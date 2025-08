So will sich Trump bei den Zwischenwahlen die Mehrheit ergaunern

Sie haben die Zwischenwahlen 2026 im Blick: Texas-Gouverneur Greg Abbott (links) und Donald Trump in Corpus Christi, Texas. (Archivbild) Bild:: Keystone

Bei Zwischenwahlen verliert in der Regel die Partei, die den Präsidenten stellt. Um das zu ändern, setzen die Republikaner nun darauf, durch eine Neueinteilung von Wahlkreisen ihre Mehrheit im Kongress zu behaupten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Texas haben Politiker eine neue Wahlkreis-Karte vorgestellt, mit der sie den Demokraten bis zu fünf Sitze im Repräsentantenhaus abluchsen wollen.

Der konservative Trump-Kritiker Rick Wilson spricht deshalb von einem «Krieg», den die Republikaner anzetteln.

Demokraten in Texas schlagen Alarm und sehen auch Wahlen im Rest des Landes gefährdet.

Floridas republikanischer Gouverneur will womöglich nachziehen. In Missouri bekommt die Partei Druck aus Washington.

Kaliforniens demokratischer Gouverneur will dagegenhalten. Auch andere Staaten wie New York, Illinois und Ohio könnten in dem «Rüstungswettlauf» nachziehen. Mehr anzeigen

«Ich möchte, dass Sie verstehen, was das bedeutet», sagt Rick Wilson vom Lincoln Project, der Heimat konservativer Trump-Kritiker: «Das nennt man Krieg.» Die Demokraten müssten handeln: «Glaubt nicht einen Moment, dass die Aufrechterhaltung der Normalität eine wichtige Mission ist. Glaubt nicht für einen Moment: Oh, wir wollen nicht wie sie auf die schiefe Bahn geraten. Sch**** drauf: Wacht auf!»

Was den Polit-Berater so in Rage bringt, der bis 2016 noch Mitglied der Republikaner war? Die Trump-Partei will in Texas die Grenzen der Wahlkreise neu ziehen – und zielt darauf ab, fünf Bezirke, die derzeit von Demokraten gehalten werden, auf ihre Seite zu ziehen.

Von den 38 Abgeordneten, die der Bundesstaat ins Repräsentantenhaus entsendet, sind derzeit 13 in der demokratischen Partei und 25 bei den Republikanern. Trump hat 2024 in jenen 25 Bezirken gewonnen und zusätzlich noch zwei Bezirke geholt, die von Demokraten gehalten werden.

So sollen die Wahlkreise in Texas künftig eingeteilt werden. Gemeinfrei

Nach der geplanten Reform würden 30 Bezirke entstehen, in denen Trump mit mindestens zehn Prozent Vorsprung gewonnen hat, berichtet die «Texas Tribune». Die Zahl der Bezirke, die von Weissen dominiert werden, steigt von 22 auf 24, wenn die Vorschläge angenommen werden.

Wahlen «in ganz Amerika in Gefahr»

Mitunter werden demokratische Wahlkreise auch einfach zusammengelegt. Und auf der Gegenseite? «Die Bezirke republikanischer Amtsinhaber wurden nicht wesentlich konkurrenzierender gemacht», hält die «Texas Tribune» fest.

Änderungen in Zentral-Texas: Der 35. Bezirk, den die Demokraten halten, fällt einfach weg. via Fox4Dallas

Der Boss der texanischen Demokraten kündigt Widerstand gegen die Karte der neuen Wahlkreise an. «Sie ist illegal und bringt die Stimmen der Minderheiten in ganz Texas zum Schweigen», wird Kendall Scudder zitiert. «Wenn Donald Trump weiss, dass er nicht gewinnen kann, betrügt er, und die Republikaner in Texas haben gerade bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind, ihrem Möchtegern-Diktator die Stirn zu bieten.»

This map is a disaster — crafted to divide neighborhoods and rig the game for Donald Trump. It’s a desperate move from a party losing its grip on a changing state. Thousands of Texans have overwhelmingly spoken up against this scheme across the state. The message is clear: We… pic.twitter.com/shQMDkMLqY — Julie Johnson for Congress (@juliejohnsonTX) July 30, 2025

«Jahrelang sind die Republikaner mit ihren Versuchen gescheitert, mich über die Neueinteilung der Bezirke loszuwerden», ergänzt Llyod Dogget, der seinen Wahlkreis verlieren könnte. «Wenn wir weiter zusammenhalten, werden sie wieder scheitern. Wenn Trump und seine feigen Komplizen damit durchkommen, Texas zu manipulieren, sind die Wählerinnen und Wähler in ganz Amerika in Gefahr.»

Druck auf Republikaner in Missouri

Das ist gar nicht so weit hergeholt, denn das Beispiel Texas macht Schule. Auch Floridas republikanischer Gouverneur Ron DeSantis denkt laut «The Hill» darüber nach, in seinem Bundesstaat ebenfalls neue Wahlkreise zu ziehen, weil sich die Bevölkerung seit dem letzten Zensus 2020 so verändert habe.

Ähnlich sieht es in Missouri aus, wo die Republikaner laut «Missouri Independent» Druck vom Weissen Haus bekommen, damit sie die Spielregeln ändern. Die Anpassung von Wahlkreisen ist an sich zwar nicht ungewöhnlich, doch in diesem Bundesstaat ist das gerade erst geschehen – und steht deshalb eigentlich nicht auf der Tagesordnung.

In Ohio ist es dagegen an der Zeit, die Wahlkreise zu überprüfen, nachdem eine neue Wahlkreis-Karte 2022 nicht die Zustimmung der Parteien bekommen hat. Dort stünden zwei von fünf demokratischen Abgeordneten vor dem Problem, ihren Bezirk zu verlieren, sodass die Republikaner statt zehn auf zwölf Abgeordnete kämen, weiss «The Hill».

Diese zwei Möglichkeiten haben die Demokraten jetzt

Die neuen Karten gingen in der Regel zu Lasten von Minderheiten, schimpft Rick Wilson, der einst selbst für die Republikaner solche Einteilungen vorgenommen hat. «Ich kann Ihnen nach nur einem Blick auf diese Karte sagen: Das ist Apartheid», kommentiert der 61-Jährige mit Blick auf die afroamerikanische Wählerschaft die Vorgänge in Texas.

Die Demokraten hätten nun zwei Optionen, schreibt Wilson: «Die eine ist die altbekannte Wahl: jammern, klagen, sich künstlich aufregen und sich bei der ‹New York Times› beschweren, während die [Republikaner] ihr Essensgeld klauen und sie erneut überrollen.»

Die zweite Möglichkeit: «Aufwachen und erkennen, dass die einzige Chance, das Wettrüsten bei der Neuverteilung der Bezirke zu stoppen, darin besteht, zurückzuschlagen.» Feuer müsse man mit Feuer bekämpfen, meint Wilson: Wenn ein Staat wie Texas durch Verschiebung der Wahlkreise schummelt, müsse ein Staat wie Kalifornien nachziehen.

Schlagen Kalifornien, New York und Co. zurück?

Kaliforniens demokratischer Gouverneur ist in Bild: Gavin Newsom erwägt, es seinem texanischen Amtskollegen Greg Abbot nachzumachen und Wahlkreise so zuzuschneiden, dass die Demokraten noch mehr Leute nach Washington entsenden können.

Im Gegensatz zu Texas segnen allerdings nicht Politiker*innen, sondern eine Kommission die Wahlkreis-Karte ab, gibt «San Francisco Chronicle» zu bedenken.

Zur Not könnten aber auch andere demokratisch dominierte Bundesstaaten einspringen: In New York sind die Demokraten 2020 an einer Neuziehung der Wahlkreise gescheitert und könnten sich dafür nun «rehabilitieren», wie es Wilson ausdrückt. Auch Illinois und Ohio spielen offenbar mit derlei Gedanken.

The Texas Legislature Is In Special Session. Redistricting to add five new Republican-leaning districts for next year’s midterms. Normally this would happen in 2030. They're playing dirty rigging the electoral map for Daddy Trump. Democrats Fight Fire With Fire www.wonkette.com/p/if-texas-w...



[image or embed] — Bryan 🌐 🇺🇦 Slava Ukraine (@papootx.bsky.social) 27. Juli 2025 um 22:52

Die Manipulation der Wahlkreise wird wohl bis zu den Zwischenwahlen im November 2026 Thema bleiben: Für «The Hill» befinden sich die beiden grossen amerikanischen Parteien nun in einem «Rüstungswettlauf».