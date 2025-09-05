  1. Privatkunden
Sorge um die Friedens-Nobelpreisträgerin Aung Suu Kyi ist in Haft schwer erkrankt

SDA

5.9.2025 - 09:36

Aung San Suu Kyi war einst das Idol einer ganzen Generation. (Archivbild)
Aung San Suu Kyi war einst das Idol einer ganzen Generation. (Archivbild)
Peter Dejong/AP/dpa

Grosse Sorge um den Gesundheitszustand von Aung San Suu Kyi: Die 80 Jahre alte Friedensnobelpreisträgerin leidet nach Angaben ihres Sohnes Kim Aris unter «sich verschlimmernden Herzkomplikationen».

Keystone-SDA

05.09.2025, 09:36

05.09.2025, 09:39

Die myanmarische Politikerin und Friedens-Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi sitzt seit 2021 Jahren in Haft. Der britische «Guardian» hat im vergangenen Juni Bilder von einer Gerichtsverhandlung veröffentlicht, die ihm zugespielt worden waren. Wo im von einer Militär-Junta regierten Myanmar die 80-Jährige festgehalten wird, ist nicht bekannt.

Jetzt meldet sich ihr 48-jähriger Sohn Kim Aris mit einem Video auf Facebook. Darin erklärt er, Suu Kyi leide an sich verschlechternden Herzkomplikationen. Er bittet darum, dass sie von einem Kardiologen behandelt wird. «Aber niemand weiss, wo sie festgehalten wird und ob sich jemand um sie kümmert.»

Das Vorgehen des Militärs sei «grausam, lebensbedrohlich und inakzeptabel», sagte Aris. «Sie muss freigelassen werden, so wie alle politischen Gefangenen in Burma.»

Kaum Informationen zu ihrem Gesundheitszustand

Die damalige De-Facto-Regierungschefin Suu Kyi war beim Militärcoup vor viereinhalb Jahren von der Junta entmachtet und festgenommen worden. Wegen angeblicher Vergehen wurde sie auf Druck der Generäle zu langjähriger Haft verurteilt.

Nur sporadisch dringen Details zu ihrem Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit. Unter anderem war von Zahnfleischproblemen die Rede, die es ihr teilweise unmöglich machen sollen, normal zu essen. Ihren Bitten um ärztliche Versorgung soll die Junta Berichten zufolge nur unzureichend nachgekommen sein.

Suu Kyi setzte sich in den 1980er Jahren für einen gewaltlosen Demokratisierungsprozess ein und wurde deshalb damals bereits 15 Jahre unter Hausarrest gestellt. 1991 erhielt sie für ihren Einsatz gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit den Friedensnobelpreis.

International ist die Politikerin aber schon länger umstritten – vor allem wegen der staatlichen Diskriminierung der Rohingya und ihres Schweigens zur Gewalt gegen die muslimische Minderheit. Beim eigenen Volk ist Suu Kyi hingegen nach wie vor beliebt.

Die FP-5 Flamingo der ukrainischen Armee ist erstmals offiziell im Einsatz gewesen: Die neuen ukrainischen Marschflugkörper haben nach Angaben des Militärs am 30. August ihre Premiere auf dem Schlachtfeld gefeiert. Ein Telegram-Video zeigt, wie drei Raketen an einem unbekannten Ort aufsteigen.

01.09.2025

Die Friedensgespräche stocken: Die Ukraine signalisiert Gesprächsbereitschaft mit Russland. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nennt die Türkei, Golfstaaten und europäische Länder als mögliche Gastgeber für einen Gipfel. Doch Moskau blockiert weiter und fordert Gebietsabtretungen sowie Verzicht auf einen Nato-Beitritt. Die Ukraine lehnt das mit Verweis auf die eigene Verfassung ab.

27.08.2025

«Kopf aus Trumps A**** nehmen»: Wütender Wähler liest Republikaner die Leviten Mark Alford ist ein mutiger Mann: Obwohl es für die Republikaner zuletzt bei Bürgersprechstunden jede Menge Gegenwind gab, hält der Abgeordnete aus Missouri 15 town halls in 15 Bezirken ab. Sein Weg führte ihn dabei auch nach Polk County in das Städtchen Bolivar. Zu der Veranstaltung am 25. August ist auch Fred Higginbotham erschienen, der Tacheles redet.

26.08.2025

