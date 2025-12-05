  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Frost nicht mehr garantiert Sommer in den Alpen geprägt von Hitzephasen

SDA

5.12.2025 - 06:33

Im Tanktop im Schweizer Alpensommer: Touristen im Juli 2022 vor dem Grenzgletscher auf dem Gornergrat.
Im Tanktop im Schweizer Alpensommer: Touristen im Juli 2022 vor dem Grenzgletscher auf dem Gornergrat.
Bild: Keystone/Christian Beutler

Hitze, ein Rekord bei der Null-Grad-Grenze und starke Schwankungen beim Niederschlag: Der Sommer in den Alpen war alles andere als gewöhnlich. Was Experten für die Zukunft erwarten.

Keystone-SDA

05.12.2025, 06:33

05.12.2025, 06:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In den Alpen war der letzte Sommer von viel Hitze, sehr hoch gelegenen Null-Grad-Grenzen und grossen Schwankungen beim Niederschlag geprägt.
  • Gemittelt über den Alpenraum war das Sommerhalbjahr um 0,7 bis 0,8 Grad Celsius wärmer als das Klimamittel von 1991 bis 2020.
  • Dies teilten das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz), der Deutsche Wetterdienst sowie Geosphere Austria gemeinsam mit.
  • Die durch den Klimawandel steigenden Temperaturen haben den Angaben nach auch zur Folge, dass die Null-Grad-Grenze während der Sommermonate vermehrt auf über 4000 Meter klettert.
  • Das bedeutet, dass die Temperatur nur noch im Bereich der höchsten Alpengipfel auf unter null Grad sinkt.
Mehr anzeigen

In den Alpen war der letzte Sommer von viel Hitze, sehr hoch gelegenen Null-Grad-Grenzen und grossen Schwankungen beim Niederschlag geprägt. Gemittelt über den Alpenraum war das Sommerhalbjahr um 0,7 bis 0,8 Grad Celsius wärmer als das Klimamittel von 1991 bis 2020.

«Sowohl in den tiefen Lagen als auch in den Hochlagen ist es das vierte Sommerhalbjahr in Folge, das im Vergleich zum vieljährigen Mittel zu warm war», teilten das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz), der Deutsche Wetterdienst sowie Geosphere Austria gemeinsam mit.

Demnach folgte einem kühlen Mai ein extrem heisser Juni. Zwischen Mitte Juli und Anfang August machte die Hitze eine Pause, bevor sie Mitte August erneut Einzug hielt.

Die Schweizer Klimaszenarien: Extremere Hitze ☀️ Mehr Informationen unter: www.meteoschweiz.admin.ch/klima/klimaw... #klimaszenarien #meteoschweiz #ETH #C2SM #NCCS

[image or embed]

— MeteoSchweiz (@meteoschweiz.ch) December 3, 2025 at 10:03 AM

Kaum Frosttage im Hochgebirge

Der heisse Juni hatte zur Folge, dass es in den Hochalpen nur sehr wenige Frosttage gab. Auf der Zugspitze und am österreichischen Sonnblick wurden 70 bis 80 Prozent weniger solcher Tage mit einer Minimaltemperatur unter null Grad gemessen als im langjährigen Mittel. Über das gesamte Sommerhalbjahr lagen die Werte im Hochgebirge jedoch nahe am Schnitt der Referenzperiode.

Sommertage mit mindestens 25 Grad Celsius traten dagegen überdurchschnittlich häufig auf: In 500 bis 1000 Metern Höhe gab es in den Zentralalpen im Schnitt 25 bis 30 Prozent mehr solcher Tage. In 1000 bis 1500 Metern Höhe wurden 25 Sommertage verzeichnet – fast doppelt so viele wie üblich.

Das sagt die Langzeitprognose. Ab Sonntag wird es heiss: «Dieser Sommer wird Extreme herbeiführen»

Das sagt die LangzeitprognoseAb Sonntag wird es heiss: «Dieser Sommer wird Extreme herbeiführen»

Null-Grad-Grenze im Rekordbereich

Die durch den Klimawandel steigenden Temperaturen haben den Angaben nach auch zur Folge, dass die Null-Grad-Grenze während der Sommermonate vermehrt auf über 4000 Meter klettert. Das bedeutet, dass die Temperatur nur noch im Bereich der höchsten Alpengipfel auf unter null Grad sinkt.

Doch selbst dort ist Frost nicht mehr garantiert: So wurde 1995 über der Wetterstation Payerne VD erstmals die Marke von 5000 Metern überschritten; seit 2022 kam dies bis zu viermal im Jahr vor. In diesem Juni gab es dort nun einen neuen Monatsrekord bei der Null-Grad-Grenze von 5125 Metern.

Die Messreihen zeigen zudem, dass die Null-Grad-Grenze in der Schweiz seit der dort gebräuchlichen vorindustriellen Referenzperiode 1871–1900 je nach Jahreszeit bereits um 400 bis 500 Meter gestiegen ist und im Sommer heute etwa auf Höhe des fast 3500 Meter hohen Jungfraujochs liegt.

Das wirkt sich unter anderem auf Wasserversorgung, Tourismus, Fauna und Flora aus. «Je nach Ausmass des Klimawandels wird die Null-Grad-Grenze in Zukunft weiter deutlich ansteigen», warnen die Klimaexperten.

Hitze, ein Rekord bei der Null-Grad-Grenze und starke Schwankungen beim Niederschlag: Der Sommer in den Alpen war alles andere als gewöhnlich. (Archivbild)
Hitze, ein Rekord bei der Null-Grad-Grenze und starke Schwankungen beim Niederschlag: Der Sommer in den Alpen war alles andere als gewöhnlich. (Archivbild)
Bild: Keystone

Mal ungewöhnlich wenig, mal ungewöhnlich viel Niederschlag

Beim Niederschlag zeigte sich in diesem Sommer ein stark wechselhaftes Bild. Insgesamt lagen die Mengen vielerorts im Mittel, doch besonders Juni und Juli zeigten deutliche Unterschiede. Der Juni war verbreitet niederschlagsarm und brachte an der Zugspitze einen Negativrekord bei der Zahl der Niederschlagstage: acht statt der durchschnittlichen 17. Im Juli hingegen wurden vielerorts überdurchschnittlich viele Niederschlagstage registriert. In Zell am See gab es mit 25 Tagen gar einen Rekord.

«Sterbender Gletscher» in der Schweiz

«Sterbender Gletscher» in der Schweiz

Forscher sind alarmiert, denn die Geschwindigkeit, mit der der Griesgletscher schmilzt, hat sich weiter erhöht. 

22.09.2025

Meistgelesen

Die grösste Influencerin Italiens könnte ins Gefängnis kommen – wegen eines Kuchens
Video aufgetaucht – US-Verteidigungsminister stolpert über frühere Aussagen
Als Prinz Harry in TV-Show Trump veräppelt, kippt die Stimmung
Russischer General kritisiert Putin – und begibt sich in grosse Gefahr
«Hab noch nie einen den Steilhang so fahren sehen»

Mehr zum Thema

Gletschersterben. «Für die Alpen ist es bereits zu spät»

Gletschersterben«Für die Alpen ist es bereits zu spät»

Schweizer Forscher schlagen Alarm. Gletscherschwund ist «Frage des Überlebens» für die Menschheit

Schweizer Forscher schlagen AlarmGletscherschwund ist «Frage des Überlebens» für die Menschheit

Forschende warnen. Gletscher könnten bis 2100 verschwinden

Forschende warnenGletscher könnten bis 2100 verschwinden