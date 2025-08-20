So zerlegt Donald Trump die US-Demokratie

Donald Trump tut alles in seiner Macht stehende, um seine Macht auszuweiten. Archivbild: Keystone

Vor den Zwischenwahlen 2026 geht Donald Trump zum Frontalangriff über: Der 79-Jährige schickt sich mit drei Massnahmen an, das politische System in Amerika in Gänze auszuhebeln. Regeln? Die zählen nichts mehr.

Demokratin Nicole Collier, die ein entsprechendes Dokument nicht unterzeichnen wollte, wird im Parlament in Austin eingesperrt.

Donald will die Briefwahl abschaffen, weil sie «korrupt» und «Betrug» sei.

Darin habe ihn auch Wladimir Putin bestärkt: Kein Land führe die Briefwahl durch. Aber: In Russland gibt es die Briefwahl.

Permanenter Ausnahmezustand: Donald Trump begründet viele seiner Vorstösse mit der «nationalen Sicherheit» – und umgeht so die Gewaltenteilung. Mehr anzeigen

«Oh, das wäre wunderbar» – das sagt Donald Trump im Gespräch mit Wolodymyr Selenskyj über die Aussicht, dass keine Wahlen abgehalten würden, wenn sich das Land im Krieg befände.

«Sie mögen die Idee», bemerkt sein Gast mit einem Lächeln. Dabei sei Selenskyj selbst offen für einen Urnengang in der Ukraine, wenn der nur sicher durchgeführt werden könnte.

Diese ungewöhnliche Szene entgeht selbst «NewsMax» nicht: «Trump scherzt über das Absagen von Wahlen in Kriegszeiten», titelt der rechte Sender, dem etwas unwohl bei der Sache scheint.

Kein Wunder, denn die jüngsten Vorstösse des Präsidenten lassen jenen das Lachen im Hals stecken bleiben, die es mit den Grundregeln der Demokratie halten. Hier drei Punkte als Beleg.

Wahlkreis-Neuaufteilungen: Demokraten in Texas unter Bewachung – Politikerin eingesperrt

Das Menü tönt trocken, doch die Republikaner schaffen es, das Gericht würzig hochzukochen. Was ist passiert? Hier der schnelle Überblick:

High Noon in Texas Weil die Republikaner im Repräsentantenhaus nur eine schmale Mehrheit haben, hat Donald Trump vor den Zwischenwahlen 2026 Texas aufgefordert, ihm fünf weitere Sitze zu besorgen.

Gouverneur Greg Abbott will eine entsprechende Neuaufteilung der Wahlkreise verabschieden, obwohl die immer nur dann ansteht, wenn der Zensus erhoben wird – also in 2025 statt in 2030.

Die texanischen Demokraten sind aus ihrem Bundesstaat geflohen, um die Mindestanwesenheit für die Abstimmung zu kippen.

Die neueste Entwicklung: Von den 56 geflüchteten Demokraten sind nun 30 nach Texas zurückgekehrt. Die Abstimmung über die Wahlkreise kann also noch vor dem Ende der extra einberufenen Sondersession abgehalten werden. Die Gegner wollen in die Offensive gehen und werden das Ergebnis ohnehin juristisch anfechten.

Obwohl die Demokraten offensichtlich die Flucht nach vorne antreten, greift Greg Abbott zu erstaunlichen Massnahmen: Er hat die Betroffenen ein Papier unterzeichnen lassen, in dem die Politiker zustimmen müssen, sich bis zum Wahlgang permanent überwachen zu lassen.

Bis zum Mittwoch, 10 Uhr Ortszeit, müssen sie sich stets von einem Polizisten oder einer Polizistin begleiten lassen. Nur Nicole Collier macht da nicht mit: Aus Protest hat sich die Abgeordnete im Parlament in Austin einschliessen lassen. Den Zwang mache sie nicht mit, betont die 52-Jährige kämpferisch.

Und damit nicht genug: Weil der Gouverneur von Kalifornien angekündigt hat, in seinem Staat ebenfalls die Wahlkreise neu aufzuteilen, geht der Sprecher des Repräsentantenhauses zum erneuten Gegenangriff über.

«Gavin Newsom sollte weniger Zeit damit verbringen, die Gesetze seines Staates für einen heimlichen Griff nach der Macht mit Füssen zu treten, und mehr Zeit darauf verwenden, die katastrophale, linksradikale Politik zu ändern, die Kalifornien zerstört», zitiert der «Independent» Mike Johnson. Das werde nicht funktionieren, heisst es weiter.

Johnson, der auf dem Papier drittmächtigste Mann der USA, lasse nicht nur das Gebaren in Texas ausser Acht. Im Gegensatz zu Abbott verknüpft Newsom die Neuaufteilung der Wahlkreise auch mit einer Abstimmung, bei der die Kalifornierinnen und Kalifornier ein Mitspracherecht haben.

Trump will die Briefwahl kippen

Donald Trump hat angekündigt, die Briefwahl per Dekret verbieten zu wollen. Sie sei «korrupt» und «ein Betrug». «Die Demokraten wollen sie, weil sie schreckliche Politik machen», sagt der 79-Jährige beim Ukraine-Gipfel am 18. August im Weissen Haus.

Dann behauptet er, es würde dem politischen Gegner sogar nützen: «Wenn man Briefwahl hat, werden nicht viele Demokraten gewählt.» Dabei ist es Konsens, dass die Republikaner weniger Briefwahl-Stimmen bekommen.

Trump bekundet weiter, die Briefwahl sei «grösser als alles, was mit der Neuaufteilung von Wahlkreisen» zu tun habe. «Wir werden kein Land mehr haben», droht der New Yorker. Das Wichtigste seien «Grenzen und freie und faire Wahlen».

Auch auf seiner Plattform Truth Social macht Trump ebenfalls Dampf gegen die Briefwahl, die «zehnmal teurer» sei als die Urnenabstimmung. Bestärkt in seiner Meinung hat ihn übrigens Wladimir Putin, wie Trump «Fox News» nach dem Alaska-Gipfel verrät.

«Er sagte: ‹Eure Wahl wurde verschoben, weil ihr Briefwahl habt.› Er sagte: ‹Kein Land hat Briefwahl.› Es ist unmöglich, Briefwahl und faire Wahlen zu haben», sagt Trump, wobei unklar ist, ob der letzte Satz von Putin oder eine Erkenntnis von Trump ist.

Dass ausgerechnet Putin über faire Wahlen spricht, ist schon ein starkes Stück. Noch besser: In Russland gibt es die Briefwahl. Doch der Kreml-Chef hat dem US-Präsidenten erzählt, Trump habe die Wahl 2020 «mit Abstand» gewonnen – und «mit Ihnen» hätte es dann keinen Ukraine-Krieg gegeben.

Wladimir Putin (links) und Donald Trump am 15. August in Anchorage bei der Pressekonefrenz nach dem Alaska-Gipfel. KEYSTONE

«Sie haben die Wahl wegen der Briefwahl verloren», habe Putin Trump gesagt. Und das ist natürlich Musik in seinen Ohren. Den russischen Präsidenten dürfte es freuen, mal wieder Sand ins Demokratie-Getriebe der USA gestreut zu haben.

Dabei ist die Briefwahl laut Experten ausserordentlich sicher, was der Grund für Putins Propaganda sein dürfte: Weil das Wahlrecht jedoch Sache der Bundesstaaten ist, bleibt fraglich, ob Trumps Dekrete rechtlich überhaupt bindend sind.

Permanent «Gefahr im Verzug»

Wenn die Polizei ein Haus durchforsten will, braucht sie einen Durchsuchungsbefehl. Will sie jemanden einsperren, braucht es den Haftbefehl. Ausser es gibt Gefahr im Verzug – dann greifen diese Regeln nicht.

Wenn die Polizei aber dauernd Gefahr im Verzug sieht, bricht sie die Einschränkungen, die ihr eigentlich für ihre Arbeit auferlegt worden sind – und wir würden in einem Polizeistaat leben.

Da staunen die Touristen: Nationalgarde vor der Union Station in Washington am 18. August. KEYSTONE

So arbeitet im übertragenden Sinne Donald Trump, kritisiert die «Huffington Post» und titelt: «Donald Trump hofft, dass er nicht vor Gericht muss, wenn er alles mit ‹Nationale Sicherheit› erklärt».

Trump entlässt 500'000 Staatsbedienstete? Offiziell begründet mit der nationalen Sicherheit. Trump entzieht 75 Prozent der Staatsbediensteten gewerkschaftlichen Schutz? Wegen der nationalen Sicherheit. Ganz zu Schweigen von der Abschiebungswelle oder den Einsätzen der Nationalgarde in Los Angeles und Washington D.C.

«Wenn alles ein nationaler Notstand oder eine Bedrohung der nationalen Sicherheit oder eine aussenpolitische Angelegenheit sein kann, dann werden im Grunde alle verfassungsmässigen Befugnisse an den Präsidenten abgetreten», sagt Shirin Sinnar, Rechtsprofessorin an der Stanford Law School. «Und das kann nicht im Sinne der Verfassung sein.»

Dieser Aspekt wird das Oberste Gericht in den USA noch beschäftigen. Wie es darauf reagiert, wird wegweisend für die Gewaltenteilung und das politische System in den USA sein.