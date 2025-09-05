Aung San Suu Kyi war einst das Idol einer ganzen Generation. (Archivbild) Peter Dejong/AP/dpa

Grosse Sorge um den Gesundheitszustand von Aung San Suu Kyi: Die 80 Jahre alte Friedensnobelpreisträgerin leidet nach Angaben ihres Sohnes Kim Aris unter «sich verschlimmernden Herzkomplikationen».

Die myanmarische Politikerin und Friedens-Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi sitzt seit 2021 Jahren in Haft. Der britische «Guardian» hat im vergangenen Juni Bilder von einer Gerichtsverhandlung veröffentlicht, die ihm zugespielt worden waren. Wo im von einer Militär-Junta regierten Myanmar die 80-Jährige festgehalten wird, ist nicht bekannt.

Jetzt meldet sich ihr 48-jähriger Sohn Kim Aris mit einem Video auf Facebook. Darin erklärt er, Suu Kyi leide an sich verschlechternden Herzkomplikationen. Er bittet darum, dass sie von einem Kardiologen behandelt wird. «Aber niemand weiss, wo sie festgehalten wird und ob sich jemand um sie kümmert.»

Das Vorgehen des Militärs sei «grausam, lebensbedrohlich und inakzeptabel», sagte Aris. «Sie muss freigelassen werden, so wie alle politischen Gefangenen in Burma.»

Kaum Informationen zu ihrem Gesundheitszustand

Die damalige De-Facto-Regierungschefin Suu Kyi war beim Militärcoup vor viereinhalb Jahren von der Junta entmachtet und festgenommen worden. Wegen angeblicher Vergehen wurde sie auf Druck der Generäle zu langjähriger Haft verurteilt.

Nur sporadisch dringen Details zu ihrem Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit. Unter anderem war von Zahnfleischproblemen die Rede, die es ihr teilweise unmöglich machen sollen, normal zu essen. Ihren Bitten um ärztliche Versorgung soll die Junta Berichten zufolge nur unzureichend nachgekommen sein.

Suu Kyi setzte sich in den 1980er Jahren für einen gewaltlosen Demokratisierungsprozess ein und wurde deshalb damals bereits 15 Jahre unter Hausarrest gestellt. 1991 erhielt sie für ihren Einsatz gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit den Friedensnobelpreis.

International ist die Politikerin aber schon länger umstritten – vor allem wegen der staatlichen Diskriminierung der Rohingya und ihres Schweigens zur Gewalt gegen die muslimische Minderheit. Beim eigenen Volk ist Suu Kyi hingegen nach wie vor beliebt.