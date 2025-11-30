  1. Privatkunden
Eskalation in Solingen (D) 200 Auto-Tuner greifen Polizei an – Beamte setzen Tränengas ein

Sven Ziegler

30.11.2025

Hunderte Poser sollen die Polizei angegriffen haben. 
KEYSTONE

In Solingen (D) ist ein Polizeieinsatz in der Nacht auf Sonntag eskaliert. Rund 200 Personen aus der Tuningszene sollen ein Einsatzfahrzeug angegriffen und Pyrotechnik gezündet haben. Die Polizei rückte mit Dutzenden Patrouillen an.

,

DPA, Sven Ziegler

30.11.2025, 11:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Solingen (D) kam es in der Nacht zu einem Grosseinsatz wegen eines Treffens der Tuningszene.
  • Rund 200 Personen sollen ein Streifenfahrzeug bedrängt und Pyrotechnik gezündet haben.
  • Die Polizei setzte Pfefferspray ein, riegelte das Gebiet ab und kontrollierte Fahrzeuge sowie Teilnehmende.
Mehr anzeigen

Die Polizei in Solingen (D) rückte am späten Samstagabend zu einem Treffen der Tuningszene im Industriegebiet Piepersberg aus.

Zuvor hatten die Behörden in Nordrhein-Westfahlen Hinweise erhalten, dass dort illegale Autorennen stattfinden könnten, wie die «Bild» berichtet.

Teile der Gruppe sollen zuvor bereits in Neuss kontrolliert und danach nach Solingen ausgewichen sein.

Lage eskaliert innert Sekunden

Als die erste Patrouille am Einsatzort eintraf, kippte die Situation laut Polizei sofort: Rund 200 Personen – teils vermummt – sollen auf das Einsatzfahrzeug zugegangen sein, Pyrotechnik gezündet und auf das Auto eingeschlagen haben. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und zogen sich zurück. Auch Schüsse aus Schreckschusswaffen wurden gemeldet.

Daraufhin rückten über 40 Streifenwagen an, auch Kräfte der Bundespolizei und der Einsatzhundertschaft. Das Gebiet wurde abgeriegelt und sämtliche Zufahrten gesperrt. Zahlreiche Personen konnten dennoch flüchten.

Rund ein Dutzend Fahrzeuge und etwa vierzig Personen wurden kontrolliert. Die Polizei sprach Platzverweise aus; ein Mann wurde in Gewahrsam genommen, weil er sich den Anordnungen widersetzte.

Die Hintergründe des Treffens und der Angriffe sind noch unklar. Die Polizei führt die Ermittlungen am Sonntag fort und sucht mögliche weitere Beteiligte.

