So will Putin unsterblich werden

Wladimir Putin hat der menschlichen Sterblichkeit den Kampf angesagt. Archivbild: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa

Vielen gilt Wladimir Putins Verlangen nach ewigem Leben als Exzentrizität. Der Kremlchef selbst macht ernst: Im Kampf gegen die Sterblichkeit setzt er auf die Forschung – und investiert umgerechnet 20 Milliarden Franken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Russland investiert umgerechnet mehr als 20 Milliarden Franken in Forschung, die zur Verlangsamung des menschlichen Alterns führen soll.

Wladimir Putin selbst legt hohen Wert auf das Programm.

Gegenüber Xi Jinping sprach er davon, dass russische Methoden Menschen «vielleicht sogar unsterblich» machen könnten.

Zu den Verantwortliche für die Forschungsprojekte gehört Putins eigene Tochter. Mehr anzeigen

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat er es sich mit fast der kompletten westlichen Welt angelegt. Die Opposition hält er klein – notfalls mit Gewalt. Wer ihm im russischen Machtgefüge gefährlich werden könnte, wird unschädlich gemacht. Selbst enge Verbündete könnten es auf seine Posten abgesehen haben. Kurz gesagt: Wladimir Putin hat viele Gegner*innen.

Der Gegner, vor dem der Kremlchef offenbar die grösste Angst hat, sitzt jedoch in keinem Regierungssitz einer verfeindeten Nation, in keinem russischen Gefängnis und auch nicht in seinem eigenen Kabinett. Gegen Wladimir Putins Endgegner muss jeder Mensch antreten: die menschliche Sterblichkeit.

Im September 2025 fing ein unerwartet eingeschaltetes Mikrofon Teile eines Gesprächs zwischen Putin, Chinas Machthaber Xi Jinping und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un ein. Menschliche Organe könnten durch fortschreitende Technologie «konstant transplantiert werden, in einem Ausmass, dass Menschen jünger werden können, vielleicht sogar unsterblich», sagte der 73-jährige Putin an seinen chinesischen Amtskollegen gerichtet.

Putin und Xi tauschten sich über Unsterblichkeit aus

«Es heisst, dass Menschen in der Zukunft gegen Ende des Jahrtausends 150 Jahre alt werden», antwortete der 72 Jahre alte Xi, während der 30 Jahrzehnte jüngere Kim den Anführern der beiden Nationen, die das Überleben seines Regimes garantierten, bei dem Treffen in Peking in sich hinein lächelte.

Für viele symbolisierte der Austausch, wie realitätsfern die Autokraten dieser Welt sind. Exzentrische Machtmenschen, die vom Unmöglichen träumen.

Zumindest für Wladimir Putin jedoch ist diese Exzentrizität Ernst. Auf seine Suche nach der Unsterblichkeit hat der russische Präsident Top-Forscher*innen seines Landes angesetzt, verantwortlich für das Projekt sind enge Vertraute.

Forschungsprojekte für 20 Milliarden Franken

Umgerechnet gut 20 Milliarden Franken investiert der Kreml in Forschungsprojekte, die die Verlängerung menschlichen Lebens zum Ziel haben.

Putin warb in Peking auch für mehr Energie-Lieferungen aus Russland. Maxim Shemetov/Pool Reuters/AP/dpa

Dazu gehört eine neue Initiative, in deren Zuge Forscher*innen eine Gentherapie entwickeln, welche das Altern von Zellen verlangsamen soll. Der stellverstretende Forschungsminister Denis Sekirinski bezeichnete das Medikament im April 2026 als «eine der vielversprechendsten Methoden im Kampf gegen das Altern».

Zu den weiteren Methoden gehört das sogenannte Bioprinting: die künstliche Herstellung menschlicher Organe mit dem Ziel der Transplantation. Dabei handelt es sich wohl um die Methode, von der Putin Xi Jinping in Peking erzählt hat.

Zusätzlich soll menschliches Gewebe zukünftig mit 3D-Druckern gedruckt werden können. Das erklärte Ziel dieses Programms: Bis 2030 sollen natürliche Organe durch ihre gedruckten, überlegeneren Pendants ersetzt werden können.

Der Kampf gegen das Altern ist Familiensache

In einem Statement an das «Wall Street Journal» gab die Pressestelle des Kremls an: «Diese Projekte werden vom Staat unterstützt und viele Wissenschafts- und Forschungsinstitute nehmen an ihnen Teil.»

Wie wichtig Putin diese Projekte sind, wird auch dadurch deutlich, wem er sie anvertraut hat: Dem renommierten Arzt Michail Kowaltschuk und der Endokrinologin Marija Woronzowa, seiner eigenen Tochter. Speziell Kowaltschuk, Leiter des Kurtschatow-Instituts, gilt als Kopf hinter Russlands Verjüngerungs-Offensive.

Ein anderer Vordenker auf dem Gebiet war Wladimir Chawinson, ein Gerontologe, der eine Bibelstelle als Beweis dafür ansah, dass der Mensch von Gott für ein Leben von 120 Jahren geschaffen wurde.

Für seine Entdeckungen auf dem Gebiet der Medizin erhielt Chawinson von Putin den höchsten Staatsorden. Sein Ziel der Unsterblichkeit konnte Chawinson jedoch nicht verwirklichen: Er starb 2024 mit 77 Jahren.

Bioprinting-Experte ist skeptisch

Dass dieses Ziel durch die russischen Methoden zum Greifen nah ist, scheint eine Überzeugung des Kremls zu sein. Internationale Beobachter*innen melden Zweifel an. Zwar sind Figuren wie Kowaltschuk und Chawinson renommierte, seriöse Wissenschaftler. Doch ist ihre Arbeit ist bislang in keiner geprüften Fachzeitschrift erschienen.

«Wenn es keine Veröffentlichungen gibt, gibt es keine wirklichen Ergebnisse», meint auch der Wissenschaftler Alexander Ostrowski, der zu den Pionieren des Bioprinting gehört und Russland nach der Invasion der Ukraine verlassen hat, gegenüber dem «Wall Street Journal».

Bei den russischen Berichten über Fortschritte im Kampf gegen die Sterblichkeit könnte es sich also einmal mehr lediglich um eine zweifelhafte Projektion von Stärke handeln.