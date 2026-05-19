Mysteriöser Fall um toten Milliardär nimmt neue Wendung

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stiess Sohn den Vater in den Tod? Mysteriöser Fall um toten Milliardär nimmt neue Wendung

dpa

19.5.2026 - 11:55

Andic starb im Dezember 2024. (Archivbild)
Andic starb im Dezember 2024. (Archivbild)
dpa

Nach dem Tod von Milliardär Isak Andic gerät in Spanien sein Sohn ins Visier der Ermittler. Was die Polizei dem 44-Jährigen vorwirft.

,

DPA, Redaktion blue News

19.05.2026, 11:55

19.05.2026, 12:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Fall des tödlichen Sturzes von Mango-Gründer Isak Andic ist dessen Sohn Jonathan Andic in Barcelona festgenommen worden.
  • Während zunächst von einem Unfall ausgegangen wurde, geriet der Sohn im Verlauf der Ermittlungen zunehmend in den Fokus der Behörden.
  • Dem 44-Jährigen wird Totschlag vorgeworfen, die Familie betont jedoch ihre Zusammenarbeit mit den Ermittlern.
Mehr anzeigen

Knapp eineinhalb Jahre nach dem Tod des Gründers des weltweit erfolgreichen spanischen Modekonzerns Mango, Isak Andic, ist dessen Sohn in dem Fall als Verdächtiger festgenommen worden.

Jonathan Andic wurde in Barcelona in Gewahrsam genommen, wie der staatliche TV-Sender RTVE und weitere Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise berichteten. Ein Sprecher der Polizei bestätigte die Festnahme auf Anfrage. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Isak Andic war am 14. Dezember 2024 bei einem Familienausflug im Montserrat-Gebirge circa 40 Kilometer nordwestlich von Barcelona in den Tod gestürzt. Er war damals 71 Jahre alt.

Zunächst war man von einem Unfall ausgegangen. Im weiteren Verlauf der Untersuchungen wurden jedoch Zweifel laut, der Gründer-Sohn geriet irgendwann in den Fokus der Ermittlungen.

Familie: Arbeiten eng mit den Behörden zusammen

Jonathan Andic war nach bisherigen Erkenntnissen der katalanischen Polizei Mossos d'Esquadra die einzige Begleitperson, als der Mango-Gründer rund 150 Meter in die Tiefe stürzte. Dem 44-Jährigen werde nun Totschlag vorgeworfen, berichtete RTVE. Der Verdächtige solle noch am Dienstag dem Untersuchungsrichter in Barcelona vorgeführt werden. Dieser könnte Untersuchungshaft anordnen oder den Verdächtigen unter Auflagen freisetzen.

Familienvertreter teilten der Nachrichtenagentur Europa Press mit, Jonathan Andic habe am Dienstagvormittag bereits eine erste Aussage gemacht. Wegen der Geheimhaltung des Verfahrens könne man keine weiteren Angaben machen, hiess es weiter. Man arbeite aber eng mit den Behörden zusammen.

Mehr aus dem Ressort

Ukraine. Russland beginnt grosses Manöver seiner Streitkräfte

UkraineRussland beginnt grosses Manöver seiner Streitkräfte

GesundheitWeniger Schülerinnen und Schüler sind übergewichtig

Politik. Ausschreitungen bei Protesten in Bolivien – Verletzte

PolitikAusschreitungen bei Protesten in Bolivien – Verletzte

Meistgelesen

Mysteriöser Fall um toten Milliardär nimmt neue Wendung
Jetzt kannst du den ältesten «Bären» der Schweiz kaufen – so viel kostet er
Grosskatze verletzt Senior – jetzt spricht die «Tigerkönigin»
Nagelsmann will Neuer als Nummer 1 bei WM haben – Lehmann: «Vertrauensbruch»
Malgin: «Wenn 10'000 Leute ‹Venus› singen, ist das unglaublich»