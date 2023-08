Kiew und Moskau melden Angriffe aus der Luft

STORY: Luftalarm in Kiew. Russische Truppen haben am Freitag erneut die ukrainische Hauptstadt angegriffen. Trümmer einer abgeschossenen Rakete seien auf das Gelände eines Kinderkrankenhauses gestürzt, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Verletzt worden sei niemand, allerdings seien weitere Häuser beschädigt worden. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe Hyperschallraketen vom Typ Kinschal auf die Oblast Kiew abgeschossen. Explosionen wurden nicht nur aus Kiew, sondern auch aus der im Westen des Landes gelegenen Oblast Chmelnyzkyj gemeldet. Dort seien Luftverteidigungskräfte im Einsatz, teilten die Behörden mit. Es gab aus der Gegend zunächst keine Berichte über Schäden oder Opfer. Auch die russische Hauptstadt meldete einen Luftangriff. Dort seien Drohnen abgefangen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Diese Aufnahmen einer russischen Nachrichtenagentur und von Privatleuten zeigen aufsteigenden Rauch nur wenige Momente, nachdem sich der Abschuss der Drohnen ereignet haben soll. Seymon / Augenzeuge «Ich stand neben meinem Auto und hörte den Lärm. Es hörte sich an wie ein Motorboot. Nach einer oder zwei Minuten gab es eine Explosion. Dann fühlten wir die Druckwelle.» Zeitweise wurde der Flugverkehr an zwei Flughäfen in der Nähe von Moskau ausgesetzt. Das russische Verteidigungsministerium sprach von einem vereitelten «Terroranschlag». Auch hier habe es weder Verletzte noch Tote gegeben. Drohnen seien auch nahe der russischen Stadt Kursk abgefangen worden, so der Gouverneur der gleichnamigen Oblast, die an die Ukraine grenzt.

12.08.2023