So zerlegen US-Geheimdienste Trumps grossen Hormus-Bluff

Hat die USA in den Krieg gegen den Iran geführt: Donald Trump. Alex Brandon/AP/dpa (Archivbild)

Donald Trump feiert die Blockade der Strasse von Hormus als historischen Erfolg. Doch laut einem geheimen CIA-Bericht kann der Iran wirtschaftlich und militärisch noch monatelang durchhalten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen CIA widerspricht Trump : US-Geheimdienste gehen davon aus, dass der Iran die Blockade noch drei bis vier Monate verkraften kann.

Raketenarsenal weiter gross : Teheran verfügt laut CIA weiterhin über rund 70 Prozent seiner Raketen und 75 Prozent der mobilen Abschussrampen.

Regime zeigt Härte: Die iranische Führung gilt laut Geheimdienst inzwischen als noch entschlossener, den Druck der USA auszusitzen – auch auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Mehr anzeigen

Für US-Präsident Donald Trump ist die US-Blockade der Strasse von Hormus wenig überraschend ein voller Erfolg, wie die «Washington Post» berichtet. «Die Marine hat Unglaubliches geleistet. Was sie da vollbracht hat … ist wie eine Stahlmauer. Niemand kommt da durch», sagte er am Mittwoch. Die iranische Wirtschaft «bricht zusammen», die Währung sei «wertlos» und das Land könne seine Truppen «nicht bezahlen» hatte Trump schon tags zuvor behauptet.

Die Geheimdienste der USA schätzen die Lage allerdings ganz anders ein, schreibt die «Washington Post» von einer vertraulichen CIA‑Analyse und beruft sich dabei auf anonyme Quellen. Nach Angaben von vier mit der Angelegenheit vertrauten Beamten könne der Iran die US-Blockade noch drei bis vier Monate aushalten, bevor das Land schwerwiegende wirtschaftliche Schäden nimmt.

Iran bleibt schlagkräftiger als gedacht

Trumps Optimismus, seinen Iran-Krieg schnell beenden zu können, bekommt durch die nüchterne Einschätzung einen herben Dämpfer. Kommt hinzu, dass Teheran laut CIA weiterhin über beträchtliche Vorräte an ballistischen Raketen verfüge. Den Mullahs stünden demnach – verglichen mit dem Vorkriegsstand – immer noch 75 Prozent ihrer mobilen Abschussrampen und 70 Prozent ihrer Raketen zur Verfügung.

Das Regime habe unterirdische Lagerstätten wiederherstellen und in Betrieb nehmen können. Zudem seien beschädigte Raketen repariert und sogar einige neue zusammengebaut worden.

Gleichwohl betonte ein hochrangiger CIA-Mitarbeiter, wenngleich die Blockade nicht gänzlich unwirksam sei, könne von dem überwältigenden militärischen Sieg der USA derzeit nicht die Rede sein. Egal, wie oft ihn Trump und seine Vertrauten wie Verteidigungsminister Pete Hegseth seit Wochen beschwören. Zumal der Iran weiterhin alle Forderungen ablehnt, die Urananreicherung einzustellen, seine Uranvorräte auszuhändigen und die Strasse von Hormus wieder zu öffnen.

Die Mullahs können lange durchhalten

Ein CIA-Beamter habe der «Washington Post» bestätigt, dass der Iran wirtschaftliche Einschränkungen länger überstehen könne, als selbst von den Geheimdiensten angenommen wurde. «Die Führung ist radikaler und entschlossener geworden», wird die Quelle zitiert.

Die Mullahs seien immer zuversichtlicher, dass sie den politischen Willen der USA überstehen und die Unterdrückung im eigenen Land aufrechterhalten können, um jeglichen Widerstand im Iran einzudämmen, schätzt die CIA ein. Und nicht zuletzt gebe es genug Beispiele, dass ähnliche Regimes jahrelang unter anhaltenden Embargos und Luftschlägen überleben.