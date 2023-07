Mitch McConnell, führender Republikaner im US-Senat. Timothy D. Easley/AP/dpa

Mitten im Satz ist Senator Mitch McConnell verstummt und erstarrt. Die Ursache des Aussetzers bleibt unbekannt. Der Minderheitsführer der Republikaner ist 82 Jahre alt. Wenig später erklärte er, es gehe ihm gut.

Was war da los? Mitten in seinem Statement vor der Presse verstummte der Fraktionschef der Republikaner im Senat. Fast 30 Sekunden lang stand er mit zusammengepressten Lippen am Rednerpult und regte sich nicht. Dann fragten ihn einige seiner Fraktionskollegen. ob er in sein Büro zurückgehen wolle.

McConnell antwortete nicht, ging aber langsam mit einem Mitarbeiter und dem Senator von Wyoming, John Barrasso, der früher als Orthopäde arbeitete, in sein Büro zurück. Nachdem er sich dort mehrere Minuten lang hingesetzt hatte, kehrte der republikanische Minderheitsführer im Senat zurück und beantwortete Fragen von Medienschaffenden.

🚨BREAKING: Mitch McConnell freezes up at a press conference. Reason unknown.



pic.twitter.com/KAOCzqA0aa — Benny Johnson (@bennyjohnson) July 26, 2023

Ihm gehe es gut, erklärte er. Eine Frage, ob er seinen Job noch machen könne, beantwortete er mit einem knappen «Yeah». Sein Büro wollte sich später nicht dazu äussern, ob nach seinem Aussetzer ein Arzt gerufen worden war.

Der 81-jährige McConnell war vor etlichen Monaten bei einem privaten Abendessen in einem Washingtoner Hotel gestolpert und mit dem Kopf aufgeschlagen. Für mehrere Tage musste er ins Krankenhaus, laut seinem Büro hatte er eine Gehirnerschütterung und einen Rippenbruch erlitten. Fast sechs Wochen blieb er dem Senat daher fern. Schon in den jüngsten Wochen fiel Kollegen seine stockende Sprechweise auf, was bei einigen in der Partei Sorgen um seine Gesundheit schürte.

Seit 1984 im Senat, aber nur dessen viertältestes Mitglied

In den Senat wurde McConnell erstmals 1984 gewählt, wo er Kentucky vertritt. Im Januar wurde er der bisher dienstälteste Fraktionschef in der Parlamentskammer, als der neue Kongress zusammentrat.

Der Minderheitsführer der Republikaner ist aber nur das viertälteste Mitglied des Senats. Diese Rangliste führt die kalifornische Demokratin Dianne Feinstein an. Sie ist im Juni 89 Jahre alt geworden.

Die 10 ältesten Mitglieder des US-Senats Dianne Feinstein, 89 (2. 6. 1933) Demokratin, Kalifornien

Chuck Grassley, 89 (17. 9. 1933) Republikaner, Iowa

Bernie Sanders, 81 (8. 9. 1941) Demokrat, Vermont

Mitch McConnell, 82 (20. 2. 1941) Republikaner, Kentucky

Jim Risch, 80 (3. 5. 1943) Republikaner, Idaho

Jim Cardin, 79 (5. 10. 1943) Demokrat, Maryland

Angus King, 79 (31. März 1944) unabhängig (Demokrat), Maine

Dick Durbin, 78 (21. 11. 1943) Demokrat, Illinois

Richard Blumenthal, 77 (13. 2. 1946) Demokrat, Connecticut

Ed Markey, 77 (11. 7. 1946) Demokrat, Massachusetts Mehr anzeigen

