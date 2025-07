Neue Hoffnung auf Waffenstillstand in Gaza

STORY: Die Nachricht aus den USA, dass Israel den Bedingungen für den Abschluss eines 60-tägigen Waffenstillstands in Gaza zugestimmt habe, hat neue Hoffnungen in der Enklave geweckt. Ein «finaler» Vorschlag würde von den Vermittlern, Katar und Ägypten, an die Hamas übermittelt, schrieb US-Präsident Trump am Dienstag in einem Social-Media-Beitrag. Vox Pops: «Wir wollen ein vollständiges Ende des Krieges in Gaza, nicht wie bisher ein Teilweise-Abkommen und einen Waffenstillstand, der einen Monat oder zwei dauert, bevor der Krieg zurückkehrt. Nein, wir wollen ein vollständiges Ende dieses Krieges und dieses Völkermords, wobei sie ihre Geiseln nehmen, unsere in ihren Gefängnissen festgehaltenen Gefangenen freilassen, den Wiederaufbau Gazas und die Rückkehr des Lebens für unser Volk im Gazastreifen.» «Wir hoffen, er meint es diesmal ehrlich. Wir sind es gewohnt, dass er in der Vergangenheit nicht ehrlich war. Wir hoffen, er meint es ernst, so wie er es während des israelisch-iranischen Krieges ernst meinte – als er sagte, der Krieg müsse aufhören, und er hörte auf. Trump kann den Krieg beenden, wenn er will.» Viele Bewohner des Gazastreifens sind bereits mehrfach vor den Kämpfen geflohen und suchen 21 Monate nach Beginn der israelischen Militäroffensive täglich nach Nahrung und Sicherheit. Der öffentliche Druck auf den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza zu erreichen und den fast zweijährigen Krieg zu beenden, nimmt weiter zu. Der Schritt wird jedoch von den Hardlinern in seiner rechtsgerichteten Regierungskoalition abgelehnt.

03.07.2025