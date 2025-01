Dänemark verstärkt mit Milliardenbetrag Militärpräsenz in der Arktis

STORY: Dänemark will nach den Gebietsansprüchen von US-Präsident Donald Trump auf das zum nordischen Staat gehörende Grönland mit einer Milliardensumme seine Militärpräsenz in der Arktis verstärken. Insgesamt wolle Dänemark dafür 14,6 Milliarden dänische Kronen (umgerechnet rund zwei Milliarden Euro) investieren, sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Montag. Dänemark ist zwar für die Sicherheit und Verteidigung Grönlands verantwortlich, hat aber nur begrenzte militärische Kapazitäten auf der Insel, die etwa viermal so gross ist wie Frankreich. Trump hatte Interesse an «dem Besitz und der Kontrolle» Grönlands signalisiert. Grönland ist reich an Rohstoffen und Bodenschätzen unter dem Eis. Die riesige Insel in der Arktis mit ihren rund 57.000 Einwohnern ist zudem von grosser strategischer Bedeutung für die USA, die dort bereits einen Luftwaffenstützpunkt mit Frühwarnsystem für ballistische Raketen unterhalten.

31.01.2025