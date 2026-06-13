Sohn von Einwanderern: Das ist Donald Trumps Familie

Vom Playboy zum Präsidenten: Trump wird 80 – ein Leben zwischen Millionen, Medienrummel und Macht Donald Trump hat in 80 Jahren Stoff für mehrere Leben geliefert. Zum runden Geburtstag blickt unser Video im Zeitraffer auf den aussergewöhnlichen Weg des Mannes zurück, der Amerika gleich zweimal eroberte – und die Welt bis heute polarisiert. 12.06.2026

Donald Trump feiert seinen 80. Geburtstag – Grund genug, sich den Stammbaum des US-Präsidenten einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Was überrascht: Seine Mutter war eine ärmliche Einwanderin aus Schottland, während die Herkunft seines Grossvaters glatt verschwiegen wurde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trumps Mutter wurde in einem kargen Fischerdorf geboren und entspringt einem schottischen Clan.

Sein Vater wurde wie der Sohn in New York geboren, doch über die Herkunft seines Grossvaters lügt er zunächst.

Donald Trump ist eines von fünf Kindern, von denen heute aber nur noch zwei am Leben sind. Mehr anzeigen

Die mütterliche Seite: Der Clan der MacLeods

Hier soll – Ladies First – erst Donald Trumps Herkunft von der mütterlichen Seite beleuchtet werden, weil die ziemlich stringent ist. Seine Mutter kommt im Dorf Tong zur Welt – ein Ort auf der Insel Lewis, weit im Norden Schottlands in den Äusseren Hebriden.

Die Familie von Donald Trumps Mutter und seine schottischen Vorfahren Gestatten: Das ist Mary Anne MacLeod Trump mit ihrem Sohn auf einem Foto von 1992. Der damals 80-Jährigen ist die Verwandtschaft zu Donald Trump ins Gesicht geschrieben. Als junge Frau sieht die Dame noch ganz anders aus, ... Bild: imago/ZUMA Press ... nämlich so. Und geboren wurde Mary Anne nicht in den USA, sondern im Norden Schottlands –... Bild: Gemeinfrei ... im Ort Tong auf der Insel Lewis. Ihr Vater war Bauer und Fischer, ihre Vorfahren kommen allesamt aus der Gegend und tragen – wenn sie nicht zum Clan der MacLeods gehören – Namen wie MacAulay und Smith. Bild: Google Earth Hierzu zwei Fun Facts: Erstens hatte Mary Anne einen Onkel, der Donald hiess und als Fischer sein Leben auf See gelassen hat. Er wurde 34 Jahre alt. Hier steht er hinter seinen Eltern, Alexander (1830–1900) und Anne MacLeod (1833–1923), den Urgosseltern von Donald Trump. Fun Fact II: Der Clan der MacLeods hat einen Schweizer Fanclub. Mary Anne MacLeod wandert 1930 aus dem ärmlichen Fischerdorf in Schottland mit nur 50 Dollar in die USA aus, wo sich auch schon einige ihrer Verwandten niedergelassen haben. Sie wohnt bei einer Schwester in New York und hält sich mit Hilfsjobs über Wasser – etwa als Haushaltshilfe oder Nanny. Bild: Gemeinfrei Mitte der 30er Jahre lernt Mary Anne Fred Trump kennen und die beiden heiraten am 11. Januar 1936. 1940 kann sie es sich dann selbst leisten, eine Haushaltshilfe anzustellen. Im Bild: die Portraits von Trumps Eltern 2018 im Weissen Haus. Bild: KEYSTONE Donald Trump mit seinem Vater Fred und Box-Promoter Don King (Mitte) im Dezember 1987 in Atlantic City, New Jersey: Während die Männer Geschäfte machen, ... Bild: KEYSTONE ... engagiert sich Mutter Mary Anne in der Wohlfahrt. Sie ist angeblich weniger herzlich im Umgang mit ihren Kindern als ihr Mann Fred. Mary Anne und Fred Trump 1990: Im Alter kommen bei Mary Anne Probleme mit Osteoporose hinzu. Donald Trumps Mutter stirbt im Jahr 2000 im Alter von 88 Jahren – sie überlebt ihren Mann um ein Jahr. Bild: IMAGO/Newscom World Die Familie von Donald Trumps Mutter und seine schottischen Vorfahren Gestatten: Das ist Mary Anne MacLeod Trump mit ihrem Sohn auf einem Foto von 1992. Der damals 80-Jährigen ist die Verwandtschaft zu Donald Trump ins Gesicht geschrieben. Als junge Frau sieht die Dame noch ganz anders aus, ... Bild: imago/ZUMA Press ... nämlich so. Und geboren wurde Mary Anne nicht in den USA, sondern im Norden Schottlands –... Bild: Gemeinfrei ... im Ort Tong auf der Insel Lewis. Ihr Vater war Bauer und Fischer, ihre Vorfahren kommen allesamt aus der Gegend und tragen – wenn sie nicht zum Clan der MacLeods gehören – Namen wie MacAulay und Smith. Bild: Google Earth Hierzu zwei Fun Facts: Erstens hatte Mary Anne einen Onkel, der Donald hiess und als Fischer sein Leben auf See gelassen hat. Er wurde 34 Jahre alt. Hier steht er hinter seinen Eltern, Alexander (1830–1900) und Anne MacLeod (1833–1923), den Urgosseltern von Donald Trump. Fun Fact II: Der Clan der MacLeods hat einen Schweizer Fanclub. Mary Anne MacLeod wandert 1930 aus dem ärmlichen Fischerdorf in Schottland mit nur 50 Dollar in die USA aus, wo sich auch schon einige ihrer Verwandten niedergelassen haben. Sie wohnt bei einer Schwester in New York und hält sich mit Hilfsjobs über Wasser – etwa als Haushaltshilfe oder Nanny. Bild: Gemeinfrei Mitte der 30er Jahre lernt Mary Anne Fred Trump kennen und die beiden heiraten am 11. Januar 1936. 1940 kann sie es sich dann selbst leisten, eine Haushaltshilfe anzustellen. Im Bild: die Portraits von Trumps Eltern 2018 im Weissen Haus. Bild: KEYSTONE Donald Trump mit seinem Vater Fred und Box-Promoter Don King (Mitte) im Dezember 1987 in Atlantic City, New Jersey: Während die Männer Geschäfte machen, ... Bild: KEYSTONE ... engagiert sich Mutter Mary Anne in der Wohlfahrt. Sie ist angeblich weniger herzlich im Umgang mit ihren Kindern als ihr Mann Fred. Mary Anne und Fred Trump 1990: Im Alter kommen bei Mary Anne Probleme mit Osteoporose hinzu. Donald Trumps Mutter stirbt im Jahr 2000 im Alter von 88 Jahren – sie überlebt ihren Mann um ein Jahr. Bild: IMAGO/Newscom World

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass Donald Trumps eigene Mutter eine mittellose Einwanderin war, während ihr Sohn Jahrzehnte später Wahlen mit dem Versprechen gewinnt, die Einwanderung zu begrenzen.

Die väterliche Seite: Deutsche Einwanderer, die man verschweigt

Fred und Mary Anne Trump präsentieren sich 1964 mit ihrem 18-jährigen Sohn Donald in der New York Military Academy: Sein Vater ist wie der Sohn in New York geboren. Aber woher kommen eigentlich Freds Eltern?

Gemeinfrei

In seinem Buch «The Art of the Deal» behauptet Donald Trump, sein Grossvater sei «als Kind aus Schweden» in die USA eingewandert. Auch sein Vater Fred flunkert angeblich, was die Herkunft seines Vaters angeht – vor allem, wenn der Bauunternehmer mit jüdischen Mitbürgern zu tun hat.

Erst 1999 räumt der spätere Präsident ein, dass sein Grossvater Frederick Trump 1869 als Friedrich Trump in Kallstadt im damaligen Königreich Bayern geboren worden ist. Der Ort liegt 20 Kilometer westlich von Mannheim im heutigen Bundesland Rheinland-Pfalz.

Frederick Trump 1887, als er schon in den USA war. Gemeinfrei

Friedrich Trump wandert 1885 im Alter von erst 16 Jahren in die USA aus. Er war als «Freidr. Trumpf» von den Einwanderungsbehörden registriert. Friedrich kommt bei seiner älteren Schwester Katharina und ihrem Mann Fred Schuster in New York unter und arbeitet sechs Jahre bei einem Coiffeur.

Friedrich Trump auf einem Bild, das zwischen 1885 und 1889 entstanden ist. Gemeinfrei

1891 rafft Friedrich seine Ersparnisse zusammen und siedelt an die Westküste über, die im Goldrausch steckt. In Seattle im Bundesstaat Washington eröffnet er ein Restaurant, in dem sich auch ein «Raum für Ladys» befindet. Sprich: Es geht um Prostitution. Ein Jahr darauf lässt Friedrich sich einbürgern.

1894 verkauft er das Restaurant und zieht weiter nach Monte Cristo, Washington. Zuvor hat er noch ein 16 Hektar grosses Stück Land erworben – der erste Immobilien-Deal der Trumps in den USA. Er baut ein Gasthaus und bleibt drei Jahre, bevor er nach Seattle zurückkehrt und erneut ein Restaurant eröffnet.

Diese Zeitung aus Seattle berichtet am 17. Juli 1897 von Goldfunden. Gemeinfrei

Um vom Goldrausch in Klondike zu profitieren, zieht Friedrich erneut um: In Bennett, British Columbia, eröffnet er wieder ein Gasthaus, in dem auch Prostituierte arbeiten. Weil die Gesetze verschärft werden, überlässt er das Etablissement 1901 seinem Geschäftspartner.

Donald Trumps Grossvater: Frederick Trump. Das Bild zeigt ihn 1918. Gemeinfrei

Es ist das Jahr, in dem Friedrich als reicher Mann in seinen deutschen Heimatort Kallstadt zurückkommt und Elisabeth Christ trifft, um deren Hand er anhält. Das Paar heiratet 1902, zieht nach New York, landet aber bald wieder in Kallstadt. Dort wird Friedrich aber wieder ausgewiesen. 1904 bekommen sie ihre Tochter Elizabeth.

Elizabeth Christ und Frederick Trump auf einem Foto von 1902. Gemeinfrei

Die Behörden werfen ihm vor, er habe Deutschland verlassen, um dem Militärdienst zu entgehen. Im Sommer 1905 sind sie zurück in New York, wo im Oktober ihr Sohn Fred zur Welt kommt. 1907 folgt Bruder John Trump. 1908 kauft die Familie ein Grundstück mit Haus und vermietet die Räume teilweise.

Frederick alias Friedrich Trumop, seine Frau Elisabeth Trump und die Kinder (von links) Fred (Donald Trumps Vater), Elizabeth und John auf einem Bild von circa 1915. Gemeinfrei

1918 stirbt Friedrich Trump im Alter von 49 Jahren an der Spanischen Grippe. Seine Frau Elisabeth und sein Sohn Fred kümmern sich weiter um die Immobiliengeschäfte, die Donald Trumps Vater zum Multimilliardär machen werden.

Trumps Geschwister

Donald Trump wird heute 80 Jahre alt. Er hat damit seine älteste Schwester sowie seinen ältesten und seinen jüngsten Bruder überlebt.

Das älteste Kind seiner Eltern ist Maryanne Trump Barry, die 1937 das Licht der Welt erblickt und 2023 das Zeitliche segnet.

Frederick Christ «Freddy» Trump wird 1938 geboren und stirbt bereits 1981 im Alter von 42 Jahren an einem Herzinfarkt, der seinem Alkoholismus zugeordnet wird.

1942 kommt seine Schwester Elizabeth Trump Grau zur Welt, der heutige Präsident folgt vier Jahre später. Der Nachzügler ist Robert Stewart Trump, der Jahrgang 1948 hat und 2020 verstirbt.

Wer sind Donald Trumps Geschwister? Maryanne Trump Barr (1937 bis 2023) war Juristin, Staatsanwältin und Richterin. Sie hatte angeblich keine hohe Meinung von ihrem Bruder Donald. Sie wurde 86 Jahre alt. Das Foto zeigt sie 2016 in New York. Bild: KEYSTONE Frederick Christ «Freddy» Trump Jr. (1938 bis 1982), fotografiert am 1. März 1966, hätte als ältester Sohn eigentlich das Geschäft seines Vaters übernehmen sollen. Statt in die Immobilienbranche zog es ihn jedoch in die Luftfahrt, was zum Bruch mit dem Vater führte. Sein Alkoholismus beförderte seinen frühen Tod. Bild: Gemeinfrei Donald Trump mit Gattin Melania, den beiden Schwestern Maryanne Trump Barry und Elizabeth Trump Grau sowie deren Mann James Grau 2005 in New York: Elizabeth Trump Grau, das mittlere der fünf Geschwister, und ihr Mann, ein Filmproduzent, halten sich aus der Politik heraus. Bild: KEYSTONE Donald Trump, hier 1964 im Jahrbuch der New York Military Academy verewigt, ist mit dem Geburtsjahr 1946 das zweitjüngste Kind seiner Eltern. Bild: Gemeinfrei Donald Trumps jüngerer Bruder Robert (links) kommt zwei Jahre nach ihm zur Welt. Er hat ebenfalls in der Immobilienbranche gearbeitet, war Präsident der Trump Organization und Unterstützer, doch er starb im August 2020 an einer Krankheit. Das Foto zeigt die beiden 1999. Bild: AP Wer sind Donald Trumps Geschwister? Maryanne Trump Barr (1937 bis 2023) war Juristin, Staatsanwältin und Richterin. Sie hatte angeblich keine hohe Meinung von ihrem Bruder Donald. Sie wurde 86 Jahre alt. Das Foto zeigt sie 2016 in New York. Bild: KEYSTONE Frederick Christ «Freddy» Trump Jr. (1938 bis 1982), fotografiert am 1. März 1966, hätte als ältester Sohn eigentlich das Geschäft seines Vaters übernehmen sollen. Statt in die Immobilienbranche zog es ihn jedoch in die Luftfahrt, was zum Bruch mit dem Vater führte. Sein Alkoholismus beförderte seinen frühen Tod. Bild: Gemeinfrei Donald Trump mit Gattin Melania, den beiden Schwestern Maryanne Trump Barry und Elizabeth Trump Grau sowie deren Mann James Grau 2005 in New York: Elizabeth Trump Grau, das mittlere der fünf Geschwister, und ihr Mann, ein Filmproduzent, halten sich aus der Politik heraus. Bild: KEYSTONE Donald Trump, hier 1964 im Jahrbuch der New York Military Academy verewigt, ist mit dem Geburtsjahr 1946 das zweitjüngste Kind seiner Eltern. Bild: Gemeinfrei Donald Trumps jüngerer Bruder Robert (links) kommt zwei Jahre nach ihm zur Welt. Er hat ebenfalls in der Immobilienbranche gearbeitet, war Präsident der Trump Organization und Unterstützer, doch er starb im August 2020 an einer Krankheit. Das Foto zeigt die beiden 1999. Bild: AP

Von den fünf Kindern leben heute nur noch Donald Trump und seine vier Jahre ältere Schwester Elizabeth Trump Grau.