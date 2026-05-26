Propagandist Solowjow wettert gegen «dänische Dämonen» und «anderen Abschaum»

Solowjow an der Militärparade zum Tag des Sieges am 9. Mai 2025 in Moskau. KEYSTONE

Wladimir Solowjow droht in seiner Sendung beim «Rossija 1» mal wieder Berlin, London und Kopenhagen mit der Zerstörung. Russland kämpfe in der Ukraine gegen ganz Europa, sekundiert Kollegin Margarita Simonjan. Zusammen beschwören sie den Kampf gegen den Rest des Kontinents.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Namensgeber von «Abend mit Wladimir Solowjow» schimpft in seiner TV-Show über amerikanische Tech-Bros, aber vor allem über Europa. Insbesondere die Dänen haben es ihm angetan.

Propagandistin Margarita Simonjan zitiert mal die Bibel, vergleicht westliche Städte mit Sodom und Gomorra, schwelgt im Pathos und sagt, Russland führe Krieg mit ganz Europa.

Berlin, London und Kopenhagen wird mit der Auslöschung gedroht. Mehr anzeigen

«Ich höre immer dieselben Sachen», sagt der Gastgeber der Sendung «Abend mit Wladimir Solowjow» auf dem russischen Sender «Rossija 1»: «Wann reissen wir diesen Abschaum in Stücke? Wann werden wir uns rächen? Wie lange machen wir das noch mit?»

Es ist kein Wunder, dass der 62-Jährige in seiner jüngsten Show derart angefressen ist: Der Krieg könnte besser laufen. Die Ukraine scheint zuletzt die Initiative zurückgewonnen zu haben und hat im Rüstungswettlauf aktuell die Nase vorne, was sich verheerend auf den Nachschub von Moskaus Streitkräften auswirkt.

«Was in Starobilsk passiert ist, war sicherlich kein Unfall», fährt Solowjow fort. Die russisch besetzte Stadt liegt im Oblast Luhansk, ist rund 70 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt und wird in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai massiv aus der Luft angegriffen.

Ukrainian forces struck Russian troop quarters in Starobilsk, Luhansk region, housed in a former Shevchenko University building. Russian media report 35 casualties with up to 18 people possibly trapped under rubble.



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Laut den ukrainischen Streitkräften ist ein Hauptquartier der Drohnen-Einheit Rubicon das Ziel. Russische Medien schreiben dagegen, zivile Einrichtungen seien getroffen und 21 Menschen getötet sowie 42 Personen verletzt worden.

Solowjow und die Tech-Bros

Für Solowjow zeigt die Attacke das reine Böse: «Die Leute fragen mich: ‹Warum tun sie das?›», berichtet Wladimir Putins Freund – und blendet die massiven russischen Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine völlig aus. «Die Epstein-Insel fährt ihre blutige Ernte ein. Denn jeder satanische Kult ist auf Blutopfer aufgebaut», ist offenbar seine Antwort.

Verschränklte Arme? Typische Haltung: Wladimir Solowjow. YouTube/Russian Media Monitor

Das Ziel habe jedoch nicht Wolodymyr Selenskyj ausgewählt, den Solowjow einen «Narko-Führer» nennt, der «nicht einmal» ein Ukrainer sei. Er bedient das russische Bild eines koksenden Nazis, der in Kiew regiert, der aber in Wahrheit «bedeutungslos» sei. «Wer hat festgelegt, wo diese Schläge treffen? Wer hat es getan?», fragt Solowjow.

Um Antworten ist der Moderator – wie immer – nicht verlegen. Alex Karp sei schuld, der Boss des Daten-Konzerns Palantir, der derzeit ein KI-System in Kiews Streitkräften etabliert. Die Tech-Milliardäre Peter Thiel und Elon Musk seien ebenfalls schuld: Letzterer hat den Russen den Starlink-Zugang abgedreht.

«Wer braucht eine Welt, in der Russland nicht existiert?»

Doch auch mit Europa hat Solowjow ein Hühnchen zu rupfen. «Sie wollen nur eine Sache: dass wir zerstört werden. Für sie sind wir Untermenschen«, bekundet der Moderator mit verschränkten Armen – und benutzt dabei auch den von den Nazis geprägten Begriff auf Deutsch.

Und obwohl Adolf Hitler auch das Nachbarland im Norden überfallen hat, wirft Solowjow es mit den Nazis in einen Topf: «Die Dänen und der andere Abschaum» sollten sich schämen, poltert der Träger des Ordens der Ehre: «Ich will, dass sie das Gesicht dieser Kreatur sehen. Das ist kein Mensch, das ist ein Dämon, ein dänischer Dämon.»

❗️🇩🇰Denmark has officially allowed 🇺🇦Ukraine to build a military factory on its territory. The new facility will appear in the town of Vojens in the south of the country, where the Ukrainian company Fire Point will construct a plant for the production of rocket fuel.



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Solowjow hat offenbar mit Kopenhagen gebrochen: «Wir werden nichts fühlen, wenn Dänemark verschwindet.» Er liebe ja Europa und Amerika, sagt das Aushängeschild der russischen Propaganda – «aber für mich gibt es keine Wahl: Wer braucht eine Welt, in der Russland nicht existiert?»

Simonjans Pathos: «Erhebe dich, gewaltiges Land»

Der Moderator mag nicht, wenn man ihm sagt: «Nicht alle Dänen denken so. Nicht alle Ukrainer unterstützen das. Nicht alle Deutschen, nicht alle Engländer, nicht alle Schweden.» Das gilt für Solowjow nicht: «Sie schämen sich nicht mal. Gibt es genug gerechte Leute unter ihnen, damit diese Städte bestehen bleiben? Wo sind sie? Wo sind ihre Stimmen?»

How Denmark 🇩🇰 Found the Fastest Way to Arm Ukraine: The Danish Model ⚓️ I’ve always been a big fan of Danish models. 😉 Ser godt ud! united24media.com/wo... 9/10



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Unter den sieben Gästen der politischen TV-Show ist Margarita Simonjan, die an die Bibel und die Zerstörung von Sodom und Gomorra erinnert, wo es dem Alten Testament zufolge keine rechtschaffenen Menschen mehr gegeben hat. So wie Gott in der Geschichte abstraft, soll es offenbar auch der Wladimir Putin tun.

«Erhebe dich, gewaltiges Land, erhebe dich für einen Kampf bis zum Tod gegen die dunklen, faschistischen Kräfte, gegen die verfluchte Horde», wird die Journalistin poetisch. «Lasst den noblen Zorn anschwellen wie eine Welle. Der Krieg des Volkes kommt, ein heiliger Krieg.»

Krieg gegen ganz Europa

Die 46-Jährige gibt Einblick in ihr Weltbild: «Ich werde nie müde, uns daran zu erinnern, dass der Krieg in der Ukraine am 28. Februar 2022 geendet hat, sechs Tage nach dem Start der militärischen Spezialoperation. Das war wirklich eine kleine Operation – wie Georgien», sagt sie mit Blick auf den Kaukasuskrieg 2008, der nur neun Tage dauerte.

Margarita Simonjan appelliert an das russische Nationalgefühl. YouTube/Russian Media Monitor

An jenem 28. Februar sei Kiew bereit gewesen, aufzugeben – «unter allen Bedingungen». Dann jedoch «kam ein roter Hund, der einen russischen Namen hat: Boris [Johnson]», spinnt Simonajan die Geschichte weiter: Der frühere britische Premier habe der Ukraine versichert, dass Europa hinter den Angegriffenen stünde.

Simonjan schliesst daraus: «Im fünften Jahr kämpfen wir gegen ganz Europa. Deshalb ist es ein ziemlich heiliger Krieg und deshalb ist ‹Erhebe dich, gewaltiges Land› ziemlich passend.» Die vierfache Mutter vergleicht die aktuelle Lage Russlands mit der im Zweiten Weltkrieg.

«Eine Eskalation ist unausweichlich»

Auch damals seien in den Nachbarländern «einige Überraschungen» vorbereitet worden – und wie früher die Faschisten würden die Europäer auch heute versuchen, Japan ins Boot zu holen, um die Gefahr einer zweiten Front im Fernen Osten heraufzubeschwören.

Heute würden die Europäer wieder «Überraschungen» planen – etwa mit Armenien, das in die EU strebt. «Es bleibt nur eine Sache, die wir glauben können: Wer stärker ist, hat Recht. Welchen Schluss sollen wir daraus ziehen? Der Schluss ist, dass wir stärker werden müssen. Eine Eskalation ist unausweichlich.»

Josef Stalin habe 1941 – vor Hitlers Überfall – auch nicht darüber nachgedacht, dass er mal Berlin erobern würde, so Simonjan. «Er hat sich mit inländischen Problemen beschäftigt», sagt die Journalistin, was mit Blick auf die blutigen Säuberungen des Diktators arg beschönigend ist.

Berlin, London und Kopenhagen wehrlos

Nun der Vergleich zu heute: «Ich bin mir sicher, dass wir im Februar 2022 auch nicht geplant haben, Kiew zu nehmen, aber es kann anders enden als 1945 [bei der Befreiung Berlins].»

«Ich denke, so wie der Krieg jetzt läuft, würden wir Berlin nicht nehmen», entgegnet Solowjow, «aber wir könnten es zerstören. Es ist sinnlos, es einzunehmen.» Westlichen Militär-Experten sei klar, dass «weder Berlin noch London noch Kopenhagen in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen».

Das zeige sich auch bei Israels Flugabwehrsystem Iron Dome, pflichtet Simonjan bei. «Das funktioniert nicht.» Solowjow endet: «Europa versteht genau, was los ist, deshalb schauen sie so genau hin. Es gibt keine Chance. Die einzige Frage ist die nach unserer Entschlossenheit. Und unsere Entschlossenheit wächst.»