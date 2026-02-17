Demokraten greifen zur Bibel – jetzt jagen sie Trumps Stammwähler

Mit der Bibel gegen Trump: Manche Demokraten wollen in den USA nun christliche Wählergruppen überzeugen (Archivbild). IMAGO/Wirestock

Bei den diesjährigen Midterms in den USA stehen christliche Wähler besonders im Fokus – nun auch bei den Demokraten. Geistliche Kandidaten thematisieren offensiv ihren die Glauben und setzen die Bibel gegen Trumps Politik. Können sie so gläubige Wechselwähler gewinnen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei den Midterm-Wahlen in den USA im November wollen auch die Demokraten christliche Wählergruppen ansprechen.

Rund ein Dutzend Geistliche kandidieren und thematisieren dabei offensiv ihren Glauben und die Bibel.

Thematisch setzen die demokratischen Christen auf soziale Themen und die Kritik an der Trump-Politik. Mehr anzeigen

Wer an den christlichen Gott glaubt, wählt in der Regel die Republikaner: Dieser Grundsatz gilt in den USA seit Jahrzehnten. Insbesondere weisse Evangelikale stimmen mehrheitlich konservativ, gerade für den US-Präsidenten sind sie eine sichere Bank. Doch im Jahr der wichtigen Midterm-Wahlen scheint im Verhältnis zwischen Glauben und Parteipräferenz etwas in Bewegung zu kommen.

Denn auch manche Demokraten haben im Wahlkampf gegen Trump die Bibel entdeckt, um christliche Wählergruppen für sich zu gewinnen.

Die Strategie, mit der dies gelingen soll, ist ihrer Partei nicht unumstritten: Sie sprechen offen über ihren Glauben und begründen politische Positionen mit der Bibel – so, wie man es normalerweise von konservativen Republikanern kennt.

Wählten die Gläubigen der Schwarzen Kirchen traditionell schon immer eher demokratisch, sind es nun auch weisse Frauen und Männer Gottes, die in den christlichen Communities demokratische Überzeugungsarbeit leisten wollen.

Über ein Dutzend Geistliche, Pastorinnen und Pastoren, kandidieren bei den Midterms in diesem November für Bundes- oder Landesämter, wie sich die Agentur Reuters in einer Analyse auf den Pastor Doug Pagitt beruft, der die progressive christliche Gruppe «Vote Common Good» leitet.

«Wenn man sagt, eine Kandidatin sei religiös, nehmen die meisten Wähler an, sie sei Republikanerin und ziemlich konservativ», zitiert die Agentur den Politologen David Campbell von der University of Notre Dame. Was man nun wahrnehmen könne, sei eine «kleine Gruppe von Demokraten, die religiöse Sprache für linke Anliegen nutzt».

Mit christlichen Positionen gegen Trump

Zu den auffälligsten Figuren unter den christlichen Demokraten zählt die Pastorin und Senatorin Sarah Trone Garriott aus Iowa: «Es ist wirklich wichtig, dass Menschen des Glaubens zu Fragen im öffentlichen Raum sprechen, denn Glaube handelt davon, wie wir zusammenleben», sagt sie gegenüber Reuters. Darum gehe es auch in der Politik.

Inhaltlich knüpft man an klassische soziale Themen an: «Der christliche Glaube dreht sich darum, auf den kleinen Mann zu achten», wird etwa der ebenfalls aus Iowa stammenden lutheranischen Politiker Rob Sand zitiert.

Auch beim Thema Abtreibung gehen einige einen für viele Christen ungewohnten Weg. «Ich bin für das Recht auf Abtreibung – nicht trotz meines christlichen Glaubens, sondern wegen ihm», sagt der presbyterianische Pastor Matt Schultz aus Alaska. Die Bibel lasse offen, wann menschliches Leben beginne, argumentiert er. Derweil lehnten Republikaner Schultz zufolge Massnahmen ab, die Abtreibungen tatsächlich reduzieren könnten, etwa besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung und Verhütungsmitteln.

Auch in der Migrationspolitik widerspricht der Demokrat dem Diskurs der Trump-Administration. Nach tödlichen Schüssen bei Einsätzen von Bundesbehörden kritisierte Schultz von der Kanzel, dies seien «die Früchte dieser Regierung: Mord und Tränen und Verlust und Trauer».

Auf das Evangelium beruft sich auch Trone Garriott: Jesus habe «den Fremden willkommen geheissen, die Hungrigen gespeist, sich für die Verwundbaren eingesetzt und sich um die Armen gekümmert».

Mit Christentum und Bibel gegen Trump - auf diese Strategie setzen manche mit besonders scharfen Worten: «Was wir sehen, ist eine Perversion des Christentums. Man kann es christlichen Faschismus oder christlichen Nationalismus nennen. Im Kern ist es die Anbetung von Macht», zitiert der «Guardian» etwa den Texaner James Talarico.

Auch der Pastor und Ex-Republikaner Robb Ryerse aus Arkansas kritisiert gegenüber der britischen Zeitung den Präsidenten: «Donald Trump ist absolut unvereinbar mit christlichen Prinzipien von Liebe und Mitgefühl, Gerechtigkeit und dem Einsatz für die Armen». Gleichzeitig habe er evangelikale Führer für eine «christlich-nationalistische Kulturkampf-Agenda» genutzt.

Manchmal, so Ryerse, scherze er, dass zwei Menschen sein Leben verändert hätten: «Jesus und Donald Trump – aus sehr unterschiedlichen Gründen».

Kleine, aber wachsende Wählergruppe

Dass es die demokratisch gesinnten Geistlichen mit ihrem Kampf gegen Trump nicht einfach haben werden, darauf deuten die Zahlen hin: Analysen zufolge gewann Donald Trump 2024 über 80 Prozent der weissen evangelikalen Stimmen. Auch unter weissen Katholiken und Mainline-Protestanten erzielten die Republikaner Mehrheiten.

Eine Umfrage des Pew Research Center von 2025 zeigt: 21 Prozent der Demokraten identifizieren sich als sehr religiös, im Gegensatz zu 41 Prozent der Republikaner. 40 Prozent der demokratisch orientierten Befragten bezeichnen sich als religiös ungebunden – über doppelt so viele wie noch 2007. Umgekehrt sehen sich nur 38 Prozent der Christinnen und Christen als Demokraten.

Die demokratischen Kandidaten stehen vor einer ambivalenten Aufgabe: Sie wollen religiöse Wechselwähler ansprechen, ohne die eigene, eher säkulare Stammklientel zu verprellen. Experte Campbell sieht laut Reuters einen «schwierigen Weg»: Einerseits gebe es viele Parteianhänger, «die sich mit Religion nicht besonders wohlfühlen». Andererseits existiere eine grosse Gruppe moderater Wähler, «die für religiöse Sprache offen sind».

Angesprochen werden soll jene kleine, aber wachsende Gruppe gläubiger Wählerinnen und Wähler, die sich weder im stark nationalreligiösen Kurs der Republikaner noch im zunehmend säkularen Profil der Demokraten wiederfinden. Organisationen wie «Vote Common Good» versuchen gezielt, diese Wechselwähler zu adressieren.

Zu glauben bedeutet nicht automatisch konservativ sein – das wollen die Demokraten in den USA beweisen. Ob diese Strategie tatsächlich aufgeht, wird sich bei den Midterm-Wahlen im November zeigen.