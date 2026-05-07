So zerlegen US-Geheimdienste Trumps grossen Hormus-Bluff

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Iran hält noch Monate durch» So zerlegen US-Geheimdienste Trumps grossen Hormus-Bluff

Andreas Fischer

7.5.2026

Hat die USA in den Krieg gegen den Iran geführt: Donald Trump. 
Hat die USA in den Krieg gegen den Iran geführt: Donald Trump. 
Alex Brandon/AP/dpa (Archivbild)

Donald Trump feiert die Blockade der Strasse von Hormus als historischen Erfolg. Doch laut einem geheimen CIA-Bericht kann der Iran wirtschaftlich und militärisch noch monatelang durchhalten.

Andreas Fischer

07.05.2026, 22:00

07.05.2026, 22:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • CIA widerspricht Trump: US-Geheimdienste gehen davon aus, dass der Iran die Blockade noch drei bis vier Monate verkraften kann.
  • Raketenarsenal weiter gross: Teheran verfügt laut CIA weiterhin über rund 70 Prozent seiner Raketen und 75 Prozent der mobilen Abschussrampen.
  • Regime zeigt Härte: Die iranische Führung gilt laut Geheimdienst inzwischen als noch entschlossener, den Druck der USA auszusitzen – auch auf Kosten der eigenen Bevölkerung.
Mehr anzeigen

Für US-Präsident Donald Trump ist die US-Blockade der Strasse von Hormus wenig überraschend ein voller Erfolg, wie die «Washington Post» berichtet. «Die Marine hat Unglaubliches geleistet. Was sie da vollbracht hat … ist wie eine Stahlmauer. Niemand kommt da durch», sagte er am Mittwoch. Die iranische Wirtschaft «bricht zusammen», die Währung sei «wertlos» und das Land könne seine Truppen «nicht bezahlen» hatte Trump schon tags zuvor behauptet.

Iran-Konflikt. USA fliegen offenbar neue Angriffe gegen iranische Ziele

Iran-KonfliktUSA fliegen offenbar neue Angriffe gegen iranische Ziele

Die Geheimdienste der USA schätzen die Lage allerdings ganz anders ein, schreibt die «Washington Post» von einer vertraulichen CIA‑Analyse und beruft sich dabei auf anonyme Quellen. Nach Angaben von vier mit der Angelegenheit vertrauten Beamten könne der Iran die US-Blockade noch drei bis vier Monate aushalten, bevor das Land schwerwiegende wirtschaftliche Schäden nimmt.

Iran bleibt schlagkräftiger als gedacht

Trumps Optimismus, seinen Iran-Krieg schnell beenden zu können, bekommt durch die nüchterne Einschätzung einen herben Dämpfer. Kommt hinzu, dass Teheran laut CIA weiterhin über beträchtliche Vorräte an ballistischen Raketen verfüge. Den Mullahs stünden demnach – verglichen mit dem Vorkriegsstand – immer noch 75 Prozent ihrer mobilen Abschussrampen und 70 Prozent ihrer Raketen zur Verfügung.

Das Regime habe unterirdische Lagerstätten wiederherstellen und in Betrieb nehmen können. Zudem seien beschädigte Raketen repariert und sogar einige neue zusammengebaut worden.

Gleichwohl betonte ein hochrangiger CIA-Mitarbeiter, wenngleich die Blockade nicht gänzlich unwirksam sei, könne von dem überwältigenden militärischen Sieg der USA derzeit nicht die Rede sein. Egal, wie oft ihn Trump und seine Vertrauten wie Verteidigungsminister Pete Hegseth seit Wochen beschwören. Zumal der Iran weiterhin alle Forderungen ablehnt, die Urananreicherung einzustellen, seine Uranvorräte auszuhändigen und die Strasse von Hormus wieder zu öffnen.

Die Mullahs können lange durchhalten

Ein CIA-Beamter habe der «Washington Post» bestätigt, dass der Iran wirtschaftliche Einschränkungen länger überstehen könne, als selbst von den Geheimdiensten angenommen wurde. «Die Führung ist radikaler und entschlossener geworden», wird die Quelle zitiert.

Die Mullahs seien immer zuversichtlicher, dass sie den politischen Willen der USA überstehen und die Unterdrückung im eigenen Land aufrechterhalten können, um jeglichen Widerstand im Iran einzudämmen, schätzt die CIA ein. Und nicht zuletzt gebe es genug Beispiele, dass ähnliche Regimes jahrelang unter anhaltenden Embargos und Luftschlägen überleben.

Trump setzt Militäreskorten in der Strasse von Hormus vorerst aus

Trump setzt Militäreskorten in der Strasse von Hormus vorerst aus

Trump stoppt vorerst die Eskorte von Tankern in der Straße von Hormus und spricht von Fortschritten bei Gesprächen mit dem Iran. Gleichzeitig hält Washington den Druck auf Teheran hoch.

06.05.2026

Mehr zum Thema

Gas-Reserve unter Druck. So gefährdet der Iran-Krieg die Energie-Versorgung der Schweiz

Gas-Reserve unter DruckSo gefährdet der Iran-Krieg die Energie-Versorgung der Schweiz

Von wegen «alle Trümpfe». Trump postet KI-Bild, das zeigt, dass er von UNO keinen blassen Schimmer hat

Von wegen «alle Trümpfe»Trump postet KI-Bild, das zeigt, dass er von UNO keinen blassen Schimmer hat

Machtpoker in Nahost. Darum nimmt der Iran die Emirate so ins Fadenkreuz

Machtpoker in NahostDarum nimmt der Iran die Emirate so ins Fadenkreuz

Meistgelesen

So zerlegen US-Geheimdienste Trumps grossen Hormus-Bluff
Kurz vor dem 9. Mai: Selenskyj warnt vor Parade in Moskau +++ Russland ruft zum Verlassen Kiews auf
Freiburg bodigt Braga und zieht in den Europa-League-Final ein!
USA fliegen offenbar neue Angriffe gegen iranische Ziele
Mysteriöse Regenbogen-Wolken – sogar der Verkehr stockt