassen müssen. Wenn beide Seiten den Plan akzeptieren, sollen die restlichen Geiseln innerhalb von 72 Stunden von der Hamas freigelassen werden.

«Friedensrat» unter Vorsitz von Donald Trump

Der Gazastreifen soll von einer Übergangsregierung eines technokratischen palästinensischen Komitees verwaltet werden. Neben Palästinensern sollen internationale Experten in dem Komitee sitzen. Als Kontrollgremium soll ein «Friedensrat» installiert werden.

Den Vorsitz dieses Rats wolle er gleich selbst übernehmen, erklärte Präsident Donald Trump. Zwar habe er «sehr viel zu tun», doch sei es auf Wunsch arabischer und israelischer Führungspersönlichkeiten wichtig, dass er diese Rolle übernehme, sagte Trump.

Zusätzlich sollten dem Rat weitere Spitzenpolitiker «und sehr angesehene» Persönlichkeiten angehören, erklärte der Republikaner weiter. Als einen möglichen Kandidaten nannte er den ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair – und bezeichnete ihn als «sehr guten Mann». Der Name Blair kursierte bereits in Medienberichten.

Netanjahu stimmt zu und droht der Hamas

Benjamin Netanjahu sagte, er stimme dem 20-Punkte-Plan zu, weil damit auch die Kriegsziele Israels erreicht würden und die Hamas keine Bedrohung mehr darstellen würde. Er sei bereit, den Feldzug gegen die Hamas zu beenden, sollte es nötig sein.

«Das kann auf die einfache Tour gemacht werden oder es kann auf die harte Tour gemacht werden», sagte Netanjahu. «Aber es wird gemacht werden.» Falls die Hamas dem Plan nicht zustimme, habe Israels Regierung die ganze Unterstützung Washingtons, um gegen die militant-islamistische Palästinenserorganisation vorzugehen, betonte Trump.

Trump träumt von «Wunderstädten» an der Küste Gazas

Im zerstörten Gazastreifen will Trump nach Bedingung des Krieges «moderne Wunderstädte» aufbauen und damit die Küstenregion stärken. Es solle ein Plan zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum Wiederaufbau ausgearbeitet werden.

Zahlreiche internationale Gruppen hätten bereits Investitionsvorschläge und Entwicklungsideen erarbeitet. Mit der Initiative, die seinen Namen trägt, will Trump nach eigenen Angaben in der Region für Sicherheit sorgen und Arbeitsplätze schaffen.

Diese Idee von Trump ist nicht neu. In der Vergangenheit hatte er bereits den Gedanken gehegt, den Gazastreifen als Hochglanz-Immobilien-Projekt zu entwickeln: als «Riviera des Nahen Ostens». Teil von Trumps Plan war, die Kontrolle über das Gebiet zu übernehmen und die palästinensische Bevölkerung in Drittländer umzusiedeln.